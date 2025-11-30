এনইআইআর বাস্তবায়নের আগে আলোচনায় বসার দাবি মোবাইল ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্ট্রার (এনইআইআর) বাস্তবায়নের আগে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে আলোচনা ও নীতিমালা সংস্কারসহ বেশ কিছু দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্মার্টফোন ও গ্যাজেট ব্যবসায়ীদের সংগঠন মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি)। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীর কারওয়ান বাজার-পান্থপথ এলাকায় এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী নেতারা বলেন, ‘আমরা কোনোভাবেই এনইআইআরের বিরুদ্ধে না। তবে এই প্রক্রিয়ার কিছু সংস্কার, ন্যায্য করনীতি প্রণয়ন, একচেটিয়া সিন্ডিকেট বিলোপ এবং মুক্তবাণিজ্যের স্বার্থে সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে আমাদের কিছু দাবি ও প্রস্তাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যা সরকারকে বলতে চাই, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের বিশালসংখ্যক ব্যবসায়ীদের কথা না শুনেই একতরফা এনইআইআর চালু করতে যাচ্ছে।’
মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, কোনো প্রকার পূর্ব পরামর্শ ছাড়াই হঠাৎ এনইআইআর বাস্তবায়নের ঘোষণা বাজারে চরম অস্থিরতা তৈরি করেছে। এর ফলে দেশের প্রায় ২৫ হাজার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং এর সঙ্গে জড়িত ২০ লাখেরও বেশি মানুষের জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে।
এমবিসিবির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শামীম মোল্লা বলেন, ‘আমরা বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে ব্যাংক থেকে শত শত কোটি টাকা ঋণ নিয়েছি। বর্তমানে আমাদের স্টকে কোটি কোটি টাকার হ্যান্ডসেট রয়েছে। আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ অবিক্রীত হ্যান্ডসেট বিক্রি করা অসম্ভব। আমাদের দাবি না মেনে গুটিকয়েক ব্যবসায়ীকে একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ করে দিলে আমরা পথে বসব।’
মানববন্ধনে ব্যবসায়ীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘সরকার যদি এনইআইআর চালুর আগে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় না বসেন, তবে সারা দেশের মোবাইল ব্যবসায়ীরা ঢাকায় জড়ো হয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।’
ব্যবসায়ীরা জানান, এনইআইআরের বর্তমান কাঠামো যদি অপরিবর্তিতভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে শুল্ক ৫৭ শতাংশ হোক কিংবা শূন্য শতাংশ, কোনো অবস্থাতেই বৈধ উপায়ে মোবাইল ফোন আমদানি সম্ভব হবে না। কারণ, বিটিআরসির (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন) আমদানি নীতিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, কোনো বিদেশি ব্র্যান্ড যদি স্থানীয়ভাবে তাদের পণ্য সংযোজন করে, তাহলে সেই ব্র্যান্ডের কোনো মডেল অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান আমদানি করতে পারবে না।
তাঁদের মতে, এই নীতিমালা কার্যত মনোপলি (একচেটিয়া) ব্যবসার সুযোগ তৈরি করছে। এর ফলে বাজারে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হবে এবং প্রায় ১৮ কোটি মানুষের মোবাইল ফোন বাজারের নিয়ন্ত্রণ গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাবে। একই সঙ্গে স্মার্টফোনের দাম আকস্মিকভাবে বেড়ে যাবে এবং সাধারণ ভোক্তারা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।
