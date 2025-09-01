বিদেশি ব্যান্ডউইডথ সেবার মূল্য পরিশোধে লাগবে না অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিদেশ থেকে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এখন আর বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন লাগবে না। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে সরাসরি অর্থ পাঠাতে পারবে। অন্যদিকে বিদেশি ঠিকাদারের অনুকূলে পারফরম্যান্স গ্যারান্টি ইস্যুর বিষয়টিও ব্যাংকের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ব্যান্ডউইডথ সেবা কেনার জন্য বিদেশে অর্থ পাঠাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন লাগবে না। ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য বিদেশে পাঠানো যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে। প্রথম ব্যান্ডউইডথ সেবা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স থাকতে হবে। বিদেশি পক্ষের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির কপি দিতে হবে। এ ছাড়া বিটিআরসি এবং প্রয়োজনীয় অন্য অথরিটির অনুমোদন, কর কর্তৃপক্ষের সনদ, ইনভয়েস, অর্থ পরিশোধের সপক্ষে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট দিতে হবে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, সব ধরনের তথ্য যাচাই করে ব্যাংক অর্থ পাঠাবে। তবে সবার এ-সংক্রান্ত ফাইল ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনে কোনো ডকুমেন্ট যাচাই করতে চাইলে তাদের দেখাতে হবে। অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ-সংক্রান্ত নীতিমালা পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।
