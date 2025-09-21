আন্দোলনের পর দুই মাসে এনবিআরের রাজস্ব ঘাটতি ৬৫৭৭ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন থেমে যাওয়ার পরও রাজস্ব আদায়ে ভালো করতে পারেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি অর্থ বছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই–আগস্ট) শুল্ক-কর আদায়ে ঘাটতি হয়েছে সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা।
আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত জুলাই–আগস্টের রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্যে এমনটা জানা গেছে।
এনবিআরের তথ্যে দেখা গেছে, আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট—এই তিন খাত মিলিয়ে গত জুলাই-আগস্টে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৬১ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এ সময়ে আদায় হয়েছে ৫৪ হাজার ৪২৩ কোটি টাকা। ঘাটতি ৬ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা বা ১০ দশমিক ৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে কেবল আগস্ট মাসেই ৩০ হাজার ৮৮৯ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ২৭ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা।
তবে আগের অর্থ বছরের তুলনায় জুলাই-আগস্টে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। গত বছরের প্রথম দুই মাসে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৪৫ হাজার ৫ কোটি টাকা, সে হিসাবে প্রবৃদ্ধি ২০ দশমিক ৯৩ শতাংশ।
গত মে ও জুনে এনবিআরের আন্দোলনের কারণে গত অর্থ বছরের বড় আকারের রাজস্ব ঘাটতি হয়। শেষ দুই মাসে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব হয়নি। আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে রাজস্ব আদায় বিঘ্ন হয়। গত ২৯ জুন এনবিআর কর্মকর্তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও জুলাই–আগস্টেও রাজস্ব আদায়ে গতি আসেনি।
এনবিআরের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, আন্দোলনের পর এনবিআরের কর্মকর্তাদের মধ্যে বরখাস্ত ও বদলি-আতঙ্ক বিরাজ করছে। রাজস্ব আদায়ে মনোযোগ কম।
এ বিষয়ে সরকারের সাবেক আমলা ও জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ ফিরোজ মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের আন্দোলন এবং আন্দোলন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে কর্মকর্তাদের মনোবল দুর্বল হয়েছে। কাজে আগ্রহ কমবে, এটাই স্বাভাবিক। ফলে রাজস্ব আহরণ কমাটাও প্রত্যাশিত। তবে সরকারের উচিত বিষয়গুলো আন্তরিকতার সঙ্গে সামাল দেওয়া, যাতে করে সৎ কর্মকর্তারা কাজের প্রতি নিরুৎসাহিত না হন।
এনবিআরের হিসাবে, আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট—এই তিন ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। জুলাই–আগস্টে ভ্যাট থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। এই খাত থেকে আদায় হয়েছে ২২ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা। যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা। তবে আগের বছরের একই সময়ের সঙ্গে তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ দশমিক ১৩ শতাংশ।
অপরদিকে কাস্টমস খাতে ২০ হাজার ২১১ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ১৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা। ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৯৬৩ কোটি টাকা। তবে এখানেও আগের বছরের চেয়ে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৬১ শতাংশ।
জুলাই-আগস্টে আয়কর থেকে ১৪ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করেছে এনবিআর, যা লক্ষ্যমাত্রা ১৯ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকার চেয়ে ৪ হাজার ৬৪১ কোটি টাকা কম। তবে আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৩ দশমিক ০৯ শতাংশ।
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন থেমে যাওয়ার পরও রাজস্ব আদায়ে ভালো করতে পারেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি অর্থ বছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই–আগস্ট) শুল্ক-কর আদায়ে ঘাটতি হয়েছে সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা।
আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত জুলাই–আগস্টের রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্যে এমনটা জানা গেছে।