মানববন্ধনে মোবাইল খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষায় সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রস্তুতকারকের সঙ্গে বাধ্যতামূলক চুক্তিপত্র বাতিল, বিল অব এন্ট্রি জমা দিলেই হ্যান্ডসেটের স্বয়ংক্রিয় রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা, স্টকে থাকা অবিক্রীত হ্যান্ডসেট বিক্রির জন্য কোনো একটি নীতিমালা অথবা অতিরিক্ত সময় প্রদান, বিদেশি হ্যান্ডসেটের ওপর বিদ্যমান ৫৭ শতাংশ শুল্ক কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে আনা, স্থানীয় প্রস্তুতকারকদের রিটেইল বা খুচরা ব্যবসায় সম্পৃক্ততা নিষিদ্ধ করা, এনইআইআর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একাধিক মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে পরিচালনা করা এবং গবেষণাভিত্তিক এবং বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা।
মানববন্ধনে এমবিসিবির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরাসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকার মোবাইল ফোনের দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ দেশের বিভিন্ন জায়গায় মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ রাখা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলায় মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা একই দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।
প্রসঙ্গত, অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের ব্যবহার রোধ ও টেলিযোগাযোগ খাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে চালু করতে যাচ্ছে এনইআইআর ব্যবস্থা। এনইআইআর কার্যকর হলে ১৬ ডিসেম্বরের পর নিবন্ধনবিহীন বা আমদানি অননুমোদিত ফোন দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা যাবে না।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল রেকর্ড উচ্চতায়। রয়টার্সের এক জরিপে অর্থনীতিবিদেরা পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, ভারতে সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ৭.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। কিন্তু এর পরপরই মার্কিন শুল্কের ধাক্কায় কঠিন বাস্তবতায় মুখোমুখি হতে হয়েছে দেশটিকে।
দক্ষিণ এশিয়ার এই অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশটির সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপে মোট মার্কিন শুল্কহার দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ। আর এই শুল্ক ভারতের রপ্তানিমুখী অর্থনীতির পতন যেন অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে।
যদিও ভারত বলছে, গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি ৮.২ শতাংশ বেড়েছে, যা আগের প্রান্তিকে ছিল ৭.৮ শতাংশ। তবে টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে ভারতের মার্কিন রপ্তানি ২৮.৫ শতাংশ কমেছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ওয়াশিংটনের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন খাতের পাশাপাশি, যেসব খাতকে নামমাত্র অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর রপ্তানি বাণিজ্যেও তেমন অগ্রগতি হয়নি।
ভারতের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮.৮ বিলিয়ন ডলার। সেই থেকে অক্টোবরে রপ্তানির মূল্য কমে ৬.৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া থেকে ক্রুড অয়েল কেনার ‘শাস্তি’ হিসেবে মার্কিন প্রশাসনের অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হওয়ার পর এ পতন ত্বরান্বিত হতে থাকে। এ শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য নয়াদিল্লি জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
মোদী সরকার আশা করছে ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ এ নিয়ে সীমিত আকারের চুক্তি হতে পারে, যদিও অতীতের প্রত্যাশাগুলো বাস্তবে রূপ নেয়নি। এদিকে গত শুক্রবার বাণিজ্য সচিব দাবি করেন, ভারতের অক্টোবরে রেকর্ড ৪১.৬৮ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি এখনো ‘উদ্বেগের’ বিষয় নয়।
ট্রেড ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই) পরিচালিত এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, শুল্ক বৃদ্ধির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে শ্রমনির্ভর খাতগুলোর ওপর। গত ২ এপ্রিল শুল্ক ১০ শতাংশে উঠেছিল, ৭ আগস্ট তা বেড়ে ২৫ শতাংশে পৌঁছায় এবং আগস্টের শেষদিকে হঠাৎ করেই ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়।
