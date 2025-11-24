সালমান এফ রহমানের ১২ একর জমি ক্রোক ও সাড়ে ৫৪ কোটি টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোক ও একটি ব্যাংক হিসেবে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেওয়া হয় বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।
দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন জমি ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
দুদকের আবেদন অনুযায়ী গাজীপুর জেলার টঙ্গী উপজেলার গোবিন্দপুর মৌজার ছয়টি দলিলের এই ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যদিকে আই এফআইসি ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্টে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, সালমান এফ রহমান ও তাঁর সহযোগীরা প্লেসমেন্ট শেয়ার কারসাজির মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে হাজারো কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংককে অবৈধভাবে প্রভাবিত করে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার এবং হাজারো কোটি টাকা বিদেশে পাচার করার অভিযোগও রয়েছে।
তদন্ত চলাকালে সালমানের জমি ও ব্যাংকে থাকা অর্থের বিষয়ে সন্ধান পাওয়া গেছে। তদন্তকালে আরও জানা গেছে, সালমান এফ রহমান এই স্থাবর সম্পদ ও অস্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বিক্রি ও স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, যদি এই প্রচেষ্টা সফল হয়, তাহলে তদন্ত শেষে মামলা দায়ের, আদালতে চার্জশিট দাখিল, বিচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারের পক্ষে অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মতো কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে। তাই স্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক।
উল্লেখ্য, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সালমান এফ রহমান ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ৩৫৮টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন একই আদালত। গত ১০ মার্চ সালমান এফ রহমানের লন্ডনের স্থাবর সম্পদ ক্রোক সংযুক্ত আরব আমিরাতের কোম্পানির শেয়ার ও লন্ডনের বার্কলেস ব্যাংকের দুটি অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই দিন সালমান ও তাঁর স্ত্রী, ছেলে, ভাই ও ভাতিজার দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
এ ছাড়া গত ৭ মে সালমান ও তাঁর পরিবারের সদস্য, বেক্সিমকো গ্রুপ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সব কোম্পানির শেয়ার, বিও হিসাব ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই দিন বেক্সিমকো নাম সংবলিত ৩৩টি কোম্পানিসহ মোট ৪৭টি কোম্পানির শেয়ার, বেক্সিমকো গ্রুপের ২৮টি কোম্পানির বিও হিসাব ও সালমান এফ রহমানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোম্পানি ও বিভিন্ন ব্যক্তির ৭৯টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ১৩ আগস্ট রাতে রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সালমান এফ রহমানকে আটক করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপর তাঁকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বিভিন্ন ঘটনায় দায়ের করা হত্যা ও হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। বিভিন্ন মামলায় তাঁকে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি কারাগারে।
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোক ও একটি ব্যাংক হিসেবে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেওয়া হয় বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।
দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন জমি ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
দুদকের আবেদন অনুযায়ী গাজীপুর জেলার টঙ্গী উপজেলার গোবিন্দপুর মৌজার ছয়টি দলিলের এই ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যদিকে আই এফআইসি ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্টে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, সালমান এফ রহমান ও তাঁর সহযোগীরা প্লেসমেন্ট শেয়ার কারসাজির মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে হাজারো কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংককে অবৈধভাবে প্রভাবিত করে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার এবং হাজারো কোটি টাকা বিদেশে পাচার করার অভিযোগও রয়েছে।
তদন্ত চলাকালে সালমানের জমি ও ব্যাংকে থাকা অর্থের বিষয়ে সন্ধান পাওয়া গেছে। তদন্তকালে আরও জানা গেছে, সালমান এফ রহমান এই স্থাবর সম্পদ ও অস্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বিক্রি ও স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, যদি এই প্রচেষ্টা সফল হয়, তাহলে তদন্ত শেষে মামলা দায়ের, আদালতে চার্জশিট দাখিল, বিচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারের পক্ষে অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মতো কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে। তাই স্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক।
উল্লেখ্য, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সালমান এফ রহমান ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ৩৫৮টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন একই আদালত। গত ১০ মার্চ সালমান এফ রহমানের লন্ডনের স্থাবর সম্পদ ক্রোক সংযুক্ত আরব আমিরাতের কোম্পানির শেয়ার ও লন্ডনের বার্কলেস ব্যাংকের দুটি অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই দিন সালমান ও তাঁর স্ত্রী, ছেলে, ভাই ও ভাতিজার দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
