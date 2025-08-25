ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের নিরবচ্ছিন্ন সেবায় মোবাইল অ্যাপ উমা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইউনাইটেড ফাইন্যান্স পিএলসি গ্রাহকদের যুগান্তকারী সেবার লক্ষ্যে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ভিত্তিক ‘উমা’ এর মাধ্যমে ডিজিটাল সেবা চালু করেছে। উমাতে নিরাপদ, সহজ এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হবে। অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকরা পারবেন সম্পূর্ণ অনলাইনে ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ।
এটি বাংলাদেশের নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) খাতে প্রথম রিয়েল-টাইমে ডিপোজিট ও ঋণ পণ্যের তথ্য যাচাই, তাৎক্ষণিকভাবে হিসাবের স্টেটমেন্ট ও সার্টিফিকেট প্রাপ্তির সুবিধা।
আজ সোমবার রাজধানীর হোটেল প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে এই মোবাইলভিত্তিক সেবার উদ্ভোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, উমা এখন গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোর-এ ডাউনলোডের জন্য উন্মুক্ত। গ্রাহকদের সহায়তার জন্য ধাপে ধাপে টিউটোরিয়াল ও ফিচার হাইলাইট ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের অফিসিয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে।
ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান নজমুল হাসান বলেন, আমাদের গ্রাহকদের জন্য সর্বশেষ উদ্ভাবনটি বাস্তবে রূপ দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। ইউনাইটেড ফাইন্যান্স সবসময় সেবাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় আরও উন্নত ও নিরাপদ সেবা দিবে উমা অ্যাপ। নিরবচ্ছিন্ন সেবায় সকল গ্রাহককে উমা ব্যবহার করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবুল আহসান ও প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ও অ্যাডভাইসারি প্রধান জেসন আনিক পান্ডে প্রমুখ।
ইউনাইটেড ফাইন্যান্স পিএলসি গ্রাহকদের যুগান্তকারী সেবার লক্ষ্যে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ভিত্তিক ‘উমা’ এর মাধ্যমে ডিজিটাল সেবা চালু করেছে। উমাতে নিরাপদ, সহজ এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হবে। অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকরা পারবেন সম্পূর্ণ অনলাইনে ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ।
এটি বাংলাদেশের নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) খাতে প্রথম রিয়েল-টাইমে ডিপোজিট ও ঋণ পণ্যের তথ্য যাচাই, তাৎক্ষণিকভাবে হিসাবের স্টেটমেন্ট ও সার্টিফিকেট প্রাপ্তির সুবিধা।
আজ সোমবার রাজধানীর হোটেল প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে এই মোবাইলভিত্তিক সেবার উদ্ভোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, উমা এখন গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোর-এ ডাউনলোডের জন্য উন্মুক্ত। গ্রাহকদের সহায়তার জন্য ধাপে ধাপে টিউটোরিয়াল ও ফিচার হাইলাইট ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের অফিসিয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে।
ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান নজমুল হাসান বলেন, আমাদের গ্রাহকদের জন্য সর্বশেষ উদ্ভাবনটি বাস্তবে রূপ দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। ইউনাইটেড ফাইন্যান্স সবসময় সেবাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় আরও উন্নত ও নিরাপদ সেবা দিবে উমা অ্যাপ। নিরবচ্ছিন্ন সেবায় সকল গ্রাহককে উমা ব্যবহার করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবুল আহসান ও প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ও অ্যাডভাইসারি প্রধান জেসন আনিক পান্ডে প্রমুখ।
সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দাম বাড়ার ক্ষেত্রে দাপট দেখিয়েছে ব্যাংক ও বিমা খাতের কোম্পানিগুলো। এতে সূচকের বড় উত্থান হয়েছে। তবে টাকার অঙ্কে লেনদেন কিছুটা কমেছে।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চার কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। গতকাল রোববার এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন—১ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে সই করেছেন দ্বিতীয় সচিব মোহাম্মদ আবুল মনসুর।৩ ঘণ্টা আগে
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) নতুন ভাইস চেয়ারম্যানের হলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুর রহিম খান। তিনি সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনের স্থলাভিসিক্ত হবেন। আবদুর রহিম খান বর্তমানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
রূপালী ব্যাংকের ব্যবসায়িক সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ব্যাংকটির বিভিন্ন শাখা, জোনাল অফিস ও বিভাগীয় কার্যালয়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে