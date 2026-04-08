Ajker Patrika
অর্থনীতি

মাইক্রোক্রেডিট অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফরিদুল, সম্পাদক ফখরুজ্জামান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মাইক্রোক্রেডিট অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফরিদুল, সম্পাদক ফখরুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

‎মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি মো. ফরিদুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক মো. ফখরুজ্জামান। এ ছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. আল-আমিন। গত মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির কার্যালয়ে সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ভোটে তাঁরা নির্বাচিত হন।

‎অ্যাসোসিয়েশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রথমবারের মতো মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন-২০২৬-এর সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুই বছর মেয়াদি কমিটিতে সভাপতি পদে তিনজন, সাধারণ সম্পাদক পদে চারজন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মঙ্গলবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. মহিউদ্দিন শামস রিফাত, কমিশনার উত্তম কুমার পাল ও আব্দুল্লাহ আল নোমানের নেতৃত্বে শীর্ষ এই তিন পদে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নির্বাচনে ৭৭ জন ভোটারের মধ্যে ৭২ জন ভোট প্রদান করেন।

‎বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নির্বাচনে অথরিটির যুগ্ম পরিচালক মো. ফরিদুল হক ৩৩টি ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যুগ্ম পরিচালক মো. আবু বকার সিদ্দিক পান ৩০টি ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে ২০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন উপপরিচালক মো. ফখরুজ্জামান। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী উপপরিচালক ড. লাকী পারভীন পান ১৯টি ভোট। ‎

‎এ ছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সর্বোচ্চ ৩৯টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. মাসুদুল ইসলাম পান ২৪টি ভোট। ‎

‎সুশৃঙ্খল ও আনন্দঘন পরিবেশে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে বলেও জানানো হয়।

বিষয়:

আগারগাঁওরাজধানীঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

