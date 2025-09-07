Ajker Patrika
প্রতারক চক্রের লোভনীয় প্রস্তাব থেকে সাবধান, বিনিয়োগকারীদের ডিএসই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা


প্রতারক চক্রের লোভনীয় প্রস্তাবের ফাঁদ থেকে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)।

আজ রোববার ডিএসইর উপমহাব্যবস্থাপক মো. শফিকুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানানো হয়েছে।

ডিএসই জানায়, সরকার, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি, ডিএসই ও অন্য স্টেকহোল্ডারদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতায় বর্তমানে পুঁজিবাজার গতি ফিরে পেয়েছে। গতিশীল পুঁজিবাজারকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে এক শ্রেণির কারসাজি চক্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপকে বেছে নিয়েছে।

ডিএসই বলছে, প্রতারক চক্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিভিন্ন কোম্পানির আকর্ষণীয় দর বৃদ্ধির লোভ দেখিয়ে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করছে, যা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করে ডিএসই বলছে, ‘এই ধরনের প্রতারক চক্রের লোভনীয় প্রস্তাব থেকে সতর্ক থাকুন। অসাধু চক্রের পাল্লায় পড়ে আপনার কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করে প্রতারিত হবেন না। সব সময় প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকুন এবং জেনে-বুঝে বিনিয়োগ করুন।’

প্রতারক চক্রের ছড়ানো লোভনীয় প্রস্তাবের ৯টি ছবিও প্রকাশ করেছে ডিএসই। একটি ছবিতে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেনের ছবি ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

‘নির্ভুলতার হার ৯৮ শতাংশ এবং বিনা মূল্যে যোগদান করা যাবে’ উল্লেখ করে বিনিয়োগকারীর নির্দেশিকা শিরোনাম দিয়ে সেই প্রতারণার ফটোকার্ডে লেখা আছে, ‘লক্ষ্য মূল্য ৫১৭ টাকা। পরবর্তী মাসে প্রত্যাশিত মূল্য ১ হাজার ৪২৮ টাকা। ৮০০টি শেয়ার কিনলে আপনি পেতে পারেন ২ লাখ টাকা। বিনা মূল্যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগদান করুন।’

‘৯৮ শতাংশ নির্ভুলতার’ দাবি করে আরও একটি প্রতারণামূলক ফটোকার্ডে বলা হয়, ‘আমরা হাতে-কলমে ৩টি স্টক বেছে নিয়েছি, যেগুলোর ১০ গুণ দাম বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।’

আইডিএলসি ফ্যাইন্যান্স লিমিটেডের লোগো ব্যবহার করে একটি ফটোকার্ডে বলা হয়, ‘আমাদের গ্রুপে আমাদের শীর্ষ স্টক বিশেষজ্ঞ রয়েছে এবং আজ বিশেষজ্ঞরা এই ৫টি উচ্চ রিটার্ন স্টক কেনার পরামর্শ দিচ্ছেন, যা অক্টোবরে প্রায় ২১০ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিচ্ছেন।’

বিজ্ঞপ্তিতে ডিএসই জানায়, কিছুদিন আগে ডিএসইর নাম, ঠিকানা ও লোগো ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে অভিনব কায়দায় প্রতারণা চালিয়েছিল একটি চক্র। ডিএসইর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বিনিয়োগকারী তথা পুঁজিবাজারের স্বার্থে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সব ব্রোকারেজ হাউস, সিডিবিএল, ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে চিঠির মাধ্যমে অবগত করে।

বিনিয়োগকারীদের সচেতনতার লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনও করা হয়। এমনকি ডিএসইর ওয়েবব্যানারে এই ধরনের প্রতারণা থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ ছাড়া খিলক্ষেত থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে। র‍্যাবকেও জানানো হয়েছে। সক্রিয় প্রতারক চক্রকে গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারিতে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অর্থনীতির খবর
