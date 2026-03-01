দোহা-দুবাই-আবুধাবি ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে বিমানের ফ্লাইট স্বাভাবিক

মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির মধ্যে আজ রোববার অধিকাংশ গন্তব্যে ফ্লাইট স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। তবে দোহা, দুবাই ও আবুধাবি—এই তিনটি গন্তব্য ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্য সব ফ্লাইট নির্ধারিত সময়েই ছেড়ে যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
বিমানের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বোসরা ইসলাম বলেন, যাত্রীদের নির্ধারিত সময়ের অন্তত চার ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস জানিয়েছে, গতকাল (২৮ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা থেকে মদিনাগামী যে ফ্লাইটটি (বিজি-৩৩৭) বাতিল করা হয়েছিল, সেটি আজ বিকেল ৪টায় মদিনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। এ ছাড়া গতকাল বাতিল হওয়া ঢাকা থেকে জেদ্দাগামী ফ্লাইট (বিজি-৩৩৫) আজ সন্ধ্যা ৭টায় জেদ্দার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে।
এদিকে গতকাল দিবাগত রাত ১টা ১৫ মিনিটে ঢাকা থেকে রিয়াদগামী যে ফ্লাইটটি (বিজি-৩৩৯) স্থগিত করা হয়েছিল, সেটি আগামীকাল সোমবার (২ মার্চ) দুপুর ১টায় রিয়াদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে বলে জানিয়েছে বিমান কর্তৃপক্ষ।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটগুলোর যাত্রীদের যাত্রা শুরুর কমপক্ষে চার ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে হবে।
দেশের অন্যতম বেসরকারি বিমান সংস্থা নভোএয়ার সহজ কিস্তিতে টিকিট ক্রয়ের আকর্ষণীয় অফার ঘোষণা দিয়েছে। যাত্রীরা সর্বনিম্ন মাত্র ১ হাজার ৫৬৭ টাকায় মাসিক কিস্তিতে রিটার্ন টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। শুধু রিটার্ন টিকিট নয়, সর্বনিম্ন পাঁচ হাজার টাকার ওয়ানওয়ে টিকিটও কিস্তি সুবিধায় কেনা যাবে। এই কিস্তিতে কোনো...২৯ মিনিট আগে
মূল্য অপরিবর্তিত রেখে চলতি মার্চ মাসের জ্বালানি তেলের ‘পুনর্নির্ধারিত দাম’ ঘোষণা করেছে সরকার। আজ রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।৬ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ ও জেদ্দা এবং ওমানের রাজধানী মাসকাটে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ফ্লাইট পরিচালিত হবে আজ রোববার থেকেই। এ লক্ষ্যে যাত্রীদের নির্ধারিত ফ্লাইট সূচির ৪ ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে এয়ার লাইনসটি।৭ ঘণ্টা আগে
দেশে সোনা ও রুপার দাম বৃদ্ধির সাড়ে ৮ ঘণ্টার মাথায় দাম আবারও বাড়িয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, নতুন নির্ধারিত দাম অনুযায়ী, আগামীকাল ১ মার্চ থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৬৮ হাজার ৬৯০ টাকা।২০ ঘণ্টা আগে