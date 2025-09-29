Ajker Patrika
> অর্থনীতি

বিশ্ববাজারে সব রেকর্ড ভাঙল সোনার দাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিশ্ববাজারে সব রেকর্ড ভাঙল সোনার দাম

সুদের হার কমার সম্ভাবনা, যুক্তরাষ্ট্রের শাটডাউনের আশঙ্কা ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ার কারণে বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। সর্বশেষ আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সোনার দাম প্রতি আউন্সে ৩ হাজার ৮০০ ডলারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে।

আজ সকাল ৯টা ৩২ মিনিটে (ইস্টার্ন টাইম) স্পট গোল্ড ১ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৩ হাজার ৮২০ দশমিক ৯৬ ডলার হয়। তবে সেশন শুরুর দিকে সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড দাম ৩ হাজার ৮৩১ দশমিক ১৯ ডলার ছোঁয়।

এদিকে মার্কিন ডলারের সূচক ০ দশমিক ৩ শতাংশ কমেছে, ফলে বিদেশি ক্রেতাদের জন্য ডলারে নির্ধারিত সোনা কেনা তুলনামূলকভাবে সস্তা হয়েছে।

হাই রিজ ফিউচারসের মেটাল ট্রেডিং পরিচালক ডেভিড মেগার বলেন, মার্কিন সরকারের সম্ভাব্য শাটডাউনের আশঙ্কার কারণে বিনিয়োগের সেফ হেভেন (নিরাপদ স্বর্গ) সোনার দাম বেড়েছে। ডলার সামান্য চাপের মুখে পড়েছে, এটি আবার সোনার বাজারকে চাঙা করছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজ কংগ্রেসের উভয় দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন সরকারি অর্থায়ন বাড়ার বিষয়ে আলোচনার জন্য। চুক্তি না হলে আগামী বুধবার থেকে ফেডারেল শাটডাউন শুরু হবে।

এদিকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, তাদের সেনারা ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দোনেৎস্ক অঞ্চলের শান্দ্রিখোলোভে গ্রামটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

সোনা সাধারণত নিম্ন সুদের হার ও অনিশ্চয়তার সময়ে ভালো পারফর্ম করে। চলতি বছরে এর দাম এরই মধ্যে ৪৫ শতাংশ বেড়েছে।

গত শুক্রবার প্রকাশিত মার্কিন ব্যক্তিগত ভোগব্যয় সূচক (পিসিই) প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এতে ফেডারেল রিজার্ভ অক্টোবর ও ডিসেম্বরের বৈঠকে সুদের হার কমাতে পারে—এমন বিশ্বাস বাজারে আরও জোরদার হয়েছে।

ডেভিড মেগার বলেন, গত সপ্তাহের পিসিই ডেটাকে সুদের হার কমানোর পথে বাধা হিসেবে দেখা হয়নি, বরং এটি সোনা ও রুপার বাজারের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

অন্যদিকে বিশ্বের বৃহত্তম স্বর্ণখনি কোম্পানি নিউমন্ট জানিয়েছে, তাদের সিইও টম পামার এ বছরের শেষ নাগাদ অবসর নেবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যারিকও একই দিন সিইও মার্ক ব্রিস্টোর পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে।

এ ছাড়া স্পট সিলভার ১ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৪৬ দশমিক ৭৮ ডলার হয়েছে, যা গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্লাটিনাম ১ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৫৯৪ দশমিক ৯০ ডলার হয়েছে, যা ১২ বছরে সর্বোচ্চ। তবে প্যালাডিয়ামের দাম ০ দশমিক ৪ শতাংশ কমে ১ হাজার ২৬৫ দশমিক ২৫ ডলারে নেমেছে।

বিষয়:

সোনাঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বেসরকারি স্কুল-কলেজে কর্মচারী নিয়োগের কর্তৃত্ব হারাল পরিচালনা পর্ষদ

৪ দিন ধরে পুলিশ ফাঁড়িতে আটক যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

খাগড়াছড়ি সহিংসতা: ‘ভুয়া ধর্ষণ’ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন হান্নান মাসউদ

টিকটকে পরিচয়, মোবাইল উপহার দিতে ডেকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

বিসিবিতে কাজ করতে আগ্রহী ওয়াসিম আকরাম, তবে...

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

সম্পর্কিত

বিশ্ববাজারে সব রেকর্ড ভাঙল সোনার দাম

বিশ্ববাজারে সব রেকর্ড ভাঙল সোনার দাম

আগামীকাল বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান

আগামীকাল বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান

বিদেশি সিনেমার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

বিদেশি সিনেমার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

হোলসেল ক্লাবের পণ্য পাওয়া যাবে ফুডি শপে

হোলসেল ক্লাবের পণ্য পাওয়া যাবে ফুডি শপে