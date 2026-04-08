মাইক্রোক্রেডিট অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফরিদুল, সম্পাদক ফখরুজ্জামান

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি মো. ফরিদুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক মো. ফখরুজ্জামান। এ ছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. আল-আমিন। গত মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির কার্যালয়ে সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ভোটে তাঁরা নির্বাচিত হন।
অ্যাসোসিয়েশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রথমবারের মতো মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন-২০২৬-এর সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুই বছর মেয়াদি কমিটিতে সভাপতি পদে তিনজন, সাধারণ সম্পাদক পদে চারজন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মঙ্গলবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. মহিউদ্দিন শামস রিফাত, কমিশনার উত্তম কুমার পাল ও আব্দুল্লাহ আল নোমানের নেতৃত্বে শীর্ষ এই তিন পদে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নির্বাচনে ৭৭ জন ভোটারের মধ্যে ৭২ জন ভোট প্রদান করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নির্বাচনে অথরিটির যুগ্ম পরিচালক মো. ফরিদুল হক ৩৩টি ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যুগ্ম পরিচালক মো. আবু বকার সিদ্দিক পান ৩০টি ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে ২০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন উপপরিচালক মো. ফখরুজ্জামান। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী উপপরিচালক ড. লাকী পারভীন পান ১৯টি ভোট।
এ ছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সর্বোচ্চ ৩৯টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. মাসুদুল ইসলাম পান ২৪টি ভোট।
সুশৃঙ্খল ও আনন্দঘন পরিবেশে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে বলেও জানানো হয়।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও শুল্ককে কূটনৈতিক চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বুধবার (৮ এপ্রিল) তিনি হুঁশিয়ারি দেন, কোনো দেশ যদি ইরানকে সামরিক অস্ত্র সরবরাহ করে, তবে সেই দেশের যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত সব পণ্যের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে।৫ ঘণ্টা আগে
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ৭ এপ্রিল পাঠানো পত্রে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রাহক পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দামে সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু এলপিজি বোতলজাতকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যেই সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে...৬ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে আগ্রহ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিনিয়োগ ও সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে
গতি হারিয়েছে দেশের অর্থনীতির বড় চার খাতের দুই খাত উৎপাদন ও নির্মাণ শিল্প। সর্বশেষ মার্চ মাসের অর্থনীতির হিসাব বলছে, এই দুই খাতের পাশাপাশি কৃষি খাতের গতিও কম। একমাত্র সেবা খাত ছাড়া বাকি তিনটি খাতই নিম্নগামী অবস্থানে।১১ ঘণ্টা আগে