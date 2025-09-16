২০০০ কোটি টাকার কেনাকাটার সাত প্রস্তাব অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রায় ২০০০ কোটি টাকার পণ্য, জিনিসপত্র ও যন্ত্রাংশ কেনার সাত প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসব প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।
মোট ১ হাজার ৯৮৮ কোটি ৬৫ লাখ টাকার ক্রয় প্রস্তাবের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের তিনটি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দুটি এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দুটি প্রস্তাব রয়েছে।
এর মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাবিউবো) আওতাধীন বিবিয়ানা দক্ষিণ ৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামতের জন্য ব্যয় হবে ৯০১ কোটি ৮৫ লাখ টাকার বেশি। আর বিতরণব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধনের জন্য খুলনা বিভাগের দুটি প্রস্তাবে মোট ৯টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২৫৬ কোটি টাকার কেনাকাটা হবে।
দেশে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সিঙ্গাপুর থেকে আরও ৪৯৯ কোটি ১৬ লাখ ৭৫ হাজার ৬৭৩ টাকার এক কার্গো এলএনজি আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ অনুসরণে আন্তর্জাতিক কোটেশনপ্রক্রিয়ায় স্পট মার্কেট থেকে এই এলএনজি কেনা হবে।
এ ছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া থেকে তৃতীয় লটে ৩৫ হাজার টন এমওপি সার এবং কানাডা থেকে সপ্তম লটে ৪০ হাজার টন এমওপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এতে যথাক্রমে ১৫৪ কোটি ৯০ লাখ ও ১৭৭ কোটি ৩ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।
প্রায় ২০০০ কোটি টাকার পণ্য, জিনিসপত্র ও যন্ত্রাংশ কেনার সাত প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসব প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।
মোট ১ হাজার ৯৮৮ কোটি ৬৫ লাখ টাকার ক্রয় প্রস্তাবের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের তিনটি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দুটি এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দুটি প্রস্তাব রয়েছে।
এর মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাবিউবো) আওতাধীন বিবিয়ানা দক্ষিণ ৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামতের জন্য ব্যয় হবে ৯০১ কোটি ৮৫ লাখ টাকার বেশি। আর বিতরণব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধনের জন্য খুলনা বিভাগের দুটি প্রস্তাবে মোট ৯টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২৫৬ কোটি টাকার কেনাকাটা হবে।
দেশে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সিঙ্গাপুর থেকে আরও ৪৯৯ কোটি ১৬ লাখ ৭৫ হাজার ৬৭৩ টাকার এক কার্গো এলএনজি আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ অনুসরণে আন্তর্জাতিক কোটেশনপ্রক্রিয়ায় স্পট মার্কেট থেকে এই এলএনজি কেনা হবে।
এ ছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া থেকে তৃতীয় লটে ৩৫ হাজার টন এমওপি সার এবং কানাডা থেকে সপ্তম লটে ৪০ হাজার টন এমওপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এতে যথাক্রমে ১৫৪ কোটি ৯০ লাখ ও ১৭৭ কোটি ৩ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক পদত্যাগ করেছেন। আজ মঙ্গলবার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন তিনি।২২ মিনিট আগে
জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি বলেন, ‘বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং বিনিয়োগের বিদ্যমান সুবিধাগুলো বিবেচনায় নিয়ে জাপানের উদ্যোক্তারা এ দেশে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করছি।’১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে জ্বালানি, এভিয়েশন, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দেবে যুক্তরাষ্ট্র। এ তথ্য জানিয়েছেন ঢাকায় নবনিযুক্ত মার্কিন কমার্শিয়াল কাউন্সিলর পল ফ্রস্ট। তাঁর মতে, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর জন্য নতুন১ ঘণ্টা আগে
স্টারকম বাংলাদেশ ‘স্যামসাং গ্যালাক্সি এস ২৪ আল্ট্রা-সামারাইজ, জাস্ট লাইক দ্যাট!’ ক্যাম্পেইনের জন্য ডিজিটাল ক্যাটাগরিতে যুক্তরাজ্যের ক্রিয়েটিভপুল ২০২৫ পুরস্কার পেয়েছে।২ ঘণ্টা আগে