এ ছাড়া গত ৭ মে সালমান ও তাঁর পরিবারের সদস্য, বেক্সিমকো গ্রুপ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সব কোম্পানির শেয়ার, বিও হিসাব ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই দিন বেক্সিমকো নাম সংবলিত ৩৩টি কোম্পানিসহ মোট ৪৭টি কোম্পানির শেয়ার, বেক্সিমকো গ্রুপের ২৮টি কোম্পানির বিও হিসাব ও সালমান এফ রহমানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোম্পানি ও বিভিন্ন ব্যক্তির ৭৯টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ১৩ আগস্ট রাতে রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সালমান এফ রহমানকে আটক করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপর তাঁকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বিভিন্ন ঘটনায় দায়ের করা হত্যা ও হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। বিভিন্ন মামলায় তাঁকে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি কারাগারে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোক ও একটি ব্যাংক হিসেবে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেওয়া হয় বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।
দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন জমি ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
দুদকের আবেদন অনুযায়ী গাজীপুর জেলার টঙ্গী উপজেলার গোবিন্দপুর মৌজার ছয়টি দলিলের এই ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যদিকে আই এফআইসি ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্টে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, সালমান এফ রহমান ও তাঁর সহযোগীরা প্লেসমেন্ট শেয়ার কারসাজির মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে হাজারো কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংককে অবৈধভাবে প্রভাবিত করে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার এবং হাজারো কোটি টাকা বিদেশে পাচার করার অভিযোগও রয়েছে।
তদন্ত চলাকালে সালমানের জমি ও ব্যাংকে থাকা অর্থের বিষয়ে সন্ধান পাওয়া গেছে। তদন্তকালে আরও জানা গেছে, সালমান এফ রহমান এই স্থাবর সম্পদ ও অস্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বিক্রি ও স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, যদি এই প্রচেষ্টা সফল হয়, তাহলে তদন্ত শেষে মামলা দায়ের, আদালতে চার্জশিট দাখিল, বিচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারের পক্ষে অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মতো কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে। তাই স্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক।
উল্লেখ্য, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সালমান এফ রহমান ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ৩৫৮টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন একই আদালত। গত ১০ মার্চ সালমান এফ রহমানের লন্ডনের স্থাবর সম্পদ ক্রোক সংযুক্ত আরব আমিরাতের কোম্পানির শেয়ার ও লন্ডনের বার্কলেস ব্যাংকের দুটি অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই দিন সালমান ও তাঁর স্ত্রী, ছেলে, ভাই ও ভাতিজার দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
এ ছাড়া গত ৭ মে সালমান ও তাঁর পরিবারের সদস্য, বেক্সিমকো গ্রুপ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সব কোম্পানির শেয়ার, বিও হিসাব ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই দিন বেক্সিমকো নাম সংবলিত ৩৩টি কোম্পানিসহ মোট ৪৭টি কোম্পানির শেয়ার, বেক্সিমকো গ্রুপের ২৮টি কোম্পানির বিও হিসাব ও সালমান এফ রহমানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোম্পানি ও বিভিন্ন ব্যক্তির ৭৯টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ১৩ আগস্ট রাতে রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সালমান এফ রহমানকে আটক করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপর তাঁকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বিভিন্ন ঘটনায় দায়ের করা হত্যা ও হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। বিভিন্ন মামলায় তাঁকে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি কারাগারে।
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোক ও একটি ব্যাংক হিসেবে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেওয়া হয় বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।
দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন জমি ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
দুদকের আবেদন অনুযায়ী গাজীপুর জেলার টঙ্গী উপজেলার গোবিন্দপুর মৌজার ছয়টি দলিলের এই ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যদিকে আই এফআইসি ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্টে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, সালমান এফ রহমান ও তাঁর সহযোগীরা প্লেসমেন্ট শেয়ার কারসাজির মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে হাজারো কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংককে অবৈধভাবে প্রভাবিত করে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার এবং হাজারো কোটি টাকা বিদেশে পাচার করার অভিযোগও রয়েছে।
