প্রিমিয়ার ব্যাংকের এমডি মনজুর মফিজের মা মারা গেছেন

প্রিমিয়ার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. মনজুর মফিজের মা আয়েশা বেগম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ মঙ্গলবার ৭৮ বছর বয়সে বার্ধক্যের কারণে চট্টগ্রামের বাকলিয়া এলাকায় নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
মৃত্যুকালে আয়েশা বেগম দুই পুত্র ও দুই কন্যাসন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, শুভানুধ্যায়ী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
পরিবারের সদস্যরা জানান, সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। এ কারণে তিনি স্থানীয়ভাবে শ্রদ্ধেয় ও সমাদৃত ছিলেন।
এক শোকবার্তায় প্রিমিয়ার ব্যাংক পরিবার মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।
শোকবার্তায় মহান আল্লাহ তাআলার কাছে মরহুমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করা এবং তাঁর পরিবারকে এই শোক সহ্য করার শক্তি ও ধৈর্য দানের প্রার্থনা করা হয়।
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