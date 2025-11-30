বিদেশি ঋণ পরিশোধ বাড়ছে, রিজার্ভে চাপ বাড়ার ইঙ্গিত

ইআরডির প্রতিবেদন
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই–অক্টোবর) বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতির অস্বাভাবিকভাবে কম। পুরোনো প্রকল্পে ঋণ ছাড় চলমান থাকলেও লক্ষ্যের চেয়ে অনেক পিছিয়ে; প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বেশ মন্থর। অন্যদিকে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে। আজ রোববার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বৈদেশিক ঋণ, অনুদান, প্রকল্প সহায়তা ও ঋণ পরিশোধের পূর্ণাঙ্গ চিত্র মিলেছে।
ইআরডির চার মাসের প্রতিবেদন থেকে যে সার্বিক চিত্র পাওয়া যায় তা হলো— প্রকল্প বাস্তবায়ন মন্থর, ঋণপরিশোধের বোঝা বাড়ছে। বড় অংশীদাররা (রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারত) নতুন করে কোনো চুক্তি না করলেও পুরোনো প্রকল্পে অর্থ ছাড় অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রতিশ্রুতি অস্বাভাবিকভাবে কম। আর ঋণ পরিশোধের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে, যা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।
ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ প্রায় ১২০ কোটি ৯০ লাখ ডলারের সমপরিমাণ বিদেশি সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে । গত অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল মাত্র ২৫ কোটি ৪৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ সহায়তার প্রতিশ্রুতি প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় অবদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি)।
এডিবি মোট ৫৮ কোটি ১৭ লাখ ডলারের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা মোট প্রতিশ্রুতির প্রায় ৪৮ শতাংশ। এর বাইরে ইউরোপীয় অংশীদারদের প্রতিশ্রুতি ২৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার। আর এশিয়া, জাপান ইকোনমিক কোঅপারেশন জেইসি ও ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক উইং ৩২ কোটি ৫৯ কোটি ডলার।
অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক (আইডিএ) থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি এসেছে মাত্র ১ কোটি ২৪ লাখ ডলার, যা অস্বাভাবিকভাবে কম। এর মধ্য দিয়ে আলোচনাধীন প্রকল্পগুলোতে ধীরগতি বা নতুন চুক্তির স্বল্পতার ইঙ্গিত মেলে।
ছাড় বাড়লেও লক্ষ্য থেকে অনেক পিছিয়ে বিদেশি সহায়তার মোট অর্থ ছাড় হয়েছে ১৬৬ কোটি ৪৯ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে পাওয়া ১২০ কোটি ২০ লাখ ডলারের চেয়ে বেশি।
কিন্তু সমস্যা হলো— এ বছরের মোট বাজেট লক্ষ্য ছিল ৯২২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। তার বিপরীতে চার মাসে বাস্তবায়ন মাত্র ১৮ শতাংশ।
উইং-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমেরিকা ও জাপান থেকে বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৫৮ কোটি ২০ লাখ ডলার, পাওয়া গেছে মাত্র ৮ কোটি ডলার। আর এডিবি থেকে বরাদ্দ ২২০ কোটি ৯০ লাখ ডলারের বিপরীতে এসেছে ২৪ কোটি ৮৮ লাখ ডলার।
তবে ইউরোপ তুলনামূলক ভালো করেছে। বাজেটে ধরা ১৭২ কোটি ৩০ লাখ ডলারের বিপরীতে ছাড় হয়েছে ৪৯ কোটি ৩৫ লাখ ডলার। আর বিশ্বব্যাংকের (আইডিএ) ১৯০ কোটি ৪০ লাখ ডলারের বিপরীতে ছাড় ৪০ কোটি ৫২ ডলার। অর্থাৎ বড় অংশীদারদের কাছ থেকে অর্থ ছাড়ের গতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই।
পুরোনো বড় প্রকল্পে রাশিয়া, চীন ও ভারতের অর্থ ছাড় নতুন প্রতিশ্রুতি না এলেও আগের প্রকল্পগুলো থেকে রাশিয়া, চীন, ভারত ও জাপানের অর্থ ছাড় চলমান রয়েছে। হালনাগাদ হিসেবে দেখা যায়, এই চার মাসে রাশিয়া ৪০ কোটি ৭৭ লাখ ডলার, চীন ১৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার, ভারত ৮ কোটি ১৮ লাখ ডলার ও জাপান ৮ কোটি ডলার ছাড় করেছে।
এই চার দেশ থেকে এ সময়ের মধ্যে কোনো নতুন ঋণ–সহায়তার প্রতিশ্রুতি আসেনি; সবই পুরোনো অবকাঠামো প্রকল্পের ছাড়।
ঋণ পরিশোধ বেড়েছে, রিজার্ভে চাপ বাড়ার ইঙ্গিত ইআরডির প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসেই সুদ ও আসল মিলিয়ে বাংলাদেশকে ১৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে।
গত অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ১৪৩ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ প্রায় ১০.২ শতাংশ বেড়েছে বৃদ্ধি। ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার বৃদ্ধির চাপও বেড়েছে।
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই–অক্টোবর) বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতির অস্বাভাবিকভাবে কম। পুরোনো প্রকল্পে ঋণ ছাড় চলমান থাকলেও লক্ষ্যের চেয়ে অনেক পিছিয়ে; প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বেশ মন্থর। অন্যদিকে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে। আজ রোববার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বৈদেশিক ঋণ, অনুদান, প্রকল্প সহায়তা ও ঋণ পরিশোধের পূর্ণাঙ্গ চিত্র মিলেছে।
ইআরডির চার মাসের প্রতিবেদন থেকে যে সার্বিক চিত্র পাওয়া যায় তা হলো— প্রকল্প বাস্তবায়ন মন্থর, ঋণপরিশোধের বোঝা বাড়ছে। বড় অংশীদাররা (রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারত) নতুন করে কোনো চুক্তি না করলেও পুরোনো প্রকল্পে অর্থ ছাড় অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রতিশ্রুতি অস্বাভাবিকভাবে কম। আর ঋণ পরিশোধের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে, যা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।
ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ প্রায় ১২০ কোটি ৯০ লাখ ডলারের সমপরিমাণ বিদেশি সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে । গত অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল মাত্র ২৫ কোটি ৪৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ সহায়তার প্রতিশ্রুতি প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় অবদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি)।
এডিবি মোট ৫৮ কোটি ১৭ লাখ ডলারের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা মোট প্রতিশ্রুতির প্রায় ৪৮ শতাংশ। এর বাইরে ইউরোপীয় অংশীদারদের প্রতিশ্রুতি ২৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার। আর এশিয়া, জাপান ইকোনমিক কোঅপারেশন জেইসি ও ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক উইং ৩২ কোটি ৫৯ কোটি ডলার।
অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক (আইডিএ) থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি এসেছে মাত্র ১ কোটি ২৪ লাখ ডলার, যা অস্বাভাবিকভাবে কম। এর মধ্য দিয়ে আলোচনাধীন প্রকল্পগুলোতে ধীরগতি বা নতুন চুক্তির স্বল্পতার ইঙ্গিত মেলে।
ছাড় বাড়লেও লক্ষ্য থেকে অনেক পিছিয়ে বিদেশি সহায়তার মোট অর্থ ছাড় হয়েছে ১৬৬ কোটি ৪৯ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে পাওয়া ১২০ কোটি ২০ লাখ ডলারের চেয়ে বেশি।
কিন্তু সমস্যা হলো— এ বছরের মোট বাজেট লক্ষ্য ছিল ৯২২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। তার বিপরীতে চার মাসে বাস্তবায়ন মাত্র ১৮ শতাংশ।
উইং-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমেরিকা ও জাপান থেকে বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৫৮ কোটি ২০ লাখ ডলার, পাওয়া গেছে মাত্র ৮ কোটি ডলার। আর এডিবি থেকে বরাদ্দ ২২০ কোটি ৯০ লাখ ডলারের বিপরীতে এসেছে ২৪ কোটি ৮৮ লাখ ডলার।
তবে ইউরোপ তুলনামূলক ভালো করেছে। বাজেটে ধরা ১৭২ কোটি ৩০ লাখ ডলারের বিপরীতে ছাড় হয়েছে ৪৯ কোটি ৩৫ লাখ ডলার। আর বিশ্বব্যাংকের (আইডিএ) ১৯০ কোটি ৪০ লাখ ডলারের বিপরীতে ছাড় ৪০ কোটি ৫২ ডলার। অর্থাৎ বড় অংশীদারদের কাছ থেকে অর্থ ছাড়ের গতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই।
পুরোনো বড় প্রকল্পে রাশিয়া, চীন ও ভারতের অর্থ ছাড় নতুন প্রতিশ্রুতি না এলেও আগের প্রকল্পগুলো থেকে রাশিয়া, চীন, ভারত ও জাপানের অর্থ ছাড় চলমান রয়েছে। হালনাগাদ হিসেবে দেখা যায়, এই চার মাসে রাশিয়া ৪০ কোটি ৭৭ লাখ ডলার, চীন ১৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার, ভারত ৮ কোটি ১৮ লাখ ডলার ও জাপান ৮ কোটি ডলার ছাড় করেছে।
এই চার দেশ থেকে এ সময়ের মধ্যে কোনো নতুন ঋণ–সহায়তার প্রতিশ্রুতি আসেনি; সবই পুরোনো অবকাঠামো প্রকল্পের ছাড়।
ঋণ পরিশোধ বেড়েছে, রিজার্ভে চাপ বাড়ার ইঙ্গিত ইআরডির প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসেই সুদ ও আসল মিলিয়ে বাংলাদেশকে ১৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে।
গত অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ১৪৩ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ প্রায় ১০.২ শতাংশ বেড়েছে বৃদ্ধি। ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার বৃদ্ধির চাপও বেড়েছে।
ইআরডির প্রতিবেদন
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই–অক্টোবর) বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতির অস্বাভাবিকভাবে কম। পুরোনো প্রকল্পে ঋণ ছাড় চলমান থাকলেও লক্ষ্যের চেয়ে অনেক পিছিয়ে; প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বেশ মন্থর। অন্যদিকে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে। আজ রোববার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বৈদেশিক ঋণ, অনুদান, প্রকল্প সহায়তা ও ঋণ পরিশোধের পূর্ণাঙ্গ চিত্র মিলেছে।
ইআরডির চার মাসের প্রতিবেদন থেকে যে সার্বিক চিত্র পাওয়া যায় তা হলো— প্রকল্প বাস্তবায়ন মন্থর, ঋণপরিশোধের বোঝা বাড়ছে। বড় অংশীদাররা (রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারত) নতুন করে কোনো চুক্তি না করলেও পুরোনো প্রকল্পে অর্থ ছাড় অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রতিশ্রুতি অস্বাভাবিকভাবে কম। আর ঋণ পরিশোধের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে, যা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।
ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ প্রায় ১২০ কোটি ৯০ লাখ ডলারের সমপরিমাণ বিদেশি সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে । গত অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল মাত্র ২৫ কোটি ৪৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ সহায়তার প্রতিশ্রুতি প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় অবদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি)।
এডিবি মোট ৫৮ কোটি ১৭ লাখ ডলারের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা মোট প্রতিশ্রুতির প্রায় ৪৮ শতাংশ। এর বাইরে ইউরোপীয় অংশীদারদের প্রতিশ্রুতি ২৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার। আর এশিয়া, জাপান ইকোনমিক কোঅপারেশন জেইসি ও ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক উইং ৩২ কোটি ৫৯ কোটি ডলার।
অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক (আইডিএ) থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি এসেছে মাত্র ১ কোটি ২৪ লাখ ডলার, যা অস্বাভাবিকভাবে কম। এর মধ্য দিয়ে আলোচনাধীন প্রকল্পগুলোতে ধীরগতি বা নতুন চুক্তির স্বল্পতার ইঙ্গিত মেলে।
