ফের চালু হচ্ছে ঢাকা-নারিতা রুটে বিমানের ফ্লাইট, কাল সংবাদ সম্মেলন

দীর্ঘ এক বছর বন্ধ থাকার পর আবারও চালু হচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ঢাকা-নারিতা-ঢাকা রুটের ফ্লাইট। বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে আকাশপথে যোগাযোগ জোরদার এবং যাত্রীসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চলতি মাস থেকেই এ রুটে পুনরায় ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আগামীকাল সোমবার (১৫ জুন) দুপুর ১২টায় বাংলাদেশ সচিবালয়ের তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম এবং প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত উপস্থিত থাকবেন।
সম্প্রতি প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা শেষে ঢাকা-নারিতা রুটে ফ্লাইট পুনরায় চালুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, পূর্বে চালু থাকা নারিতা-ঢাকা রুটটি লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক এক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, রুটটি স্থগিত রাখার পেছনের কারণগুলো এখন আর বিদ্যমান নেই। ফলে যাত্রী চাহিদা, ব্যবসায়িক সম্ভাবনা এবং দুই দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে সরকার পুনরায় ফ্লাইট চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এর আগে, ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে ঢাকা-নারিতা রুটে ফ্লাইট পরিচালনা বন্ধ করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। সে সময় সংস্থাটি জানিয়েছিল, চলমান হজ ফ্লাইট পরিচালনা, উড়োজাহাজ সংকট এবং ব্যবসায়িক বাস্তবতার কারণে রুটটি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে এই রুটের ইতিহাসও বেশ দীর্ঘ। ১৯৭৯ সালে প্রথমবারের মতো ঢাকা-টোকিও রুটে ফ্লাইট চালু করেছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। পরে ১৯৮১ সালে ঢাকা-নারিতা রুটে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা শুরু হয়। তবে ২০০৬ সালে রুটটি বন্ধ হয়ে যায়।
দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর পর ২০২৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর পুনরায় চালু করা হয় ঢাকা-নারিতা রুট। কিন্তু দেড় বছরের মাথায় ২০২৫ সালের জুলাইয়ে আবারও স্থগিত করা হয় ফ্লাইট পরিচালনা।
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