১২ দিনেই রেমিট্যান্স ছাড়াল ১ বিলিয়ন ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চলতি অর্থবছরের শুরুর দিকেই রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক গতি দেখা গেছে। ২০২৫ সালের আগস্টের প্রথম ১২ দিনেই দেশে এসেছে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়; বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে যা দাঁড়ায় ১০৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার বা প্রায় ১২ হাজার ৮৫৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসেবে)। গত বছরের একই সময়ে এ আয় ছিল ৭২ কোটি ১০ লাখ ডলার, অর্থাৎ এক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার বা ৪ হাজার ৬৩ কোটি টাকা, যা প্রবৃদ্ধির হার ৩৪ শতাংশ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধারাবাহিক বৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির চাপ কমাতে সহায়ক হবে। বিশেষ করে রপ্তানি আয়ে মন্দা ও আমদানি ব্যয়ের চাপের মধ্যে রেমিট্যান্সের এ ধরনের উত্থান সরকারের মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন ও বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে আসে ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ ১০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স; বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৩০ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা। তবে জুলাই মাসে ৮টি ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি। ব্যাংকগুলো হলো রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (বিডিবিএল), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব), বেসরকারি খাতের কমিউনিটি ব্যাংক, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংকের মধ্যে হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ও স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।
তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ মাসে রেকর্ড ৩২৯ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল। পুরো অর্থবছরে (২০২৪-২৫) প্রবাসী আয় এসেছে ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার; আগের অর্থবছরের তুলনায় যা ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার।
২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই মাসে আসে ১৯১ দশমিক ৩৭ কোটি ডলার, আগস্টে ২২২ দশমিক ১৩ কোটি ডলার, সেপ্টেম্বরে আসে ২৪০ দশমিক ৪১ কোটি ডলার। পরবর্তী মাস অক্টোবরে আসে ২৩৯ দশমিক ৫০ কোটি ডলার, নভেম্বরে ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে ২৬৪ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স আসে দেশে। এরপর জানুয়ারি মাসে আসে ২১৯ কোটি ডলার, ফেব্রুয়ারিতে ২৫৩ কোটি ডলার, মার্চে আসে ৩২৯ কোটি ডলার, এপ্রিলে ২৭৫ কোটি ডলার, মে মাসে ২৯৭ কোটি ডলার এবং জুনে আসে ২৮২ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স।
চলতি অর্থবছরের শুরুর দিকেই রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক গতি দেখা গেছে। ২০২৫ সালের আগস্টের প্রথম ১২ দিনেই দেশে এসেছে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়; বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে যা দাঁড়ায় ১০৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার বা প্রায় ১২ হাজার ৮৫৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসেবে)। গত বছরের একই সময়ে এ আয় ছিল ৭২ কোটি ১০ লাখ ডলার, অর্থাৎ এক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার বা ৪ হাজার ৬৩ কোটি টাকা, যা প্রবৃদ্ধির হার ৩৪ শতাংশ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধারাবাহিক বৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির চাপ কমাতে সহায়ক হবে। বিশেষ করে রপ্তানি আয়ে মন্দা ও আমদানি ব্যয়ের চাপের মধ্যে রেমিট্যান্সের এ ধরনের উত্থান সরকারের মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন ও বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে আসে ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ ১০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স; বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৩০ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা। তবে জুলাই মাসে ৮টি ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি। ব্যাংকগুলো হলো রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (বিডিবিএল), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব), বেসরকারি খাতের কমিউনিটি ব্যাংক, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংকের মধ্যে হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ও স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।
তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ মাসে রেকর্ড ৩২৯ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল। পুরো অর্থবছরে (২০২৪-২৫) প্রবাসী আয় এসেছে ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার; আগের অর্থবছরের তুলনায় যা ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার।
২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই মাসে আসে ১৯১ দশমিক ৩৭ কোটি ডলার, আগস্টে ২২২ দশমিক ১৩ কোটি ডলার, সেপ্টেম্বরে আসে ২৪০ দশমিক ৪১ কোটি ডলার। পরবর্তী মাস অক্টোবরে আসে ২৩৯ দশমিক ৫০ কোটি ডলার, নভেম্বরে ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে ২৬৪ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স আসে দেশে। এরপর জানুয়ারি মাসে আসে ২১৯ কোটি ডলার, ফেব্রুয়ারিতে ২৫৩ কোটি ডলার, মার্চে আসে ৩২৯ কোটি ডলার, এপ্রিলে ২৭৫ কোটি ডলার, মে মাসে ২৯৭ কোটি ডলার এবং জুনে আসে ২৮২ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স।
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণখেলাপিদের অংশগ্রহণের পথ বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তবে তিনি একই সঙ্গে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোকেও ইতিবাচক সাড়া দিয়ে চলমান সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে হবে।৩৫ মিনিট আগে
নতুন সনদপ্রাপ্ত পাঁচটি কারখানার মধ্যে একটি হলো ময়মনসিংহের ভালুকায় অবস্থিত রাইদা কালেকশন, যেটা সবচেয়ে বেশি ৯০ পয়েন্ট পেয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার জন্য প্লাটিনাম সনদ অর্জন করেছে। আশুলিয়ায় অবস্থিত সাউথ এন্ড সুয়েটার কোং লিমিটেড নতুন নির্মিত ভবনের পরিবেশবান্ধব নকশা ও নির্মাণের মাধ্যমে ৮৫ পয়েন্ট পেয়ে১ ঘণ্টা আগে
চিঠিতে বলা হয়েছে, যাঁদের হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, ফজলে কবির ও আব্দুর রউফ তালুকদার। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আতিউর রহমান দেশত্যাগ করেন। আব্দুর রউফ তালুকদার পলাতক অবস্থায় গত বছরের ৭ আগস্ট ই-মেইলে পদত্যাগ করেন।১ ঘণ্টা আগে
প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এই শুল্ক থেকে প্রায় ২১ বিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত রাজস্ব পেলেও গত জুলাই মাসে দেশটির বাজেটে ঘাটতি ২০ শতাংশ বেড়ে ২৯১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। গতকাল মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এ তথ্য জানিয়েছে। রাজস৫ ঘণ্টা আগে