ছাড় বাড়লেও লক্ষ্য থেকে অনেক পিছিয়ে বিদেশি সহায়তার মোট অর্থ ছাড় হয়েছে ১৬৬ কোটি ৪৯ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে পাওয়া ১২০ কোটি ২০ লাখ ডলারের চেয়ে বেশি।
কিন্তু সমস্যা হলো— এ বছরের মোট বাজেট লক্ষ্য ছিল ৯২২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। তার বিপরীতে চার মাসে বাস্তবায়ন মাত্র ১৮ শতাংশ।
উইং-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমেরিকা ও জাপান থেকে বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৫৮ কোটি ২০ লাখ ডলার, পাওয়া গেছে মাত্র ৮ কোটি ডলার। আর এডিবি থেকে বরাদ্দ ২২০ কোটি ৯০ লাখ ডলারের বিপরীতে এসেছে ২৪ কোটি ৮৮ লাখ ডলার।
তবে ইউরোপ তুলনামূলক ভালো করেছে। বাজেটে ধরা ১৭২ কোটি ৩০ লাখ ডলারের বিপরীতে ছাড় হয়েছে ৪৯ কোটি ৩৫ লাখ ডলার। আর বিশ্বব্যাংকের (আইডিএ) ১৯০ কোটি ৪০ লাখ ডলারের বিপরীতে ছাড় ৪০ কোটি ৫২ ডলার। অর্থাৎ বড় অংশীদারদের কাছ থেকে অর্থ ছাড়ের গতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই।
পুরোনো বড় প্রকল্পে রাশিয়া, চীন ও ভারতের অর্থ ছাড় নতুন প্রতিশ্রুতি না এলেও আগের প্রকল্পগুলো থেকে রাশিয়া, চীন, ভারত ও জাপানের অর্থ ছাড় চলমান রয়েছে। হালনাগাদ হিসেবে দেখা যায়, এই চার মাসে রাশিয়া ৪০ কোটি ৭৭ লাখ ডলার, চীন ১৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার, ভারত ৮ কোটি ১৮ লাখ ডলার ও জাপান ৮ কোটি ডলার ছাড় করেছে।
এই চার দেশ থেকে এ সময়ের মধ্যে কোনো নতুন ঋণ–সহায়তার প্রতিশ্রুতি আসেনি; সবই পুরোনো অবকাঠামো প্রকল্পের ছাড়।
ঋণ পরিশোধ বেড়েছে, রিজার্ভে চাপ বাড়ার ইঙ্গিত ইআরডির প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসেই সুদ ও আসল মিলিয়ে বাংলাদেশকে ১৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে।
গত অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ১৪৩ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ প্রায় ১০.২ শতাংশ বেড়েছে বৃদ্ধি। ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার বৃদ্ধির চাপও বেড়েছে।
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই–অক্টোবর) বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতির অস্বাভাবিকভাবে কম। পুরোনো প্রকল্পে ঋণ ছাড় চলমান থাকলেও লক্ষ্যের চেয়ে অনেক পিছিয়ে; প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বেশ মন্থর। অন্যদিকে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে। আজ রোববার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বৈদেশিক ঋণ, অনুদান, প্রকল্প সহায়তা ও ঋণ পরিশোধের পূর্ণাঙ্গ চিত্র মিলেছে।
ইআরডির চার মাসের প্রতিবেদন থেকে যে সার্বিক চিত্র পাওয়া যায় তা হলো— প্রকল্প বাস্তবায়ন মন্থর, ঋণপরিশোধের বোঝা বাড়ছে। বড় অংশীদাররা (রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারত) নতুন করে কোনো চুক্তি না করলেও পুরোনো প্রকল্পে অর্থ ছাড় অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রতিশ্রুতি অস্বাভাবিকভাবে কম। আর ঋণ পরিশোধের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে, যা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।
ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ প্রায় ১২০ কোটি ৯০ লাখ ডলারের সমপরিমাণ বিদেশি সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে । গত অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল মাত্র ২৫ কোটি ৪৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ সহায়তার প্রতিশ্রুতি প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় অবদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি)।
এডিবি মোট ৫৮ কোটি ১৭ লাখ ডলারের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা মোট প্রতিশ্রুতির প্রায় ৪৮ শতাংশ। এর বাইরে ইউরোপীয় অংশীদারদের প্রতিশ্রুতি ২৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার। আর এশিয়া, জাপান ইকোনমিক কোঅপারেশন জেইসি ও ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক উইং ৩২ কোটি ৫৯ কোটি ডলার।
অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক (আইডিএ) থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি এসেছে মাত্র ১ কোটি ২৪ লাখ ডলার, যা অস্বাভাবিকভাবে কম। এর মধ্য দিয়ে আলোচনাধীন প্রকল্পগুলোতে ধীরগতি বা নতুন চুক্তির স্বল্পতার ইঙ্গিত মেলে।
ছাড় বাড়লেও লক্ষ্য থেকে অনেক পিছিয়ে বিদেশি সহায়তার মোট অর্থ ছাড় হয়েছে ১৬৬ কোটি ৪৯ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে পাওয়া ১২০ কোটি ২০ লাখ ডলারের চেয়ে বেশি।
কিন্তু সমস্যা হলো— এ বছরের মোট বাজেট লক্ষ্য ছিল ৯২২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। তার বিপরীতে চার মাসে বাস্তবায়ন মাত্র ১৮ শতাংশ।
উইং-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমেরিকা ও জাপান থেকে বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৫৮ কোটি ২০ লাখ ডলার, পাওয়া গেছে মাত্র ৮ কোটি ডলার। আর এডিবি থেকে বরাদ্দ ২২০ কোটি ৯০ লাখ ডলারের বিপরীতে এসেছে ২৪ কোটি ৮৮ লাখ ডলার।
তবে ইউরোপ তুলনামূলক ভালো করেছে। বাজেটে ধরা ১৭২ কোটি ৩০ লাখ ডলারের বিপরীতে ছাড় হয়েছে ৪৯ কোটি ৩৫ লাখ ডলার। আর বিশ্বব্যাংকের (আইডিএ) ১৯০ কোটি ৪০ লাখ ডলারের বিপরীতে ছাড় ৪০ কোটি ৫২ ডলার। অর্থাৎ বড় অংশীদারদের কাছ থেকে অর্থ ছাড়ের গতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই।
