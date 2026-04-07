Ajker Patrika
অর্থনীতি

কৃষিপণ্যে উৎসে কর অব্যাহতি চান উদ্যোক্তারা, এনবিআরের জানতে সমস্যা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কৃষিপণ্যে উৎসে কর অব্যাহতি চান উদ্যোক্তারা, এনবিআরের জানতে সমস্যা

কৃষিপণ্য সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন অব্যাহতির প্রস্তাব করেছেন উৎপাদক ও উদ্যোক্তারা। এ ছাড়া ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে একক ডিজিটে করা, ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাটের হার ৭ দশমিক ৫ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করা, ৫০ শতাংশ বেশি অব্যাহতি পাওয়া উপকরণ দিয়ে তৈরি পণ্যের সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি চেয়েছেন তাঁরা।

তবে কর না কমিয়ে ব্যবসায়ীদের সংকট সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। তিনি বলেন, ‘ট্যাক্স কমানোর কথা না বলে সমস্যার কথা বলুন, আমরা সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করব।’

আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর ভবনে কৃষি খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রাক্‌-বাজেট আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

এ সময় আলোচনায় অংশ নেয় বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিআইএ), ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (এফআইএবি), বাংলাদেশ অ্যাগ্রো ফিড ইনগ্রেডিয়েন্টস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাফিটা), বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (বাপা), বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশন (বিসিপিএ), বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএ), শ্রিম্প অ্যান্ড হ্যাচারি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সেব) এবং অ্যানিমেল হেলথ কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এএইচসিএবি) প্রতিনিধিরা।

এ সময় বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ীদের ট্যাক্স কমানোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, ‘আপনাদের দাবি ট্যাক্স কমাতে হবে আর আমাদের দায়িত্ব হলো রাজস্ব বাড়ানো। এই কনফ্লিক্টিং পরিস্থিতিতে যেখানে যৌক্তিক সমন্বয় প্রয়োজন, আমরা সেখানে রেশনালাইজ করব। তবে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।’

এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, ট্যাক্স কমালে ব্যবসায়ীরা আরও কমানোর দাবি করেন। এরপর তা শূন্যে নামানোর দাবি আসে। শূন্য করলে ভর্তুকি চাওয়া হয় আর ভর্তুকি দিলে তা বাড়ানোর দাবি ওঠে। এই চক্রের কোনো শেষ নেই। জিরো করলেও কেউ সন্তুষ্ট থাকে না।’

এনবিআর চেয়ারম্যান আরও বলেন, ট্যাক্স কমিয়ে দিলে ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স বাড়বে— এমন ধারণা সঠিক নয়।

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বিসিবির কমিটি ভেঙে দিল সরকার, তামিমকে প্রধান করে অ্যাডহক কমিটি

অচেতন মোজতবার চিকিৎসা চলছে ইরানেই, জড়িত নেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে—টাইমসের প্রতিবেদন

ঈশ্বর সংঘাত পছন্দ না করলেও ইরান যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে আছেন: ট্রাম্প

পাঠকের আগ্রহ

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

সম্পর্কিত

পূবালী ব্যাংক ও স্কয়ার হাসপাতালের উদ্যোগে ক্রেডিট কার্ড উদ্বোধন

পূবালী ব্যাংক ও স্কয়ার হাসপাতালের উদ্যোগে ক্রেডিট কার্ড উদ্বোধন

পুঁজিবাজারে সূচক-লেনদেন বেড়েছে

পুঁজিবাজারে সূচক-লেনদেন বেড়েছে

কৃষিপণ্যে উৎসে কর অব্যাহতি চান উদ্যোক্তারা, এনবিআরের জানতে সমস্যা

কৃষিপণ্যে উৎসে কর অব্যাহতি চান উদ্যোক্তারা, এনবিআরের জানতে সমস্যা

চিকিৎসার প্রয়োজনে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকেরা

চিকিৎসার প্রয়োজনে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকেরা