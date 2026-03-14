জ্বালানি তেলের রেশনিং প্রত্যাহার হচ্ছে

ঈদের আগে জ্বালানি তেলের ওপর চলমান রেশনিং পদ্ধতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ বিষয়ে আগামীকাল রোববার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি বিভাগের একজন যুগ্ম সচিব বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।
ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বাজারে আতঙ্ক তৈরি হলে ৬ মার্চ দেশে জ্বালানি তেল বিক্রিতে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়। সে সময় মোটরসাইকেলে ২ লিটার, এসইউভি ও মাইক্রোবাসে ২০ থেকে ২৫, পিকআপ বা লোকাল বাসে ৭০ থেকে ৮০ এবং দূরপাল্লার বাস, ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানে ২০০ থেকে ২২০ লিটার তেল বিক্রির সীমা নির্ধারণ করা হয়। পরে রাইডশেয়ারিং চালকদের জন্য সীমা দুই থেকে বাড়িয়ে পাঁচ লিটার করা হয় এবং রেশনিং কমিয়ে ২৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামানো হয়।
রেশনিং ব্যবস্থার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফিলিং স্টেশনগুলোতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। আজ শনিবার খুলনা বিভাগে ডিপো থেকে জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। এদিকে রাজশাহী বিভাগের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সমস্যার সমাধান না হলে সোমবার থেকে ডিপোতে তেল উত্তোলন বন্ধ রাখা হতে পারে।
বাংলাদেশের অ্যাভিয়েশন ও পর্যটন খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এটিজেএফবি অ্যাভিয়েট্যুর উইমেন্স আইকন অ্যাওয়ার্ড-২০২৬ পেয়েছেন ১০ জন নারী। অ্যাভিয়েশন ও পর্যটন খাতে সাংবাদিকদের সংগঠন অ্যাভিয়েশন ও টুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশের (এটিজেএফবি) এ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের তৃতীয় আসরের আয়োজন করে৯ মিনিট আগে
খামারিদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও প্রণোদনার দাবি জানিয়েছে প্রান্তিক খামারিদের সংগঠন বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ)। এ ছাড়া বাজারে অস্থিরতা, মুরগির বাচ্চা ও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং করপোরেট সিন্ডিকেটের অভিযোগ তুলে সরকারের কাছে প্রান্তিক খামারিদের জন্য কৃষক কার্ড প্রদানসহ আরও...৩৩ মিনিট আগে
দেশের পুঁজিবাজার কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস মিলেছে। বিদায়ী সপ্তাহের পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে চার দিনই ঊর্ধ্বমুখী ছিল বাজার। এতে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। ফলে প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বাজার মূলধন প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা বেড়েছে।৩৬ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহে অনিশ্চয়তা কাটেনি। এই অবস্থায় গতকাল শুক্রবারও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের ওপরে স্থির ছিল। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগে বিশ্ব শেয়ারবাজারে দরপতন অব্যাহত ছিল।২ ঘণ্টা আগে