পুরোনো বড় প্রকল্পে রাশিয়া, চীন ও ভারতের অর্থ ছাড় নতুন প্রতিশ্রুতি না এলেও আগের প্রকল্পগুলো থেকে রাশিয়া, চীন, ভারত ও জাপানের অর্থ ছাড় চলমান রয়েছে। হালনাগাদ হিসেবে দেখা যায়, এই চার মাসে রাশিয়া ৪০ কোটি ৭৭ লাখ ডলার, চীন ১৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার, ভারত ৮ কোটি ১৮ লাখ ডলার ও জাপান ৮ কোটি ডলার ছাড় করেছে।
এই চার দেশ থেকে এ সময়ের মধ্যে কোনো নতুন ঋণ–সহায়তার প্রতিশ্রুতি আসেনি; সবই পুরোনো অবকাঠামো প্রকল্পের ছাড়।
ঋণ পরিশোধ বেড়েছে, রিজার্ভে চাপ বাড়ার ইঙ্গিত ইআরডির প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসেই সুদ ও আসল মিলিয়ে বাংলাদেশকে ১৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে।
গত অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ১৪৩ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ প্রায় ১০.২ শতাংশ বেড়েছে বৃদ্ধি। ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার বৃদ্ধির চাপও বেড়েছে।
ডিজেল, অকটেন, পেট্রল ও কেরোসিনের দাম লিটারপ্রতি দুই টাকা করে বাড়িয়েছে সরকার। নতুন এই দাম ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে। প্রতি লিটারে দুই টাকা করে দাম বাড়ায় ডিজেলের দাম ১০৪ টাকা, অকটেন ১২৪ টাকা, পেট্রল ১২০ টাকা ও কেরোসিনের দাম ১১৬ টাকা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
টিসিবির কর্মকর্তারা বলছেন, এই পাঁচ পণ্য আপাতত সারা দেশে বিতরণ হবে না। তবে চলতি সপ্তাহ থেকে পাঁচটি সিটি করপোরেশন ও পাঁচটি জেলার সবগুলো উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এই পাঁচ পণ্য বিতরণ শুরু করা হবে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন পেল শরিয়াহ্ভিত্তিক পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে আজ রোববার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড সভায় ব্যাংকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে
সমীক্ষায় এক-পঞ্চমাংশ শ্রমিক জানান, তাঁরা বেতন স্লিপ পান এবং বেশির ভাগই তাঁদের মজুরি অনিয়মিত বা বিলম্বিত। আর ৪২ শতাংশের মতে, তাঁরা দিনে ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় কাজ করেন এবং ৩৩ শতাংশ সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করেন। ৬৩ শতাংশ আইন অনুযায়ী দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম পান না।৩ ঘণ্টা আগে
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ডিজেল, অকটেন, পেট্রল ও কেরোসিনের দাম লিটারপ্রতি দুই টাকা করে বাড়িয়েছে সরকার। নতুন এই দাম ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে। প্রতি লিটারে দুই টাকা করে দাম বাড়ায় ডিজেলের দাম ১০৪ টাকা, অকটেন ১২৪ টাকা, পেট্রল ১২০ টাকা ও কেরোসিনের দাম ১১৬ টাকা হয়েছে।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে হেরফেরের কারণে সংশোধিত প্রাইসিং ফর্মুলার আলোকে ভোক্তা পর্যায়ে ডিসেম্বর মাসের জন্য জ্বালানি তেলের দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
ডিজেল, অকটেন, পেট্রল ও কেরোসিনের দাম লিটারপ্রতি দুই টাকা করে বাড়িয়েছে সরকার। নতুন এই দাম ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে। প্রতি লিটারে দুই টাকা করে দাম বাড়ায় ডিজেলের দাম ১০৪ টাকা, অকটেন ১২৪ টাকা, পেট্রল ১২০ টাকা ও কেরোসিনের দাম ১১৬ টাকা হয়েছে।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে হেরফেরের কারণে সংশোধিত প্রাইসিং ফর্মুলার আলোকে ভোক্তা পর্যায়ে ডিসেম্বর মাসের জন্য জ্বালানি তেলের দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই–অক্টোবর) বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতির অস্বাভাবিকভাবে কম। পুরোনো প্রকল্পে ঋণ ছাড় চলমান থাকলেও লক্ষ্যের চেয়ে অনেক পিছিয়ে; প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বেশ মন্থর। অন্যদিকে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে।১ ঘণ্টা আগে
টিসিবির কর্মকর্তারা বলছেন, এই পাঁচ পণ্য আপাতত সারা দেশে বিতরণ হবে না। তবে চলতি সপ্তাহ থেকে পাঁচটি সিটি করপোরেশন ও পাঁচটি জেলার সবগুলো উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এই পাঁচ পণ্য বিতরণ শুরু করা হবে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন পেল শরিয়াহ্ভিত্তিক পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে আজ রোববার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড সভায় ব্যাংকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে
সমীক্ষায় এক-পঞ্চমাংশ শ্রমিক জানান, তাঁরা বেতন স্লিপ পান এবং বেশির ভাগই তাঁদের মজুরি অনিয়মিত বা বিলম্বিত। আর ৪২ শতাংশের মতে, তাঁরা দিনে ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় কাজ করেন এবং ৩৩ শতাংশ সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করেন। ৬৩ শতাংশ আইন অনুযায়ী দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম পান না।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চলতি মাস থেকে নতুন পাঁচ পণ্য বিতরণের ঘোষণা দিলেও সংগ্রহ জটিলতাসহ নানা কারণে তা পিছিয়েছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। আপাতত ১০টি সিটি করপোরেশন ও জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এগুলো বিতরণ করা হবে।
চলতি সপ্তাহে এসব পণ্য বিতরণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকারি সংস্থাটি। নতুন পণ্য বিতরণের জন্য নির্ধারিত এসব এলাকায় নভেম্বরের বিক্রিও বন্ধ রাখা হয়েছে বলে টিসিবি সূত্রে জানা যায়।
গত ২৯ সেপ্টেম্বর বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ঘোষণা দেন, নভেম্বর মাস থেকে উপকারভোগীদের জন্য টিসিবির বিক্রির তালিকায় আরও পাঁচটি পণ্য যোগ করা হচ্ছে। পণ্যগুলো হলো—চা, লবণ, ডিটারজেন্ট ও দুই ধরনের সাবান।