তদন্ত চলাকালে সালমানের জমি ও ব্যাংকে থাকা অর্থের বিষয়ে সন্ধান পাওয়া গেছে। তদন্তকালে আরও জানা গেছে, সালমান এফ রহমান এই স্থাবর সম্পদ ও অস্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বিক্রি ও স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, যদি এই প্রচেষ্টা সফল হয়, তাহলে তদন্ত শেষে মামলা দায়ের, আদালতে চার্জশিট দাখিল, বিচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারের পক্ষে অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মতো কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে। তাই স্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক।
উল্লেখ্য, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সালমান এফ রহমান ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ৩৫৮টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন একই আদালত। গত ১০ মার্চ সালমান এফ রহমানের লন্ডনের স্থাবর সম্পদ ক্রোক সংযুক্ত আরব আমিরাতের কোম্পানির শেয়ার ও লন্ডনের বার্কলেস ব্যাংকের দুটি অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই দিন সালমান ও তাঁর স্ত্রী, ছেলে, ভাই ও ভাতিজার দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
এ ছাড়া গত ৭ মে সালমান ও তাঁর পরিবারের সদস্য, বেক্সিমকো গ্রুপ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সব কোম্পানির শেয়ার, বিও হিসাব ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই দিন বেক্সিমকো নাম সংবলিত ৩৩টি কোম্পানিসহ মোট ৪৭টি কোম্পানির শেয়ার, বেক্সিমকো গ্রুপের ২৮টি কোম্পানির বিও হিসাব ও সালমান এফ রহমানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোম্পানি ও বিভিন্ন ব্যক্তির ৭৯টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ১৩ আগস্ট রাতে রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সালমান এফ রহমানকে আটক করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপর তাঁকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বিভিন্ন ঘটনায় দায়ের করা হত্যা ও হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। বিভিন্ন মামলায় তাঁকে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি কারাগারে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, ২০২৭ সালের জুলাই মাসেই ব্যাংক, এমএফএস, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা চালু হবে। এ ব্যবস্থায় ক্যাশ আউটের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।১ ঘণ্টা আগে
মতিঝিলসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব অফিসে একযোগে সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রি, ছেঁড়া-ফাটা নোট বদল, অটোমেটেড চালানসহ সব ধরনের গ্রাহকসেবা স্থগিত করা হয়েছে। তবে অনেকে তথ্য না জানার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসব সেবা না পেয়ে ফিরে গেছেন।১ দিন আগে
বাংলাদেশে অনলাইন বই বিপণনে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রকমারি ডটকম ‘রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ দিয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে রকমারিতে সর্বোচ্চ বিক্রীত বইয়ের ভিত্তিতে চার বিভাগে (ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক) মোট ৫৬টি পুরস্কার দেওয়া হয়।১ দিন আগে
ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আজ রোববার এক বিশেষ আদেশের মাধ্যমে এই সময় বাড়ানো হয়। আদেশ অনুযায়ী, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। ৩০ নভেম্বর এই সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল।১ দিন আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, ২০২৭ সালের জুলাই মাসেই ব্যাংক, এমএফএস, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা চালু হবে। এ ব্যবস্থায় ক্যাশ আউটের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।
আজ সোমবার রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
আন্তঃলেনদেন প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অনুষ্ঠান থেকে গেটস ফাউন্ডেশনের মোজোলুপের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি চুক্তি সই হয়। নিরাপত্তাজনিত কারণে চুক্তিটি ভার্চুয়ালি করা হয়েছে উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, এই চুক্তির আওতায় মোজোলুপের এই প্ল্যাটফর্মের নাম হবে ইনক্লুসিভ ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট সিস্টেম (আইআইএসপি)।
গভর্নর আরও বলেন, লেনদেনে স্বচ্ছতা আনতে ডিজিটাইজেশনের বিকল্প নেই। আর এজন্য আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগামীতে এ ব্যবস্থায় যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এতে লেনদেনে স্বচ্ছতা বাড়বে, দুর্নীতি কমবে, রাজস্ব আদায় বাড়বে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, ২০২৭ সালের জুলাই মাসেই ব্যাংক, এমএফএস, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা চালু হবে। এ ব্যবস্থায় ক্যাশ আউটের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।
আজ সোমবার রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
আন্তঃলেনদেন প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অনুষ্ঠান থেকে গেটস ফাউন্ডেশনের মোজোলুপের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি চুক্তি সই হয়। নিরাপত্তাজনিত কারণে চুক্তিটি ভার্চুয়ালি করা হয়েছে উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, এই চুক্তির আওতায় মোজোলুপের এই প্ল্যাটফর্মের নাম হবে ইনক্লুসিভ ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট সিস্টেম (আইআইএসপি)।
