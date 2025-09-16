Ajker Patrika
পিটার হাস কে, আমরা জানি না—এলএনজি কেনায় অ্যাকসিলারেট এনার্জিকে সুবিধার প্রশ্ন উড়িয়ে দিলেন অর্থ উপদেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৪২
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের কোম্পানিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলে ধারণাকে উড়িয়ে দিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তাঁর দাবি, আন্তর্জাতিক বাজার যাচাই করেই এলএনজি কেনা হচ্ছে। এতে কেউ প্রাধান্য পাচ্ছে না। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা এই প্রতিক্রিয়া জানান।

বিভিন্ন দেশের ২৩টি কোম্পানি থেকে বাংলাদেশ এলএনজি আমদানি করছে। এর মধ্যে অন্যতম অ্যাকসিলারেট এনার্জি, যার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন পিটার হাস। অর্থ উপদেষ্টার কাছে প্রশ্ন ছিল, পিটার হাসের কোম্পানিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে কি না।

জবাবে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘আরে না, আজকে দেখেন, আমরা তো সব ইন্টারন্যাশনাল প্রাইসগুলো কম্পেয়ার করে দেখি। সেটা আমেরিকা হোক, চায়না হোক বা সৌদি অ্যারাবিয়া হোক, কাতার অবশ্য এখন বন্ধ, চুপচাপ। অন্যগুলো আমরা করছি, কম্পেয়ার করে করছি, এত সহজ না আমেরিকা হলে আমরা দিয়ে দেব! পিটার হাস কে, আমরা জানি না—পিটার কে, কোথায় কী করে। এর আগে কে ছিল... মরিয়ার্টি ছিল না... সে তো গার্মেন্ট... আমরা কি গার্মেন্ট ওখানে দিয়ে দিছি ওর জন্য?’

গত বছরের সেপ্টেম্বরের শেষদিকে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি অ্যাকসিলারেট এনার্জির স্ট্র্যাটেজিক উপদেষ্টা পদে যোগ দিয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। এর আগে তিনি ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ১৭তম রাষ্ট্রদূত হিসেবে ২০২২ সালের মার্চ থেকে গত এপ্রিল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

অ্যাকসিলারেট এনার্জি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের উডল্যান্ডে অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এলএনজি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। এলএনজি সরবরাহের পাশাপাশি এলএনজি রূপান্তরের ভাসমান টার্মিনাল ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে তারা।