উপদেষ্টা জানিয়েছিলেন, টিসিবির চলমান বিক্রয় কার্যক্রমের সঙ্গে নতুন পাঁচটি পণ্য দরিদ্র মানুষকে আরেকটু স্বস্তি দেবে। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভূমিকা রাখবে।
তবে টিসিবির কর্মকর্তারা বলছেন, এই পাঁচ পণ্য আপাতত সারা দেশে বিতরণ হবে না। তবে চলতি সপ্তাহ থেকে পাঁচটি সিটি করপোরেশন ও পাঁচটি জেলার সবগুলো উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এই পাঁচ পণ্য বিতরণ শুরু করা হবে।
সিটিগুলো হলো—ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ। জেলাগুলো হলো—ফেনী, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা ও ঝালকাঠি। এসব এলাকায় নতুন পণ্য যোগ করার জন্য নভেম্বরের পণ্য বিতরণ বন্ধ রাখা হয়েছে।
চলতি সপ্তাহে নতুন পণ্য যোগ করে নির্ধারিত এসব এলাকায় পণ্য বিতরণ শুরু হবে। ডিসেম্বর মাসে বিতরণ করলেও এগুলো নভেম্বর মাসের বরাদ্দ হিসেবেই দেওয়া হবে।
জানতে চাইলে টিসিবির মুখপাত্র ও টিসিবির উপপরিচালক শাহাদাত হোসেন বলেন, এসব বিতরণের জন্য একটি সার্ভে করা হয়েছে। সার্ভেতে বিশেষ চাহিদার ভিত্তিতে ১০টি বিতরণ এলাকা নির্ধারণ করা হয়। নতুন এসব পণ্য গুদামজাত করতে দেরি হওয়ায় বিক্রি কার্যক্রমও পিছিয়েছে।
তিনি বলেন, ‘যখন আমাদের কর্মপরিকল্পনাটা শুরু হয়েছে, তখন থেকে টেন্ডারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু টেন্ডারেরও তো একটা প্রক্রিয়া আছে। আমরা যে ওটিএম প্রক্রিয়ায় প্রসেস শুরু করেছিলাম, সেটা সম্পন্ন করতেই এই সময়টা লেগেছে। চলতি সপ্তাহে ১০টি এলাকায় এই পণ্য বিতরণ শুরু হয়ে যাবে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশেই বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।’
টিসিবির সর্বশেষ হিসাবমতে, বর্তমানে এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডের মধ্যে সচল হয়েছে ৬১ লাখ ৫১ হাজার ২৩২টি। সচল এসব স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩০ টাকা কেজি দরে পাঁচ কেজি চাল, ৬০ টাকা কেজি দরে দুই কেজি মসুর ডাল, ১০০ টাকা লিটার দরে দুই লিটার ভোজ্যতেল এবং ৭০ টাকা দরে এক কেজি চিনি বিতরণ করা হয়।
নতুন পাঁচ পণ্য যোগ করার উদ্যোগকে ভালো বলছেন বাজার বিশ্লেষকেরা।
কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহসভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, যেসব পণ্য টিসিবি বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে, এগুলো সব ধরনের পরিবারেরই নিত্যপণ্য। পরীক্ষামূলকভাবে শুরু না করে সারা দেশেই বিতরণ করা উচিত।
চলতি মাস থেকে নতুন পাঁচ পণ্য বিতরণের ঘোষণা দিলেও সংগ্রহ জটিলতাসহ নানা কারণে তা পিছিয়েছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। আপাতত ১০টি সিটি করপোরেশন ও জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এগুলো বিতরণ করা হবে।
চলতি সপ্তাহে এসব পণ্য বিতরণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকারি সংস্থাটি। নতুন পণ্য বিতরণের জন্য নির্ধারিত এসব এলাকায় নভেম্বরের বিক্রিও বন্ধ রাখা হয়েছে বলে টিসিবি সূত্রে জানা যায়।
গত ২৯ সেপ্টেম্বর বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ঘোষণা দেন, নভেম্বর মাস থেকে উপকারভোগীদের জন্য টিসিবির বিক্রির তালিকায় আরও পাঁচটি পণ্য যোগ করা হচ্ছে। পণ্যগুলো হলো—চা, লবণ, ডিটারজেন্ট ও দুই ধরনের সাবান।
উপদেষ্টা জানিয়েছিলেন, টিসিবির চলমান বিক্রয় কার্যক্রমের সঙ্গে নতুন পাঁচটি পণ্য দরিদ্র মানুষকে আরেকটু স্বস্তি দেবে। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভূমিকা রাখবে।
তবে টিসিবির কর্মকর্তারা বলছেন, এই পাঁচ পণ্য আপাতত সারা দেশে বিতরণ হবে না। তবে চলতি সপ্তাহ থেকে পাঁচটি সিটি করপোরেশন ও পাঁচটি জেলার সবগুলো উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এই পাঁচ পণ্য বিতরণ শুরু করা হবে।
সিটিগুলো হলো—ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ। জেলাগুলো হলো—ফেনী, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা ও ঝালকাঠি। এসব এলাকায় নতুন পণ্য যোগ করার জন্য নভেম্বরের পণ্য বিতরণ বন্ধ রাখা হয়েছে।
চলতি সপ্তাহে নতুন পণ্য যোগ করে নির্ধারিত এসব এলাকায় পণ্য বিতরণ শুরু হবে। ডিসেম্বর মাসে বিতরণ করলেও এগুলো নভেম্বর মাসের বরাদ্দ হিসেবেই দেওয়া হবে।
জানতে চাইলে টিসিবির মুখপাত্র ও টিসিবির উপপরিচালক শাহাদাত হোসেন বলেন, এসব বিতরণের জন্য একটি সার্ভে করা হয়েছে। সার্ভেতে বিশেষ চাহিদার ভিত্তিতে ১০টি বিতরণ এলাকা নির্ধারণ করা হয়। নতুন এসব পণ্য গুদামজাত করতে দেরি হওয়ায় বিক্রি কার্যক্রমও পিছিয়েছে।
তিনি বলেন, ‘যখন আমাদের কর্মপরিকল্পনাটা শুরু হয়েছে, তখন থেকে টেন্ডারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু টেন্ডারেরও তো একটা প্রক্রিয়া আছে। আমরা যে ওটিএম প্রক্রিয়ায় প্রসেস শুরু করেছিলাম, সেটা সম্পন্ন করতেই এই সময়টা লেগেছে। চলতি সপ্তাহে ১০টি এলাকায় এই পণ্য বিতরণ শুরু হয়ে যাবে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশেই বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।’
টিসিবির সর্বশেষ হিসাবমতে, বর্তমানে এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডের মধ্যে সচল হয়েছে ৬১ লাখ ৫১ হাজার ২৩২টি। সচল এসব স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩০ টাকা কেজি দরে পাঁচ কেজি চাল, ৬০ টাকা কেজি দরে দুই কেজি মসুর ডাল, ১০০ টাকা লিটার দরে দুই লিটার ভোজ্যতেল এবং ৭০ টাকা দরে এক কেজি চিনি বিতরণ করা হয়।
নতুন পাঁচ পণ্য যোগ করার উদ্যোগকে ভালো বলছেন বাজার বিশ্লেষকেরা।
কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহসভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, যেসব পণ্য টিসিবি বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে, এগুলো সব ধরনের পরিবারেরই নিত্যপণ্য। পরীক্ষামূলকভাবে শুরু না করে সারা দেশেই বিতরণ করা উচিত।
