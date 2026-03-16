Ajker Patrika
অর্থনীতি

রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করা যাবে অনলাইনে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় কার্যালয় রাজস্ব ভবন। ছবি: আজকে পত্রিকা

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ানোর আবেদনপ্রক্রিয়া সহজ করতে অনলাইন সিস্টেম চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি বছর ব্যক্তিগত করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

আজ সোমবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে এনবিআর।

তবে যেসব করদাতা ৩১ মার্চের মধ্যে রিটার্ন জমা দিতে পারবেন না, তাঁরা অতিরিক্ত সময়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন। করদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার রিটার্ন দাখিলের সময় সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, রিটার্ন দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধির আবেদন এবং অতিরিক্ত সময়ের অনুমোদনের কাজটি সহজ, দ্রুত, স্বচ্ছ ও স্বস্তিদায়ক করার লক্ষ্যে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য অনলাইন সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, করদাতারা এখন সহজেই ই-রিটার্ন সিস্টেমে লগইন করে ‘টাইম এক্সটেনশন’ মেনু ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধির আবেদন করতে পারবেন।

এ ছাড়া অনলাইনে দাখিলকৃত করদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চলের কর কমিশনার অনলাইনেই আবেদন অনুমোদন অথবা নামঞ্জুর করবেন। করদাতার সময় বৃদ্ধির আবেদন মঞ্জুর হলে বর্ধিত সময়ের মধ্যে তিনি কোনো জরিমানা বা অতিরিক্ত কর প্রদান ছাড়াই অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে করদাতাদের ই-রিটার্ন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন থাকা এবং ৩১ মার্চের আগে আবেদন করা বাধ্যতামূলক। যেসব করদাতার জন্য অনলাইন রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয়, তাঁরা অনলাইনে অথবা সরাসরি সংশ্লিষ্ট সার্কেলে লিখিতভাবে উভয় পদ্ধতিতেই সময় বৃদ্ধির আবেদন করতে পারবেন।

২০২৫-২৬ কর বর্ষের জন্য অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ ব্যক্তিগত করদাতার ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করা বাধ্যতামূলক করেছে এনবিআর।

রাজস্ব কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ লাখ ব্যক্তিগত করদাতা এনবিআরের ‘ই-রিটার্ন’ সিস্টেমে নিবন্ধন করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪১ লাখ করদাতা ২০২৫-২৬ কর বর্ষের রিটার্ন দাখিল সম্পন্ন করেছেন।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রকাশ্যে গুলি করে কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে হত্যা, আটক ১

ইসরায়েলে শব্দের ১২ গুণ গতির ‘ড্যান্সিং মিসাইল’ নিক্ষেপ ইরানের, বৈশিষ্ট্য কী

এনসিপি নেতারা গণভোট নিয়ে অর্ধেক বুঝেছেন: আইনমন্ত্রী

এখনো মরেননি নেতানিয়াহু, ভিডিওতে দেখালেন হাতের ৫ আঙুল

র‍্যাবের নতুন ডিজি আহসান হাবীব, এসবি প্রধান নুরুল আমিন, সিআইডি প্রধান মোসলেহ উদ্দিন

পাশে থাকায় পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন আরাঘচি

পাশে থাকায় পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন আরাঘচি

সাকিবকে নিয়ে সুখবর দিলেন বিসিবি পরিচালক

সাকিবকে নিয়ে সুখবর দিলেন বিসিবি পরিচালক

দরকার পড়লে আমাদের টেক্সট বা কল করতে পারেন: লিপুকে লিটন

দরকার পড়লে আমাদের টেক্সট বা কল করতে পারেন: লিপুকে লিটন

‘পাকিস্তান ক্রিকেট এখন হাসির পাত্র হয়ে গেছে’

‘পাকিস্তান ক্রিকেট এখন হাসির পাত্র হয়ে গেছে’

এনসিপি নেতারা গণভোট নিয়ে অর্ধেক বুঝেছেন: আইনমন্ত্রী

এনসিপি নেতারা গণভোট নিয়ে অর্ধেক বুঝেছেন: আইনমন্ত্রী

রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করা যাবে অনলাইনে

রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করা যাবে অনলাইনে

বিনিয়োগ বাড়াতে সরকারের ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা

বিনিয়োগ বাড়াতে সরকারের ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

গ্রাহক ও কৃষিসংশ্লিষ্টদের নিয়ে এসিআই মোটরস্-সোনালিকা ট্রাক্টরের দেশব্যাপী ইফতার মাহফিল

গ্রাহক ও কৃষিসংশ্লিষ্টদের নিয়ে এসিআই মোটরস্-সোনালিকা ট্রাক্টরের দেশব্যাপী ইফতার মাহফিল