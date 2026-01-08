তারেক রহমানের সঙ্গে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ গ্রুপ পরিচালকদের সাক্ষাৎ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ গ্রুপ পরিচালকেরা। গত সোমবার রাত আনুমানিক ৮টার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও দৈনিক যুগান্তরের প্রকাশক সালমা ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম ইসলাম, গ্রুপ পরিচালক সোনিয়া সারিয়াত, মনিকা নাজনীন ইসলাম, সুমাইয়া রোজালিন ইসলাম, মেহনাজ ইসলাম এবং এস এম আব্দুল ওয়াদুদ।
সাক্ষাতের শুরুতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে যমুনা গ্রুপের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং জিয়া পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। এ সময় খালেদা জিয়ার গৌরবময় দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অসামান্য অবদান তুলে ধরে কথা বলেন সালমা ইসলাম।
এ সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যমুনা গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামের স্মৃতিচারণা করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, নুরুল ইসলামের ব্যাপক অবদান রয়েছে। পাশাপাশি যমুনা গ্রুপের ব্যবসা-বাণিজ্যের খোঁজখবর নেন তিনি।
এ ছাড়া চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানসহ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে যমুনা গ্রুপের মিডিয়া প্রতিষ্ঠান—দৈনিক যুগান্তর ও যমুনা টেলিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করেন।
আধা ঘণ্টাব্যাপী এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে তারেক রহমানের একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার এবং সাবেক সচিব ও যমুনা গ্রুপের পরিচালক (ল্যান্ড অপারেশন অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন) আব্দুল খালেক উপস্থিত ছিলেন।
দেশের শীর্ষ ননব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ‘আইডিএলসি ফাইন্যান্সে’র নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কাজী মাহমুদ সাত্তার। আজ বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ৩৬০তম পরিচালনা পর্ষদ সভায় এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এর আগে তিনি আইডিএলসি ফাইন্যান্সের অন্যতম নমিনেটেড ডিরেক্টর ছিলেন।৪৪ মিনিট আগে
এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড আজ বৃহস্পতিবার থেকে সারা দেশে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিপণন ও সরবরাহে ঘোষিত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকায় তিন দিনব্যাপী ফ্যাশন অ্যান্ড লাইফ স্টাইল মেলা শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার জান্নাত রেস্টুরেন্টে শুরু হওয়া এ মেলা চলবে আগামী শনিবার পর্যন্ত। এ মেলায় প্রায় অর্ধশত নারী উদ্যোক্তা তাঁদের নিজ নিজ পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের উন্নয়নে পাঁচ প্রকল্পের জন্য ২১ দশমিক ৭৭ মিলিয়ন (২ কোটি ১৭ লাখ ৭০ হাজার) ইউরো অনুদান দেবে জার্মান সরকার। এ লক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার ও জার্মান সরকারের মধ্যে এ-সংক্রান্ত অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দেবে জার্মান সহযোগী সংস্থা....২ ঘণ্টা আগে