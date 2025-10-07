Ajker Patrika
> অর্থনীতি

এলপিজির ১২ কেজি সিলিন্ডারে দাম কমল ২৯ টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এলপিজির ১২ কেজি সিলিন্ডারে দাম কমল ২৯ টাকা

আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় দেশের বাজারে অক্টোবর মাসের জন্য এলপিজির দাম কেজিতে ২ টাকা ৪৭ পয়সা কমিয়েছে সরকার। ফলে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা কমে ১ হাজার ২৪১ টাকা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে এর দাম ছিল ১ হাজার ২৭০ টাকা।

আজ মঙ্গলবার অক্টোবর মাসের জন্য এলপিজির নতুন দর ঘোষণা করেছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নতুন এই দর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কার্যকর হয়েছে। অক্টোবর মাসে প্রতি কেজি এলপিজির দাম হবে ১০৩ টাকা ৪০ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ১০৫ টাকা ৮৭ পয়সা।

বিইআরসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অক্টোবর মাসের জন্য সৌদি আরামকোর ঘোষিত প্রোপেন ও বিউটেনের গড় মূল্য প্রতি টন ৪৮২ ডলার, যা আগের মাসে ছিল ৫০০ ডলার। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী রেটিকুলেটেড পদ্ধতির এলপিজির দাম প্রতি কেজি ৯৯ টাকা ৬৫ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ১০২ টাকা ১২ পয়সা। এ ছাড়া অক্টোবর মাসে অটোগ্যাস বা যানবাহনের গ্যাসের দাম হবে প্রতি লিটার ৫৬ টাকা ৭৭ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ৫৮ টাকা ১৫ পয়সা।

বিষয়:

দামবাজারগ্যাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতি রাতে সাপ হয়ে দংশন করেন স্ত্রী, প্রশাসনে অভিযোগ স্বামীর

বিসিবির পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

আওয়ামী লীগ নেতার হিমাগারে মেডিকেল শিক্ষার্থীকে ‘হাতুড়িপেটা’ ও দুই বোনকে ‘সেফটি পিন ফুটিয়ে’ নির্যাতন

ইসির চিঠির জবাবে শাপলা প্রতীক চেয়ে ৭টি নমুনা পাঠাল এনসিপি

‘মানসিক স্বাস্থ্য’ নিয়ে ট্রাম্পের খোঁচার কড়া জবাব দিলেন থুনবার্গ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

সম্পর্কিত

এলপিজির ১২ কেজি সিলিন্ডারে দাম কমল ২৯ টাকা

এলপিজির ১২ কেজি সিলিন্ডারে দাম কমল ২৯ টাকা

বিনিয়োগকারীর বিরোধ নিষ্পত্তিতে নতুন বিধিমালা অনুমোদন বিএসইসির

বিনিয়োগকারীর বিরোধ নিষ্পত্তিতে নতুন বিধিমালা অনুমোদন বিএসইসির

অর্থনীতিতে বেড়েছে সম্প্রসারণের গতি

অর্থনীতিতে বেড়েছে সম্প্রসারণের গতি

দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতির সমালোচনা অর্থ উপদেষ্টার

দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতির সমালোচনা অর্থ উপদেষ্টার