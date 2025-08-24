Ajker Patrika
বাজার মূলধন কমেছে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গত সপ্তাহে বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়লেও বড় মূলধনি কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দরপতনের কারণে কমেছে বাজার মূলধন। টানা নয় সপ্তাহ বৃদ্ধির পর দ্বিতীয় সপ্তাহেও এ পতন অব্যাহত থাকল। তবে সূচক ও লেনদেনে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে।

সপ্তাহজুড়ে লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ২৪১টির, কমেছে ১২৯টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ২৪টির। এরপরও ডিএসইর বাজার মূলধন কমেছে ৩ হাজার ৫০২ কোটি টাকা বা দশমিক ৪৯ শতাংশ। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৮ হাজার ১৮১ কোটি টাকা, যা আগের সপ্তাহের শেষে ছিল ৭ লাখ ১১ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকা। এর আগে ৯ সপ্তাহে বাজার মূলধন বেড়েছিল ৬৮ হাজার ৯৫ কোটি টাকা। এরপর দুই সপ্তাহে কমল ৬ হাজার ৮৯৮ কোটি টাকা।

তবে বাজার মূলধন কমলেও গত সপ্তাহে সূচকে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে। ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ২৪ পয়েন্ট বেড়েছে। লেনদেনের গতিও বেড়েছে। সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে ডিএসইতে গড়ে লেনদেন হয়েছে ৯০৭ কোটি ১৩ লাখ টাকা। আগের সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয় ৬৮৯ কোটি ১৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড় লেনদেন বেড়েছে ২১৭ কোটি ৯৫ লাখ টাকা বা ৩১ দশমিক ৬২ শতাংশ।

এ সপ্তাহে ডিএসইতে টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের শেয়ার। কোম্পানিটির শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ৩৩ কোটি ৬৩ লাখ টাকা, যা মোট লেনদেনের ৩ দশমিক ৭১ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ২৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

