এনআরবিসি ব্যাংকের ডিএমডি ও সিবিও হলেন শাহিন হাওলাদার

এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) ও চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) হিসেবে যোগ দিয়েছেন মো. শাহিন হাওলাদার। এর আগে তিনি এনআরবি ব্যাংক পিএলসিতে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (বিজনেস) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
ব্যাংকিং খাতে প্রায় তিন দশকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শাহিন হাওলাদার ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক পিএলসি, মধুমতি ব্যাংক পিএলসি এবং এনআরবি ব্যাংক পিএলসিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।
কর্মজীবনে তিনি করপোরেট ও ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, এসএমই, রিটেইল, এজেন্ট ব্যাংকিং, কৃষি ও গ্রামীণ ব্যাংকিং, ট্রানজ্যাকশন ব্যাংকিং, বৈদেশিক রেমিট্যান্স, বৈদেশিক বাণিজ্য, অফশোর ব্যাংকিং, বিশেষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং শাখা ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন খাতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি চিফ ডিস্ট্রিবিউশন অফিসার, চিফ বিজনেস অফিসার, হেড অব বিজনেস এবং হেড অব ব্রাঞ্চেসসহ বিভিন্ন নেতৃত্বের দায়িত্বও সফলভাবে পালন করেছেন।
পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মো. শাহিন হাওলাদার ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট ফাইন্যান্স, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, এসএমই ফাইন্যান্সিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে দেশ-বিদেশের প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। ব্যাংকিং খাতে পেশাদারিত্ব, ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রতি অঙ্গীকারের জন্য তিনি সুপরিচিত।
শাহিন হাওলাদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেমোগ্রাফিতে স্নাতকোত্তর এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
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