Ajker Patrika

টাঙ্গাইল-৮ আসন

শিল্পপতি-কোটিপতিরা ভোটের লড়াইয়ে

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেল, শফিকুল ইসলাম খান, আহমেদ আযম খান ও নাজমুল হাসান রেজা । ছবি: সংগৃহীত
সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেল, শফিকুল ইসলাম খান, আহমেদ আযম খান ও নাজমুল হাসান রেজা । ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) ‍আসনে এবার চারজন প্রার্থী ভোটযুদ্ধে নেমেছেন। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী তাঁদের একজন শিল্পপতি, দুজন কোটিপতি ও অন্যজন লাখপতি।

স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেল একজন শিল্পপতি। দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান লাবীব গ্রুপের চেয়ারম্যান তিনি। নিজস্ব ব্যবসা থেকেই বার্ষিক সম্মানী পান প্রায় ৩ কোটি টাকা। নির্বাচনী হলফনামায় তিনি অস্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন প্রায় ৯০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ও স্থাবর সম্পদ ৬৪ কোটি ৫৯ লাখ টাকার সমপরিমাণ। এ ছাড়া স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে তাঁর স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১২৮ কোটি ৬৪ লাখ টাকার।

এদিকে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আহমেদ আযম খান সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী। এই আইনজীবী দলটির জাতীয় নির্বাহী কমিটিরও ভাইস চেয়ারম্যান। হলফনামায় তিনিও স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকার। আযম খানের স্থাবর সম্পদ ২ কোটি ৭০ লাখ এবং অস্থাবর ১ কোটি ৭০ লাখ টাকার সমপরিমাণ।

এ ছাড়া হলফনামায় স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে তাঁর স্ত্রীর সম্পদ দেখিয়েছেন ১৭ কোটি ১০ লাখ টাকার। হলফনামায় আযম খানের জামানত ঋণ দেখিয়েছেন প্রায় ৫৭ লাখ এবং তাঁর স্ত্রীর জামানতবিহীন ঋণ রয়েছে ১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা।

অন্যদিকে এই আসনের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মনোনীত শফিকুল ইসলাম খান। তিনি শিক্ষকতা করে নিজের বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৪ লাখ ৬৩ হাজার টাকা। অস্থাবর সম্পদে তাঁর নগদ টাকার পরিমাণ দেখিয়েছেন ২১ লাখ হলেও স্থাবর সম্পদের আর্থিক মূল্য দেখিয়েছেন ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা।

শফিকুল ইসলাম খানের স্ত্রীর নামে ১০ লাখ টাকার জমি ও উপহার হিসেবে প্রাপ্ত ১০ ভরি স্বর্ণালংকার ছাড়া তেমন কোনো সম্পদ নেই। শফিকুল গৃহঋণ দেখিয়েছেন ১ লাখ ৫৮ হাজার টাকা।

কোটিপতিদের ভিড়ে এই আসনের একমাত্র লাখপতি জাতীয় পার্টির (জাপা) মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হাসান রেজা। হলফনামায় দেখা যায়, কৃষি খাত থেকে তাঁর বার্ষিক আয় ২ লাখ টাকা।

বিষয়:

সখীপুরটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগনির্বাচনছাপা সংস্করণভোটপ্রার্থী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রাজশাহীতে, তীব্র শীত কমবে কবে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

২৫ বছর পর ভাড়ায় প্রার্থী দিল দল, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

সম্পর্কিত

রাজধানীর কদমতলীতে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

রাজধানীর কদমতলীতে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

প্রচারে আ.লীগ কর্মী, শঙ্কায় নেতারা

প্রচারে আ.লীগ কর্মী, শঙ্কায় নেতারা

নাটোর-২ আসনে দুলুর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর স্ত্রী

নাটোর-২ আসনে দুলুর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর স্ত্রী

শেরপুরের ৩ আসন: স্বতন্ত্রের চাপে বিএনপি

শেরপুরের ৩ আসন: স্বতন্ত্রের চাপে বিএনপি