বর্তমানে ভারতের মোট মার্কিন রপ্তানির ৫২ শতাংশই ৫০ শতাংশ শুল্কের আওতায়, যা বিশ্বের সর্বোচ্চগুলোর মধ্যে একটি।
গতকাল শনিবার প্রকাশিত জিটিআরআই–এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস খাতের রপ্তানি ৩২ শতাংশ কমেছে, ৯৪৪ মিলিয়ন ডলার থেকে নেমেছে ৬৪৩ মিলিয়ন ডলারে। এর মধ্যে শুধু গার্মেন্টস রপ্তানিই কমে গেছে ৪০ শতাংশ। যা টাকার অঙ্কে ৫১৫.৪ মিলিয়ন ডলার থেকে নেমে ৩০৬.১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
রত্ন ও গয়না রপ্তানি ২৭ শতাংশ কমে ৫০০.২ মিলিয়ন ডলার থেকে নেমে হয়েছে ৩৬৩.৮ মিলিয়ন ডলার। ঐতিহ্যবাহী হীরা রপ্তানি ২৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৯৩.৫ মিলিয়ন ডলার থেকে নেমে ১৩৮.১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। শুধু ল্যাব-গ্রোন জুয়েলারি বা ল্যাবে প্রস্তুত গয়নার রপ্তানি সামান্য বেড়েছে।
সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি ৩৯ শতাংশ কমে ২২৩ মিলিয়ন ডলার থেকে নেমে ১৩৬.৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের চিংড়ি আমদানিকারীরা ভারত থেকে সরে ইকুয়েডর ও ভিয়েতনামের দিকে ঝুঁকেছেন, যার ফলে এই পতন আরও তীব্র হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের সবচেয়ে বড় একক রপ্তানি পণ্যলাইন স্মার্টফোন। এ খাতেও রপ্তানি ৩৬ শতাংশ কমেছে। মে মাসের ২.২৯ বিলিয়ন ডলার থেকে অক্টোবরে নেমে ১.৫০ বিলিয়ন ডলারে এসেছে। এতে প্রায় ৭৯০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে।
ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ার আগে বিমানযোগে বিপুল পরিমাণ স্মার্টফোন পাঠিয়ে দিয়ে এ শুল্ক ধাক্কা থেকে নিজেদের কিছুটা রক্ষা করতে পেরেছে ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকারকদের মধ্যে অন্যতম কোম্পানি অ্যাপল। কোম্পানিটি মে মাসের আগেই অনেক বেশি পণ্য রপ্তানি করে দেয়।
এদিকে ভারতের অন্যতম রপ্তানি পণ্য ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে এর ধাক্কা তেমন বেশি ছিল না। এ খাতের রপ্তানি তুলনামূলকভাবে বেশ স্থিতিশীল ছিল। মাত্র ১.৬ শতাংশ কমে ৭৪৫.৬ মিলিয়ন ডলার থেকে নেমে ৭৩৩.৬ মিলিয়ন ডলারে এসেছে।
ট্রেড ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি জিটিআরআই–এর প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব বলেন, ভারতকে ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ দিতে হবে। কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই বলেছেন ভারত রাশিয়ান তেল আমদানি ‘খুব উল্লেখযোগ্যভাবে’ কমিয়েছে।
কিন্তু ভারতের এ বিষয়ে অগ্রগতি নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি দাবি করেন, মার্চে ঘোষিত এবং ১২ নভেম্বর মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাওয়া রপ্তানি প্রমোশন মিশন এখনো কাগজেই রয়ে গেছে। অর্থবছরের আট মাস পেরিয়ে গেলেও কোনো প্রকল্প কার্যকর হয়নি, ফলে লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
জয়নাল আবেদীন খান, ঢাকা
দীর্ঘদিন ধরে মন্দ ঋণের চাপে দেশের ব্যাংক খাত। ঋণগ্রহীতাদের সময়মতো কিস্তি ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে ব্যাংকের ঋণ অস্বাভাবিকহারে মন্দ ঋণে পরিণত হচ্ছে। মন্দ ঋণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংককে ঝুঁকি কমাতে নিরাপত্তা সঞ্চিতি বা প্রভিশন রাখার চাপ ক্রমেই বেড়ে গেছে। তবে কম মুনাফা ও ঋণের বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখতে পারছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রভিশন ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৪৪ হাজার ২৩১ কোটি টাকা।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এ সময়ে ব্যাংকগুলোকে প্রভিশন হিসেবে রাখা প্রয়োজন ছিল ৪ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা; কিন্তু তারা রাখতে পেরেছে মাত্র ১ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। চলতি বছরের জুনে প্রভিশন ঘাটতি ছিল ৩ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৬ হাজার ১৩০ কোটি টাকা, একই বছরের আগের প্রান্তি বা সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে যা ছিল ৫৫ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকা।
বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘মন্দ ঋণ বৃদ্ধির কারণে ব্যাংকগুলোর প্রভিশন তৈরি করা বাধ্যতামূলক। অনেক ব্যাংক এমন অবস্থায় আছে যে, ন্যূনতম সঞ্চিতিও তুলতে পারছে না। সময়মতো প্রভিশন না থাকলে গ্রাহকের আমানত ঝুঁকিতে পড়ে।’
চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মোট বিতরণ করা ঋণ ১৮ লাখ ৩ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা, যার মধ্যে খেলাপি ঋণ ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ঋণের ৩৫.৭৩ শতাংশ। এক বছর আগে একই সময়ে খেলাপি ঋণ ছিল ২ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ১৬.৯৩ শতাংশ।
সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম বলেন, ‘ঋণ আদায় ব্যর্থ হওয়ার কারণে ব্যাংকগুলোকে অতিরিক্ত প্রভিশন রাখতে হচ্ছে। মন্দ ঋণের বৃদ্ধিই প্রভিশন ঘাটতির মূল কারণ। আর্থিক সংকট এবং কম আমানতের প্রবৃদ্ধি ব্যাংকের সক্ষমতা সীমিত করেছে।’
অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ বলেন, ‘গত ১৫ বছরে যথাযথ তদারকি না হওয়ায় খেলাপি ঋণ বেড়েছে। ডাউন পেমেন্ট নিশ্চিত করা, লোন রিশিডিউল করা এবং আনক্ল্যাসিফাই করা জরুরি। বড় গ্রাহকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ মার্চ থেকে কার্যকর হবে।’
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী, নিয়মিত ঋণের ক্ষেত্রে ০.২৫-৫ শতাংশ এবং অনিয়মিত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ প্রভিশন বাধ্যতামূলক। মার্চের শেষে প্রভিশন কাভারেজ রেশিও মাত্র ৩৮ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় অনেক কম।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকি বলেন, ‘আগামীতে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ডাইনামিক প্রভিশনিং কার্যকর করা হবে। এতে ব্যাংকের শক্তি বাড়বে এবং মূলধনের ওপর চাপ কমবে।’
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি এশিয়া সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং রেটিং-২০২৫-এ ‘সিলভার অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছে। ইন্দোনেশিয়ার ইনস্টিটিউট অব সার্টিফায়েড সাসটেইনেবিলিটি প্র্যাক্টিশনারসের (আইসিএসপি) সহযোগিতায় এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর করপোরেট রিপোর্টিং (এনসিসিআর)।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ড. মো. তৌহিদুল আলম খান ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আইসিএসপির অ্যাডভাইজরি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইকো গেইনস সুকহারসনোর থেকে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।
উল্লেখ্য, টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি-দক্ষ প্রযুক্তি, টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সবুজ স্থাপনা ও জলবায়ু এবং সহনশীল কৃষি উদ্যোগকে প্রাধান্য দিয়ে এনআরবিসি ব্যাংক গ্লোবাল রিপোর্টিং ইনিশিয়েটিভ (জিআরআই) স্ট্যান্ডার্ডের আলোকে প্রথমবারের মতো সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট-২০২৪ প্রকাশ করে। এই রিপোর্টের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নে সবুজ আগামী’।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং এতে পরিবেশিত সংবাদে নায্যতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সব লিঙ্গবৈচিত্র্যসম্পন্ন মানুষের সমান অধিকার, সুযোগ, উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একটি বাস্তবভিত্তিক নির্দেশিকা প্রয়োজন। এই নির্দেশিকা তৈরির প্রাথমিক ধাপ হিসেবে মোহাম্মদপুর ওয়াইডব্লিউসিএ অডিটরিয়ামে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় ‘গণমাধ্যমে লিঙ্গবৈচিত্র্য ও প্রতিবন্ধিতাবিষয়ক নীতিমালা’ প্রণয়নের ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘ভয়েস’ এই কর্মশালা আয়োজন করেছে।
