Ajker Patrika
অর্থনীতি

জ্বালানি তেলের রেশনিং প্রত্যাহার হচ্ছে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ২১: ৫১
ফাইল ছবি

ঈদের আগে জ্বালানি তেলের ওপর চলমান রেশনিং পদ্ধতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ বিষয়ে আগামীকাল রোববার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি বিভাগের একজন যুগ্ম সচিব বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।

ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বাজারে আতঙ্ক তৈরি হলে ৬ মার্চ দেশে জ্বালানি তেল বিক্রিতে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়। সে সময় মোটরসাইকেলে ২ লিটার, এসইউভি ও মাইক্রোবাসে ২০ থেকে ২৫, পিকআপ বা লোকাল বাসে ৭০ থেকে ৮০ এবং দূরপাল্লার বাস, ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানে ২০০ থেকে ২২০ লিটার তেল বিক্রির সীমা নির্ধারণ করা হয়। পরে রাইডশেয়ারিং চালকদের জন্য সীমা দুই থেকে বাড়িয়ে পাঁচ লিটার করা হয় এবং রেশনিং কমিয়ে ২৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামানো হয়।

রেশনিং ব্যবস্থার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফিলিং স্টেশনগুলোতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। আজ শনিবার খুলনা বিভাগে ডিপো থেকে জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। এদিকে রাজশাহী বিভাগের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সমস্যার সমাধান না হলে সোমবার থেকে ডিপোতে তেল উত্তোলন বন্ধ রাখা হতে পারে।

বিষয়:

বিদ্যুৎজ্বালানিজ্বালানি তেলজ্বালানি মন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