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই–অক্টোবর) বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতির অস্বাভাবিকভাবে কম। পুরোনো প্রকল্পে ঋণ ছাড় চলমান থাকলেও লক্ষ্যের চেয়ে অনেক পিছিয়ে; প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বেশ মন্থর। অন্যদিকে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে।১ ঘণ্টা আগে
ডিজেল, অকটেন, পেট্রল ও কেরোসিনের দাম লিটারপ্রতি দুই টাকা করে বাড়িয়েছে সরকার। নতুন এই দাম ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে। প্রতি লিটারে দুই টাকা করে দাম বাড়ায় ডিজেলের দাম ১০৪ টাকা, অকটেন ১২৪ টাকা, পেট্রল ১২০ টাকা ও কেরোসিনের দাম ১১৬ টাকা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন পেল শরিয়াহ্ভিত্তিক পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে আজ রোববার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড সভায় ব্যাংকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে
সমীক্ষায় এক-পঞ্চমাংশ শ্রমিক জানান, তাঁরা বেতন স্লিপ পান এবং বেশির ভাগই তাঁদের মজুরি অনিয়মিত বা বিলম্বিত। আর ৪২ শতাংশের মতে, তাঁরা দিনে ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় কাজ করেন এবং ৩৩ শতাংশ সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করেন। ৬৩ শতাংশ আইন অনুযায়ী দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম পান না।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন পেল শরিয়াহ্ভিত্তিক পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে আজ রোববার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড সভায় ব্যাংকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।
সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে নতুন ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক। এরপর যেকোনো সময় ব্যাংকটির বোর্ড গঠন করে দেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি)।
বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক একীভূত করে গড়ে তোলা হয়েছে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি।
নতুন ব্যাংকটির মোট পেইড-আপ ক্যাপিটাল হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার দিচ্ছে ২০ হাজার কোটি টাকা আর অন্য ১৫ হাজার কোটি টাকা আসছে আমানতকারীদের শেয়ার থেকে।
প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত মূলধন নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা। গতকাল শনিবার সরকার টাকা দেওয়ায় ব্যাংকের চলতি হিসাব খোলা হয়েছে। খুব শিগগির ব্যাংকের বোর্ড গঠন করা হবে।
বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বড় শরিয়াহ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুযায়ী, এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন প্রায় ১৬ হাজার ১০০ কোটি টাকা। আর ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে নবগঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক হবে বৃহত্তম।
৯ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়। যৌথ মূলধনি কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) থেকে কোম্পানির নামে ছাড়পত্র, ব্যাংকের চলতি হিসাব খোলাসহ ব্যাংক কোম্পানি আইনের বিধিবিধান পূরণের দায়িত্ব পড়ে সরকারের ওপর।
এ ছাড়া সরকার থেকে মূলধন জমা করার জন্য নতুন ব্যাংকের নামে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব খোলা হয়েছে। আর গত সপ্তাহে এসব ব্যাংকের কর্মীদের বেতন-ভাতা ২০ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত হয়।
সূত্র জানায়, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের বিষয়ে চলতি সপ্তাহে স্কিম ঘোষণা করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিমা তহবিল থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত আমানতকারীকে পরিশোধ, জমানো বাকি টাকা কোন উপায়ে তুলতে পারবেন, কী হারে মুনাফা দেওয়া হবে—স্কিমে এর বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন পেল শরিয়াহ্ভিত্তিক পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে আজ রোববার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড সভায় ব্যাংকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।
সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে নতুন ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক। এরপর যেকোনো সময় ব্যাংকটির বোর্ড গঠন করে দেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি)।
বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক একীভূত করে গড়ে তোলা হয়েছে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি।
নতুন ব্যাংকটির মোট পেইড-আপ ক্যাপিটাল হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার দিচ্ছে ২০ হাজার কোটি টাকা আর অন্য ১৫ হাজার কোটি টাকা আসছে আমানতকারীদের শেয়ার থেকে।
প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত মূলধন নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা। গতকাল শনিবার সরকার টাকা দেওয়ায় ব্যাংকের চলতি হিসাব খোলা হয়েছে। খুব শিগগির ব্যাংকের বোর্ড গঠন করা হবে।
বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বড় শরিয়াহ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুযায়ী, এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন প্রায় ১৬ হাজার ১০০ কোটি টাকা। আর ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে নবগঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক হবে বৃহত্তম।
৯ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়। যৌথ মূলধনি কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) থেকে কোম্পানির নামে ছাড়পত্র, ব্যাংকের চলতি হিসাব খোলাসহ ব্যাংক কোম্পানি আইনের বিধিবিধান পূরণের দায়িত্ব পড়ে সরকারের ওপর।
এ ছাড়া সরকার থেকে মূলধন জমা করার জন্য নতুন ব্যাংকের নামে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব খোলা হয়েছে। আর গত সপ্তাহে এসব ব্যাংকের কর্মীদের বেতন-ভাতা ২০ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত হয়।
সূত্র জানায়, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের বিষয়ে চলতি সপ্তাহে স্কিম ঘোষণা করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিমা তহবিল থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত আমানতকারীকে পরিশোধ, জমানো বাকি টাকা কোন উপায়ে তুলতে পারবেন, কী হারে মুনাফা দেওয়া হবে—স্কিমে এর বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই–অক্টোবর) বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতির অস্বাভাবিকভাবে কম। পুরোনো প্রকল্পে ঋণ ছাড় চলমান থাকলেও লক্ষ্যের চেয়ে অনেক পিছিয়ে; প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বেশ মন্থর। অন্যদিকে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে।১ ঘণ্টা আগে
ডিজেল, অকটেন, পেট্রল ও কেরোসিনের দাম লিটারপ্রতি দুই টাকা করে বাড়িয়েছে সরকার। নতুন এই দাম ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে। প্রতি লিটারে দুই টাকা করে দাম বাড়ায় ডিজেলের দাম ১০৪ টাকা, অকটেন ১২৪ টাকা, পেট্রল ১২০ টাকা ও কেরোসিনের দাম ১১৬ টাকা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
টিসিবির কর্মকর্তারা বলছেন, এই পাঁচ পণ্য আপাতত সারা দেশে বিতরণ হবে না। তবে চলতি সপ্তাহ থেকে পাঁচটি সিটি করপোরেশন ও পাঁচটি জেলার সবগুলো উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এই পাঁচ পণ্য বিতরণ শুরু করা হবে।২ ঘণ্টা আগে
সমীক্ষায় এক-পঞ্চমাংশ শ্রমিক জানান, তাঁরা বেতন স্লিপ পান এবং বেশির ভাগই তাঁদের মজুরি অনিয়মিত বা বিলম্বিত। আর ৪২ শতাংশের মতে, তাঁরা দিনে ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় কাজ করেন এবং ৩৩ শতাংশ সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করেন। ৬৩ শতাংশ আইন অনুযায়ী দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম পান না।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর অদূরে সাভারের হেমায়েতপুর ট্যানারি শিল্প এলাকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত। পাশাপাশি ৭৭ শতাংশ শ্রমিক আইনগত ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম বেতন পান। আর ৮৬ শতাংশ শ্রমিকের কোনো নিয়োগপত্র নেই।
বাংলাদেশ ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়ন ও সলিডারিটি সেন্টার পরিচালিত একটি যৌথ সমীক্ষায় ট্যানারি শ্রমিকদের এ চিত্র ফুটে উঠেছে।
রাজধানীর এক হোটেলে আজ রোববার অংশীজনদের সভায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। সেখানে চলতি বছরের আগস্ট থেকে নভেম্বর মাসে পরিদর্শন চেকলিস্ট এবং শ্রমিক সাক্ষাৎকার ব্যবহার করে ছায়া পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিচালিত সমীক্ষাটি ১২১টি কারখানার ২২৫ জন শ্রমিকের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে অস্থায়ী কর্মসংস্থান ব্যবস্থা, মজুরিবৈষম্য এবং পেশাগত সুরক্ষার নানা দিক তুলে ধরা হয়।
সমীক্ষায় এক-পঞ্চমাংশ শ্রমিক জানান, তাঁরা বেতন স্লিপ পান এবং বেশির ভাগই তাঁদের মজুরি অনিয়মিত বা বিলম্বিত।
আর ৪২ শতাংশের মতে, তাঁরা দিনে ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় কাজ করেন এবং ৩৩ শতাংশ সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করেন। ৬৩ শতাংশ আইন অনুযায়ী দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম পান না।
সমীক্ষায় আরও বলা হয়, এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) পান। ৫৮ শতাংশ বলেছেন, তাঁদের সঠিক পিপিই ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয় না এবং ৭৭ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা কোনো আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা প্রশিক্ষণ পাননি।
শ্রমিকেরা অপর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, দুর্গন্ধ, জলাবদ্ধতা এবং দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়ও উল্লেখ করেছেন।
প্রতিবেদন অনুসারে, ৮৫ শতাংশ নারী অংশগ্রহণকারী বলেছেন, তাঁরা মাতৃত্বকালীন ছুটি বা সুবিধা পান না এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নারী পরিষ্কার, পৃথক টয়লেট সুবিধার অভাব লক্ষ্য করেছেন।
গবেষণায় বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা উঠে এসেছে। এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক মজুরি বা সুরক্ষা-সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতির কথা জানিয়েছেন। ৪৩ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা কোনো না কোনো ধরনের দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছেন এবং প্রতিঘাতের ভয়ে অভিযোগ দায়ের করা থেকে এড়িয়ে চলেন।
এতে আরও দেখা যায়, ইউনিয়নভুক্ত কারখানাগুলো ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন, লিখিত চুক্তি, মজুরি-সম্পর্কিত অভিযোগ ব্যবস্থা এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদানে তুলনামূলক ভালো অবস্থানে আছে।