এনবিআরের তথ্যে দেখা গেছে, আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট—এই তিন খাত মিলিয়ে গত জুলাই-আগস্টে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৬১ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এ সময়ে আদায় হয়েছে ৫৪ হাজার ৪২৩ কোটি টাকা। ঘাটতি ৬ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা বা ১০ দশমিক ৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে কেবল আগস্ট মাসেই ৩০ হাজার ৮৮৯ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ২৭ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা।
তবে আগের অর্থ বছরের তুলনায় জুলাই-আগস্টে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। গত বছরের প্রথম দুই মাসে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৪৫ হাজার ৫ কোটি টাকা, সে হিসাবে প্রবৃদ্ধি ২০ দশমিক ৯৩ শতাংশ।
গত মে ও জুনে এনবিআরের আন্দোলনের কারণে গত অর্থ বছরের বড় আকারের রাজস্ব ঘাটতি হয়। শেষ দুই মাসে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব হয়নি। আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে রাজস্ব আদায় বিঘ্ন হয়। গত ২৯ জুন এনবিআর কর্মকর্তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও জুলাই–আগস্টেও রাজস্ব আদায়ে গতি আসেনি।
এনবিআরের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, আন্দোলনের পর এনবিআরের কর্মকর্তাদের মধ্যে বরখাস্ত ও বদলি-আতঙ্ক বিরাজ করছে। রাজস্ব আদায়ে মনোযোগ কম।
এ বিষয়ে সরকারের সাবেক আমলা ও জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ ফিরোজ মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের আন্দোলন এবং আন্দোলন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে কর্মকর্তাদের মনোবল দুর্বল হয়েছে। কাজে আগ্রহ কমবে, এটাই স্বাভাবিক। ফলে রাজস্ব আহরণ কমাটাও প্রত্যাশিত। তবে সরকারের উচিত বিষয়গুলো আন্তরিকতার সঙ্গে সামাল দেওয়া, যাতে করে সৎ কর্মকর্তারা কাজের প্রতি নিরুৎসাহিত না হন।
এনবিআরের হিসাবে, আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট—এই তিন ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। জুলাই–আগস্টে ভ্যাট থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। এই খাত থেকে আদায় হয়েছে ২২ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা। যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা। তবে আগের বছরের একই সময়ের সঙ্গে তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ দশমিক ১৩ শতাংশ।
অপরদিকে কাস্টমস খাতে ২০ হাজার ২১১ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ১৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা। ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৯৬৩ কোটি টাকা। তবে এখানেও আগের বছরের চেয়ে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৬১ শতাংশ।
জুলাই-আগস্টে আয়কর থেকে ১৪ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করেছে এনবিআর, যা লক্ষ্যমাত্রা ১৯ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকার চেয়ে ৪ হাজার ৬৪১ কোটি টাকা কম। তবে আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৩ দশমিক ০৯ শতাংশ।
আজ রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন অডিটরিয়ামে দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও প্রযুক্তি সম্মেলন (আইসিবিটি ২০২৫) সমাপ্তিতে তিনি এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
দেশের শীর্ষস্থানীয় টাইলস ব্র্যান্ড আকিজ সিরামিকস টানা দ্বিতীয়বারের মতো সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর লো মেরিডিয়ান হোটেলে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের আয়োজনে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সেরা ব্র্যান্ডগুলোকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে
ইলেকট্রনিকস ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স শিল্পে অনবদ্য সাফল্যের জন্য টানা তৃতীয়বার আন্তর্জাতিক সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড অর্জন করল টেক জায়ান্ট ওয়ালটন। ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস ও প্রযুক্তি পণ্যের বাজারে দীর্ঘ সময় ধরে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা প্রদান করে গ্রাহকদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের মাধ্যমে শী৩ ঘণ্টা আগে
সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ ২০২৫-২৬-এ সম্মাননা পেল দেশের ৪৯টি শীর্ষ ব্র্যান্ড। স্টিল, লবণ, চিনি, ভোজ্যতেল, স্টেশনারি, সিমেন্ট, আবাসন, টিভি চ্যানেলসহ মোট ৪৯টি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।৫ ঘণ্টা আগে