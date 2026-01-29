Ajker Patrika
এক দিনে সোনার দাম বাড়ল ১৬ হাজার টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশের সোনার বাজারে এক দিনের ব্যবধানে নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভালো মানের (২২ ক্যারেট) প্রতি ভরি সোনার দাম এক লাফে ১৬ হাজার ২১৩ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮৬ হাজার ১ টাকায়, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এক ধাপে এত বড় দাম বাড়ার ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। গতকাল সকালে দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়ে ১০টা ১৫ মিনিটে কার্যকর করে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)।

এর আগে বুধবার সোনার দাম বেড়েছিল ৭ হাজার ৩৪৮ টাকা। তার আগের দিন মঙ্গলবার সোনার দাম ভরিতে ৫ হাজার ২৪৯ টাকা বাড়িয়েছিল বাজুস।

নতুন দাম অনুযায়ী, দেশের বাজারে সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দুই লাখ ৮৬ হাজার ১ টাকা, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ৭২ হাজার ৯৯৬ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ৩৩ হাজার ৯৮০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৯৩ হাজার ৩৯ টাকা।

জুয়েলার্স সমিতি বরাবরের মতোই বলেছে স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পাকা সোনা) দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম বাড়ানো হয়েছে। তবে মূল কারণ হচ্ছে, বিশ্ববাজারে সোনার মূল্যবৃদ্ধি। বৃহস্পতিবার প্রতি আউন্স সোনার দাম সাড়ে ৫ হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পূর্বাভাস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কারণে বিশ্ববাণিজ্যে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তাতে সোনার দাম শিগগির ৭ হাজার ডলারে উঠে যাবে।

সোনার দামের সঙ্গে বেড়েছে রুপার দামও। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৮ হাজার ৫৭৩ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৮ হাজার ১৬৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৬ হাজার ৯৯৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রুপার দাম ৪ হাজার ৭৮২ টাকা।

করোনার পর গত পাঁচ বছরে দেশে-বিদেশে সোনার দাম দ্রুতগতিতে বেড়েছে। দেশের বাজারে ২০২৩ সালের ২১ জুলাই সোনার ভরি প্রথমবারের মতো ১ লাখ টাকায় পৌঁছায়। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেড় লাখ ও অক্টোবরে ২ লাখ টাকার মাইলফলক স্পর্শ করে। গত বৃহস্পতিবার আড়াই লাখ টাকা পেরিয়ে যায় সোনার দাম।

