৮ প্রতিষ্ঠানের প্রভিশন সংরক্ষণের সময়সীমায় ছাড় দিল বিএসইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পুঁজিবাজারে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে ‘ঋণাত্মক মূলধন’ এবং অবাস্তবায়িত ক্ষতির বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

তবে সাম্প্রতিক বাজার পরিস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরও আটটি প্রতিষ্ঠানের জন্য শর্ত সাপেক্ষে সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। আজ মঙ্গলবার বিএসইসির ৯৮৫ তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ।

সভা শেষে বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র আবুল কালাম জানান, আটটি প্রতিষ্ঠানের জমা দেওয়া অ্যাকশন প্ল্যান পর্যালোচনা করে নেগেটিভ ইক্যুইটি ও আনরিয়েলাইজড লসের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঝুঁকি-উপাত্ত সমন্বয়, আর্থিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং নিয়ম মানার অগ্রগতি কমিশনকে নিয়মিত জানাতে হবে।

বাড়তি সময় পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— সিটি ব্রোকারেজ লিমিটেড, ওয়ান সিকিউরিটিজ লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড, বিডি সানলাইফ সিকিউরিটিজ লিমিটেড, আইএফআইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড, অ্যাপেক্স ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, অ্যাবাসি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড এবং সোনালী ইনভেস্টমেন্ট পিএলসি।

বাজারে দীর্ঘমেয়াদি মন্দা, তারল্যসংকট ও মার্জিন ঋণসহ নানা কারণে অনেক মধ্যস্থতাকারীর ইক্যুইটি ঘাটতি তৈরি হয়। প্রভিশন সংরক্ষণে সময় না বাড়ালে এসব প্রতিষ্ঠান তহবিল ব্যবস্থাপনায় আরও সংকটে পড়তে পারত।

এর আগে ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৯৮৪ তম কমিশন সভায় আরও ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে একই শর্তে সময় বাড়ানো হয়েছিল। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে মোট কয়েক ডজন প্রতিষ্ঠান এখন ধাপে ধাপে নেগেটিভ ইক্যুইটি ও লোকসান সমন্বয়ে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। বিএসইসি আশা করছে, এভাবে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীলতা বাড়বে।

