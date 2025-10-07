এলপিজির ১২ কেজি সিলিন্ডারে দাম কমল ২৯ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় দেশের বাজারে অক্টোবর মাসের জন্য এলপিজির দাম কেজিতে ২ টাকা ৪৭ পয়সা কমিয়েছে সরকার। ফলে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা কমে ১ হাজার ২৪১ টাকা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে এর দাম ছিল ১ হাজার ২৭০ টাকা।
আজ মঙ্গলবার অক্টোবর মাসের জন্য এলপিজির নতুন দর ঘোষণা করেছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নতুন এই দর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কার্যকর হয়েছে। অক্টোবর মাসে প্রতি কেজি এলপিজির দাম হবে ১০৩ টাকা ৪০ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ১০৫ টাকা ৮৭ পয়সা।
বিইআরসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অক্টোবর মাসের জন্য সৌদি আরামকোর ঘোষিত প্রোপেন ও বিউটেনের গড় মূল্য প্রতি টন ৪৮২ ডলার, যা আগের মাসে ছিল ৫০০ ডলার। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী রেটিকুলেটেড পদ্ধতির এলপিজির দাম প্রতি কেজি ৯৯ টাকা ৬৫ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ১০২ টাকা ১২ পয়সা। এ ছাড়া অক্টোবর মাসে অটোগ্যাস বা যানবাহনের গ্যাসের দাম হবে প্রতি লিটার ৫৬ টাকা ৭৭ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ৫৮ টাকা ১৫ পয়সা।
আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় দেশের বাজারে অক্টোবর মাসের জন্য এলপিজির দাম কেজিতে ২ টাকা ৪৭ পয়সা কমিয়েছে সরকার। ফলে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা কমে ১ হাজার ২৪১ টাকা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে এর দাম ছিল ১ হাজার ২৭০ টাকা।
আজ মঙ্গলবার অক্টোবর মাসের জন্য এলপিজির নতুন দর ঘোষণা করেছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নতুন এই দর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কার্যকর হয়েছে। অক্টোবর মাসে প্রতি কেজি এলপিজির দাম হবে ১০৩ টাকা ৪০ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ১০৫ টাকা ৮৭ পয়সা।
বিইআরসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অক্টোবর মাসের জন্য সৌদি আরামকোর ঘোষিত প্রোপেন ও বিউটেনের গড় মূল্য প্রতি টন ৪৮২ ডলার, যা আগের মাসে ছিল ৫০০ ডলার। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী রেটিকুলেটেড পদ্ধতির এলপিজির দাম প্রতি কেজি ৯৯ টাকা ৬৫ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ১০২ টাকা ১২ পয়সা। এ ছাড়া অক্টোবর মাসে অটোগ্যাস বা যানবাহনের গ্যাসের দাম হবে প্রতি লিটার ৫৬ টাকা ৭৭ পয়সা, যা আগের মাসে ছিল ৫৮ টাকা ১৫ পয়সা।
এ বিষয়ে বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মোহাম্মদ আবুল কালাম বলেন, এই রুলস বাস্তবায়ন হলে বিনিয়োগকারীর সঙ্গে স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার ও ইস্যুয়ার কোম্পানির বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। এতে বিএসইসির সার্ভেইল্যান্স বিভাগের ওপর চাপও কমবে।৩ ঘণ্টা আগে
আগস্টে ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক ‘বাংলাদেশ পারচেজিং ম্যানেজারস ইনডেক্স’ (পিএমআই) সূচক কমলেও সেপ্টেম্বর মাসে কিছুটা বেড়েছে। আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের মোট পিএমআই সূচক আগস্টের তুলনায় ০ দশমিক ৮ পয়েন্ট বেড়ে ৫৯ দশমিক ১-এ দাঁড়িয়েছে, যা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির সম্প্রসারণের গতি বেড়েছে বলে বোঝা যায়।৩ ঘণ্টা আগে
অর্থ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমাকে একজন বলেছেন, স্যার, আপনি একটা পেপার লেখেন, একটা ফার্ম ২০ হাজারজনের জবাব দিয়ে দেবে কালকের মধ্যে। তবে দারিদ্র্য নিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে, এটা আমি স্বীকার করি।’৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, ‘সৌদি আরবের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অনেক পুরোনো ও দৃঢ়। তবে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও গভীরতা আনা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমরা এখনো যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করিনি। যেমন—বাণিজ্য, অর্থনীতি, আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা ও শ্রমবাজারের...৫ ঘণ্টা আগে