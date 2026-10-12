এসিআই নিয়ে এল ‘টুইংকেল নিউ বর্ন বেবি বেল্ট ডায়াপার’

নবজাতকের যত্নে ‘টুইংকেল নিউ বর্ন বেবি বেল্ট ডায়াপার’ বাজারে এনেছে এসিআইয়ের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড টুইংকেল। সম্প্রতি নতুন এ পণ্য বাজারে আনার ঘোষণা দেয় প্রতিষ্ঠানটি।
এসিআইয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নবজাতকের নাভির বিশেষ যত্নের কথা বিবেচনায় রেখে ডায়াপারটিতে রয়েছে বিশেষ ‘আম্বিলিক্যাল কর্ড কাট’ সুবিধা। এ ছাড়া এতে রয়েছে প্রায় ৫ হাজার মাইক্রো চ্যানেল, যা দ্রুত তরল শোষণে সহায়তা করে এবং শিশুর ত্বক শুষ্ক রাখতে ভূমিকা রাখে। ডায়াপারটির কটনের মতো নরম টপশিট নবজাতকের কোমল ত্বকে আরামদায়ক অনুভূতি দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
নতুন পণ্য উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসিআই ওয়েলনেস অ্যান্ড হাইজিন বিজনেসের চিফ অপারেটিং অফিসার খন্দকার ইশতিয়াক আহমেদ, জেনারেল ম্যানেজার-সেলস মেজানুর রহমান, জেনারেল ম্যানেজার-ম্যানুফ্যাকচারিং দীপঙ্কর বিশ্বাসসহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তারা।
প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ভোক্তাদের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন পণ্য ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিশুর আরাম নিশ্চিত করা এবং অভিভাবকদের জন্য নবজাতকের যত্ন সহজ করাই টুইংকেলের লক্ষ্য। নতুন বেল্ট ডায়াপার সেই উদ্যোগেরই অংশ।
ব্যবসায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি ও এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ‘এআই অটোমেশন সামিট ২০২৬’। গত শুক্রবার (৯ অক্টোবর) ঢাকার রিজেন্সি হোটেলে দিনব্যাপী এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের গত ৮ অক্টোবর ২০২৬ তারিখের এক প্রজ্ঞাপনে আবু সাঈদ মো. রওশানুল হক পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে দেশের সর্ববৃহৎ বিশেষায়িত ব্যাংক ‘বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক’-এ উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) পদে যোগদান করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
ঋণখেলাপি হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসা সচল রাখতে বেক্সিমকো গ্রুপের দুই প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ছাড় দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো বেক্সিমকো এলপিজি ইউনিট-১ ও শাইনপুকুর সিরামিকস। আজ সোমবার এ বিষয়ে পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ফলে আইনি নিষেধাজ্ঞা...১ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অবকাঠামোতে বিপুল বিনিয়োগের কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩ শতাংশে রয়েছে। এ বিনিয়োগ এশিয়ার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখছে। তবে একই সঙ্গে কর্মসংস্থান, করব্যবস্থা ও শিক্ষাক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে