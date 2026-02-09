সোনার দাম এবার বাড়ল ভরিতে ২২১৬ টাকা

দেশের বাজারে আবারও সোনার দাম বেড়েছে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) এবার ভরিতে ২ হাজার ২১৬ টাকা বাড়িয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৬১ হাজার ৪০ টাকা।
আজ সোমবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাজুস। সোনার নতুন এই দাম আজ সকাল ১০টা থেকেই কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।
নতুন দাম অনুযায়ী, দেশের বাজারে প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেটের সোনার দাম পড়বে ২ লাখ ৬১ হাজার ৪০ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ৪৯ হাজার ১৪৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ১৩ হাজার ৫৬৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৭৪ হাজার ৭৮৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বাজুসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিউর গোল্ড) মূল্য বেড়েছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। সোনার বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে সরকার-নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট ও বাজুস-নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি ৬ শতাংশ যুক্ত করতে হবে। তবে গয়নার ডিজাইন ও মানভেদে মজুরির তারতম্য হতে পারে।
এর আগ গত শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি সকালে বাড়ানোর পর ওই দিন সন্ধ্যায় দেশে সোনার দাম কমানো হয়েছিল। ভালো মানের সোনার দাম ওই সময় ভরিপ্রতি ৩ হাজার ২৬৬ টাকা কমানো হয়ছিল। এর ফলে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরিপ্রতি কমে হয় ২ লাখ ৫৮ হাজার ৮২৪ টাকা।
দিন গড়ায়, মাস বদলায়, শেষে বছরও পেরিয়ে যায়। এভাবেই নীরবে কেটে গেছে টানা ছয়টি বছর। এই সময়ের মধ্যে দেশে নানা সরকারি উদ্যোগে পরিবর্তন এসেছে, কোথাও উন্নয়ন হয়েছে, কোথাও সংস্কারের ছাপ পড়েছে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের ধারার বাইরে রয়ে গেছে বহুল আলোচিত মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে প্রস্তাবিত কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল৯ ঘণ্টা আগে
জনতা ব্যাংক পিএলসির ঢাকা উত্তর বিভাগীয় কার্যালয়ে বিভাগের বর্তমান অবস্থা ও ব্যবসায়িক পর্যালোচনায় একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা উত্তর বিভাগীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এ সভায় বিভাগের আওতাধীন সব এরিয়াপ্রধান ও শাখাপ্রধান অংশ নেন।১৬ ঘণ্টা আগে
ব্যবসায়িক উন্নয়ন ও টেকসই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংকের নর্থ বেঙ্গল রিজিওনের সব উপশাখার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো ‘আইএফআইসি ব্যাংক উপশাখা বিজনেস কনফারেন্স ২০২৬—নর্থ বেঙ্গল রিজিওন’। শনিবার (৭ জানুয়ারি) বগুড়া শহরের মমো ইন পার্ক অ্যান্ড রিসোর্টে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় এই বিজনেস কনফারেন্স।১৬ ঘণ্টা আগে
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে ইজারা দেওয়ার চুক্তি সইয়ের সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী।১৭ ঘণ্টা আগে