অনুষ্ঠানে সলিডারিটি সেন্টারের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম বলেন, এই ছায়া পরিদর্শনের মাধ্যমে হাজারীবাগ থেকে হেমায়েতপুরে ট্যানারি কারখানা স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও শ্রমিকেরা যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে, সে চিত্র উঠে এসেছে। এটা স্পষ্ট, শ্রমিকদের সমস্যাগুলো এখনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অগ্রাধিকার নয়। এর প্রতিফলন ঘটে বিপুলসংখ্যক শ্রমিককে ‘চুক্তিভিত্তিক’ নিয়োগ দেওয়া এবং এই খাতে ন্যূনতম মজুরি অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন না করার মাধ্যমে।
রাজধানীর অদূরে সাভারের হেমায়েতপুর ট্যানারি শিল্প এলাকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত। পাশাপাশি ৭৭ শতাংশ শ্রমিক আইনগত ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম বেতন পান। আর ৮৬ শতাংশ শ্রমিকের কোনো নিয়োগপত্র নেই।
বাংলাদেশ ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়ন ও সলিডারিটি সেন্টার পরিচালিত একটি যৌথ সমীক্ষায় ট্যানারি শ্রমিকদের এ চিত্র ফুটে উঠেছে।
রাজধানীর এক হোটেলে আজ রোববার অংশীজনদের সভায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। সেখানে চলতি বছরের আগস্ট থেকে নভেম্বর মাসে পরিদর্শন চেকলিস্ট এবং শ্রমিক সাক্ষাৎকার ব্যবহার করে ছায়া পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিচালিত সমীক্ষাটি ১২১টি কারখানার ২২৫ জন শ্রমিকের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে অস্থায়ী কর্মসংস্থান ব্যবস্থা, মজুরিবৈষম্য এবং পেশাগত সুরক্ষার নানা দিক তুলে ধরা হয়।
সমীক্ষায় এক-পঞ্চমাংশ শ্রমিক জানান, তাঁরা বেতন স্লিপ পান এবং বেশির ভাগই তাঁদের মজুরি অনিয়মিত বা বিলম্বিত।
আর ৪২ শতাংশের মতে, তাঁরা দিনে ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় কাজ করেন এবং ৩৩ শতাংশ সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করেন। ৬৩ শতাংশ আইন অনুযায়ী দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম পান না।
সমীক্ষায় আরও বলা হয়, এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) পান। ৫৮ শতাংশ বলেছেন, তাঁদের সঠিক পিপিই ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয় না এবং ৭৭ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা কোনো আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা প্রশিক্ষণ পাননি।
শ্রমিকেরা অপর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, দুর্গন্ধ, জলাবদ্ধতা এবং দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়ও উল্লেখ করেছেন।
প্রতিবেদন অনুসারে, ৮৫ শতাংশ নারী অংশগ্রহণকারী বলেছেন, তাঁরা মাতৃত্বকালীন ছুটি বা সুবিধা পান না এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নারী পরিষ্কার, পৃথক টয়লেট সুবিধার অভাব লক্ষ্য করেছেন।
গবেষণায় বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা উঠে এসেছে। এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক মজুরি বা সুরক্ষা-সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতির কথা জানিয়েছেন। ৪৩ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা কোনো না কোনো ধরনের দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছেন এবং প্রতিঘাতের ভয়ে অভিযোগ দায়ের করা থেকে এড়িয়ে চলেন।
এতে আরও দেখা যায়, ইউনিয়নভুক্ত কারখানাগুলো ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন, লিখিত চুক্তি, মজুরি-সম্পর্কিত অভিযোগ ব্যবস্থা এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদানে তুলনামূলক ভালো অবস্থানে আছে।
অনুষ্ঠানে সলিডারিটি সেন্টারের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম বলেন, এই ছায়া পরিদর্শনের মাধ্যমে হাজারীবাগ থেকে হেমায়েতপুরে ট্যানারি কারখানা স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও শ্রমিকেরা যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে, সে চিত্র উঠে এসেছে। এটা স্পষ্ট, শ্রমিকদের সমস্যাগুলো এখনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অগ্রাধিকার নয়। এর প্রতিফলন ঘটে বিপুলসংখ্যক শ্রমিককে ‘চুক্তিভিত্তিক’ নিয়োগ দেওয়া এবং এই খাতে ন্যূনতম মজুরি অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন না করার মাধ্যমে।
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই–অক্টোবর) বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতির অস্বাভাবিকভাবে কম। পুরোনো প্রকল্পে ঋণ ছাড় চলমান থাকলেও লক্ষ্যের চেয়ে অনেক পিছিয়ে; প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বেশ মন্থর। অন্যদিকে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে।১ ঘণ্টা আগে
ডিজেল, অকটেন, পেট্রল ও কেরোসিনের দাম লিটারপ্রতি দুই টাকা করে বাড়িয়েছে সরকার। নতুন এই দাম ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে। প্রতি লিটারে দুই টাকা করে দাম বাড়ায় ডিজেলের দাম ১০৪ টাকা, অকটেন ১২৪ টাকা, পেট্রল ১২০ টাকা ও কেরোসিনের দাম ১১৬ টাকা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
টিসিবির কর্মকর্তারা বলছেন, এই পাঁচ পণ্য আপাতত সারা দেশে বিতরণ হবে না। তবে চলতি সপ্তাহ থেকে পাঁচটি সিটি করপোরেশন ও পাঁচটি জেলার সবগুলো উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এই পাঁচ পণ্য বিতরণ শুরু করা হবে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন পেল শরিয়াহ্ভিত্তিক পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে আজ রোববার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড সভায় ব্যাংকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে