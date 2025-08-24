Ajker Patrika
> অর্থনীতি

কোটি টাকা আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের সিসিও সাঈদ, সিওও সাদাত রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফ্লাইট এক্সপার্টের সিসিও সাঈদ আহমেদ এবং সিওও এ কে এম সাদাত হোসেন (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত
ফ্লাইট এক্সপার্টের সিসিও সাঈদ আহমেদ এবং সিওও এ কে এম সাদাত হোসেন (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত

গ্রাহকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলায় উড়োজাহাজের অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের প্ল্যাটফর্ম ফ্লাইট এক্সপার্টের দুই কর্মকর্তাকে দুই দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক এ নির্দেশ দেন।

এই দুজন হলেন ফ্লাইট এক্সপার্টের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার (সিসিও) সাঈদ আহমেদ ও চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) এ কে এম সাদাত হোসেন। আজ দুজনকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁদের সাত দিন করে দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেকের দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে ৩ আগস্ট ফ্লাইট এক্সপার্টের হেড অব ফিন্যান্স সাকিব হোসেন ও এই দুজনকে কারাগারে পাঠানো হয়। ২ আগস্ট তাঁদের আটক করে পুলিশ। সেদিন রাতে বিপুল সরকার নামের এক গ্রাহক মতিঝিল থানায় পাঁচজনকে আসামি করে মামলাটি করেন। বাকি দুই আসামি হলেন ফ্লাইট এক্সপার্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সালমান বিন রাশিদ শাহ সাঈম ও তাঁর বাবা এম এ রাশিদ।

গ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের ৩ কর্মকর্তা কারাগারেগ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের ৩ কর্মকর্তা কারাগারে

মামলায় অভিযোগ করা হয়, ফ্লাইট এক্সপার্ট দেশি-বিদেশি বিভিন্ন এয়ারলাইনসের টিকিট বুকিং, হোটেল রিজারভেশন, ট্যুর প্যাকেজ ও ভিসা প্রক্রিয়াকরণসহ বিভিন্ন সেবা দিত। বাদী ৪ কোটি ৭৯ হাজার টাকা উড়োজাহাজ ভাড়া ও বিদেশে হোটেল বুকিংয়ের জন্য ফ্লাইট এক্সপার্টকে অগ্রিম পরিশোধ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় ফ্লাইট এক্সপার্ট। তাঁর টাকা ফেরত না দিয়ে এবং হোটেল বুকিং ও উড়োজাহাজের টিকিট না দিয়ে ফ্লাইট এক্সপার্টের মালিক ও কর্মকর্তারা গা ঢাকা দিয়েছেন। তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। ফ্লাইট এক্সপার্টের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ায় টিকিট বিক্রেতা এজেন্সি ও হাজারো গ্রাহক ভোগান্তিতে পড়েছেন। অনেকে অগ্রিম টিকিট বুকিংয়ের জন্য অর্থ পরিশোধ করেছিলেন।

২০১৭ সালে ফ্লাইট এক্সপার্টের কার্যক্রম শুরু হয়। কম খরচে সহজে টিকিট বুকিংয়ের সুবিধার কারণে প্ল্যাটফর্মটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বিষয়:

আদালতকারাগারঅর্থনীতির খবররিমান্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করল সরকার

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

সম্পর্কিত

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ২০৪০ সালের লক্ষ্য অর্জনে ৪২ বিলিয়ন ডলার লাগবে: সিপিডি

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ২০৪০ সালের লক্ষ্য অর্জনে ৪২ বিলিয়ন ডলার লাগবে: সিপিডি

ফার্স্টট্রিপ নিয়ে এল এফটি ক্লাব লয়্যালটি প্রোগ্রাম

ফার্স্টট্রিপ নিয়ে এল এফটি ক্লাব লয়্যালটি প্রোগ্রাম

হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া গ্রুপ খুলে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা, সতর্ক করল ডিএসই

হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া গ্রুপ খুলে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা, সতর্ক করল ডিএসই

কোটি টাকা আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের সিসিও সাঈদ, সিওও সাদাত রিমান্ডে

কোটি টাকা আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের সিসিও সাঈদ, সিওও সাদাত রিমান্ডে