কর্মশালায় অংশ নেন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক, প্রতিবেদক, বার্তা সম্পাদনায় যুক্ত কর্মী, মানবসম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি ও সাংবাদিক সংগঠনের সদস্যরা। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা প্রতিবন্ধিতা, লিঙ্গবৈচিত্র্যসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, গণমাধ্যমে তাঁদের অংশগ্রহণে বাধা, অতিক্রমের উপায়সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এ ছাড়া গণমাধ্যমে লিঙ্গবৈচিত্র্য ও প্রতিবন্ধিতাবিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা করা হয়।
ভয়েসের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ স্বপন মাহমুদ বলেন, ‘এখনো অধিকাংশ সংবাদপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধিতা ও লিঙ্গবৈচিত্র্যবিষয়ক স্পষ্ট নীতিমালা নেই, ফলে সংবাদ উপস্থাপনা, নিয়োগ, কর্মপরিবেশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না।’
আহমেদ স্বপন মাহমুদ আরও বলেন, ‘কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হবে, যা গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য একটি বাস্তবমুখী সহায়ক নথি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।’
গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও লিঙ্গবৈচিত্র্যসম্পন্ন মানুষের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন ভয়েসের প্রোগ্রাম অফিসার প্রিয়তা ত্রিপুরা। তিনি বলেন, ‘গণমাধ্যম হচ্ছে সমাজের আয়না। এখানে যা প্রতিফলিত হয়, সমাজে তার প্রভাব পড়ে। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও লিঙ্গবৈচিত্র্যসম্পন্ন মানুষদের ইতিবাচক গল্পগুলো গণমাধ্যমে তুলে ধরলে, সমাজের প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো দূর হবে।’
অংশগ্রহণকারীরা বলেন, অন্তর্ভুক্তি ছাড়া কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও লিঙ্গবৈচিত্র্যসম্পন্ন মানুষের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা উচিত। বৈষম্য সৃষ্টিকারী কারণগুলো পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই।
এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা গণমাধ্যমে লিঙ্গবৈচিত্র্য ও প্রতিবন্ধিতাবিষয়ক নীতিমালায় কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া সংবাদমাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সব লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের ন্যায্য উপস্থাপনা ও তাঁদের প্রতিনিধিত্ব, প্রবেশগম্য সংবাদ প্ল্যাটফর্ম, নিয়োগ, মানবসম্পদ ও কর্মপরিবেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি, ভাষা ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা, তদন্তধর্মী ও বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনের প্রসার, ডিজিটাল নিরাপত্তা, অভিযোগ প্রতিকার এবং মানবাধিকারভিত্তিক গল্প বলার কাঠামো নিয়েও আলোচনা করা হয়।
কর্মশালা-সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেন্ডার বিশেষজ্ঞ সানাইয়া ফাহীম আনসারী ও উন্নয়ন পরামর্শক সায়েমা চৌধুরী। ইউনেসকোর সহায়তায় ভয়েস ‘লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে গণমাধ্যমে বৈচিত্র্য’ শীর্ষক প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা ও লিঙ্গসমতাবিষয়ক একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা তৈরি করা, যা গণমাধ্যমকর্মীদের দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।
কর্মশালায় ডিবিসি নিউজ, আইপি নিউজ, দ্য ডেইলি অবজার্ভার, চ্যানেল আই, দ্য পোস্ট, ঢাকা ট্রিবিউন, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দ্য ডেইলি স্কাই, বাংলাভিশন, ঢাকা পোস্ট ও দৈনিক সংবাদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
