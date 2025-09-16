Ajker Patrika
২০০০ কোটি টাকার কেনাকাটার সাত প্রস্তাব অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ০৪
ফাইল ছবি

প্রায় ২০০০ কোটি টাকার পণ্য, জিনিসপত্র ও যন্ত্রাংশ কেনার সাত প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসব প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

মোট ১ হাজার ৯৮৮ কোটি ৬৫ লাখ টাকার ক্রয় প্রস্তাবের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের তিনটি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দুটি এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দুটি প্রস্তাব রয়েছে।

এর মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাবিউবো) আওতাধীন বিবিয়ানা দক্ষিণ ৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামতের জন্য ব্যয় হবে ৯০১ কোটি ৮৫ লাখ টাকার বেশি। আর বিতরণব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধনের জন্য খুলনা বিভাগের দুটি প্রস্তাবে মোট ৯টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২৫৬ কোটি টাকার কেনাকাটা হবে।

দেশে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সিঙ্গাপুর থেকে আরও ৪৯৯ কোটি ১৬ লাখ ৭৫ হাজার ৬৭৩ টাকার এক কার্গো এলএনজি আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ অনুসরণে আন্তর্জাতিক কোটেশনপ্রক্রিয়ায় স্পট মার্কেট থেকে এই এলএনজি কেনা হবে।

এ ছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া থেকে তৃতীয় লটে ৩৫ হাজার টন এমওপি সার এবং কানাডা থেকে সপ্তম লটে ৪০ হাজার টন এমওপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এতে যথাক্রমে ১৫৪ কোটি ৯০ লাখ ও ১৭৭ কোটি ৩ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

সচিবালয়বিদ্যুৎঅর্থ মন্ত্রণালয়অর্থনীতির খবরউপদেষ্টা