গভর্নর আরও বলেন, লেনদেনে স্বচ্ছতা আনতে ডিজিটাইজেশনের বিকল্প নেই। আর এজন্য আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগামীতে এ ব্যবস্থায় যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এতে লেনদেনে স্বচ্ছতা বাড়বে, দুর্নীতি কমবে, রাজস্ব আদায় বাড়বে।
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোক ও একটি ব্যাংক হিসেবে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
মতিঝিলসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব অফিসে একযোগে সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রি, ছেঁড়া-ফাটা নোট বদল, অটোমেটেড চালানসহ সব ধরনের গ্রাহকসেবা স্থগিত করা হয়েছে। তবে অনেকে তথ্য না জানার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসব সেবা না পেয়ে ফিরে গেছেন।১ দিন আগে
বাংলাদেশে অনলাইন বই বিপণনে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রকমারি ডটকম ‘রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ দিয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে রকমারিতে সর্বোচ্চ বিক্রীত বইয়ের ভিত্তিতে চার বিভাগে (ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক) মোট ৫৬টি পুরস্কার দেওয়া হয়।১ দিন আগে
ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আজ রোববার এক বিশেষ আদেশের মাধ্যমে এই সময় বাড়ানো হয়। আদেশ অনুযায়ী, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। ৩০ নভেম্বর এই সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল।১ দিন আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাধারণ গ্রাহকদের জন্য সরাসরি সেবা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) থেকে মতিঝিলসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব অফিসে একযোগে সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রি, ছেঁড়া-ফাটা নোট বদল, অটোমেটেড চালানসহ সব ধরনের গ্রাহকসেবা স্থগিত করা হয়েছে। তবে অনেকে তথ্য না জানার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসব সেবা না পেয়ে ফিরে গেছেন।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংক এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দাবি করেছে, বিশ্বের কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ মানুষের কাছে কাউন্টারের মাধ্যমে এসব সেবা দেয় না। কেপিআইভুক্ত (গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা) প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় গ্রাহকসংশ্লিষ্ট এসব সেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেন এই সেবাগুলো নির্বিঘ্নে দিতে পারে, সে জন্য তদারকি বাড়ানো হবে বলেও জানানো হয়।
সেবা বন্ধের খবর না জানায় অনেক গ্রাহক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে এসে হয়রানির শিকার হয়ে ফিরে গেছেন।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের সামনে শামীমা সুলতানা নামের এক গ্রাহক জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক এই সেবা বন্ধ করে দেবে, তা তিনি জানতেন না। সে জন্য আজ তাঁকে ফিরে যেতে হচ্ছে। তিনি এটিকে হয়রানি বলে মন্তব্য করেন।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মতিঝিল, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও সিলেট অফিস এবং সদরঘাট অফিস থেকে গ্রাহকসংশ্লিষ্ট এসব সেবা দিয়ে আসছিল।
বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর গত ২২ জুন মতিঝিল অফিসের ক্যাশ বিভাগ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। ক্যাশ বিভাগ আধুনিকায়নে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে তিনি দিকনির্দেশনা দেন। তারই ধারাবাহিকতায় নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই গ্রাহকসেবাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো।
সাধারণ গ্রাহকদের জন্য সরাসরি সেবা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) থেকে মতিঝিলসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব অফিসে একযোগে সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রি, ছেঁড়া-ফাটা নোট বদল, অটোমেটেড চালানসহ সব ধরনের গ্রাহকসেবা স্থগিত করা হয়েছে। তবে অনেকে তথ্য না জানার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসব সেবা না পেয়ে ফিরে গেছেন।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংক এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দাবি করেছে, বিশ্বের কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ মানুষের কাছে কাউন্টারের মাধ্যমে এসব সেবা দেয় না। কেপিআইভুক্ত (গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা) প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় গ্রাহকসংশ্লিষ্ট এসব সেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেন এই সেবাগুলো নির্বিঘ্নে দিতে পারে, সে জন্য তদারকি বাড়ানো হবে বলেও জানানো হয়।
সেবা বন্ধের খবর না জানায় অনেক গ্রাহক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে এসে হয়রানির শিকার হয়ে ফিরে গেছেন।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের সামনে শামীমা সুলতানা নামের এক গ্রাহক জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক এই সেবা বন্ধ করে দেবে, তা তিনি জানতেন না। সে জন্য আজ তাঁকে ফিরে যেতে হচ্ছে। তিনি এটিকে হয়রানি বলে মন্তব্য করেন।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মতিঝিল, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও সিলেট অফিস এবং সদরঘাট অফিস থেকে গ্রাহকসংশ্লিষ্ট এসব সেবা দিয়ে আসছিল।
বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর গত ২২ জুন মতিঝিল অফিসের ক্যাশ বিভাগ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। ক্যাশ বিভাগ আধুনিকায়নে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে তিনি দিকনির্দেশনা দেন। তারই ধারাবাহিকতায় নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই গ্রাহকসেবাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো।
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোক ও একটি ব্যাংক হিসেবে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, ২০২৭ সালের জুলাই মাসেই ব্যাংক, এমএফএস, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা চালু হবে। এ ব্যবস্থায় ক্যাশ আউটের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে অনলাইন বই বিপণনে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রকমারি ডটকম ‘রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ দিয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে রকমারিতে সর্বোচ্চ বিক্রীত বইয়ের ভিত্তিতে চার বিভাগে (ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক) মোট ৫৬টি পুরস্কার দেওয়া হয়।১ দিন আগে
ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আজ রোববার এক বিশেষ আদেশের মাধ্যমে এই সময় বাড়ানো হয়। আদেশ অনুযায়ী, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। ৩০ নভেম্বর এই সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল।১ দিন আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশে অনলাইন বই বিপণনে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রকমারি ডটকম ‘রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ দিয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে রকমারিতে সর্বোচ্চ বিক্রীত বইয়ের ভিত্তিতে চার বিভাগে (ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক) মোট ৫৬টি পুরস্কার দেওয়া হয়।
গতকাল শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই জমকালো আয়োজন করা হয়। ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও বইশিল্পের কর্মীদের উপস্থিতিতে মিলনায়তনটি উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে।
ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে প্রথম হন যথাক্রমে—ইলমা বেহরোজ, মুহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন, ড. মিজানুর রহমান আজহারী এবং কিউএনএ পাবলিকেশন্স লেখক পরিষদ।
এ ছাড়া ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে যথাক্রমে প্রথম স্থানে থাকা বইগুলো—আমি পদ্মজা, ব্রেইন ব্যালেন্স ইকুয়াল ব্যাংক ব্যালেন্স, এক নজরে কুরআন এবং জোবায়ের’স জিকে (সাধারণ জ্ঞান)।
অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘোষণা আসে অন্যরকম গ্রুপের পক্ষ থেকে। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ জানান, বইশিল্পের পেছনে থাকা কর্মীদের সন্তানদের জন্য ‘প্রজেক্ট হাসিমুখ’ নামে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ছাপাখানার শ্রমিক, বাঁধাইকর্মী, টুকরিওয়ালাসহ বই-সম্পর্কিত সব কর্মীর সন্তানদের জন্য বার্ষিক ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হবে।
মাহমুদুল হাসান সোহাগ বলেন, লেখকেরা যে মূল্য সৃষ্টি করেন, সেটিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কার্যকর মেকানিজম জরুরি। প্রকাশক, লেখক ও রকমারি একসঙ্গে সেই কাঠামো তৈরি করে আরও শক্তিশালী করতে কাজ করবে।
ফিকশন বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—ইলমা বেহরোজ, সালমা চৌধুরী, সাদাত হোসাইন, রাহিতুল ইসলাম, অন্তিক মাহমুদ, কয়েস সামী ও মাসফিক এনাম তূর্য।
নন-ফিকশন বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—মুহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন (কোচ কাঞ্চন), মার্ক অনুপম মল্লিক, আসিফ ইকবাল, মহিউদ্দিন আহমদ, সাদাত হোসাইন, কায় কাউস ও মনযূর আহমাদ।
ধর্মীয় বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—ড. মিজানুর রহমান আজহারী, আরিফ আজাদ, শায়খ আহমাদুল্লাহ, মিরাজ রহমান, মোহাম্মদ নসরত হোসেন, মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ ও অধ্যাপক মফিজুর রহমান।
ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—কিউএনএ পাবলিকেশন্স লেখক পরিষদ, জোবায়ের আহমেদ, গাজী মিজানুর রহমান (বিসিএস), মো. আবু বকর সিদ্দিক, উদ্ভাস একাডেমিক অ্যান্ড অ্যাডমিশন কেয়ার, নাহিদ হাসান মুন্না ও সাইফুল ইসলাম।
এ ছাড়া ফিকশন বিভাগে আরও ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—আমি পদ্মজা, আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে, শামীম হুসাইন: ফ্রিল্যান্সার গড়ার কারিগর, শঙ্খচূড় দ্বিতীয় খণ্ড, তুমি সন্ধ্যা অলকানন্দা, প্রাক্তন ও ভুল।
নন-ফিকশন বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—ব্রেইন ব্যালেন্স ইকুয়াল ব্যাংক ব্যালেন্স, Art of Triumph, দ্য গ্রোথ কোড, যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, যেতে যেতে তোমাকে কুড়াই, জামায়াতে ইসলামী ও ইতিহাসের ছিন্নপত্র–তৃতীয় খণ্ড।
ধর্মীয় বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—এক নজরে কুরআন, উমরাহ সফরের গল্প, মাহে রমজানের সাতাশ আমল, কথা বলো যয়তুন বৃক্ষ, উসওয়াতুন হাসানা প্রোডাক্টিভ মুহাম্মাদ (সা.), আল কোরআনের বৈজ্ঞানিক তাফসির: সূরা আল বাক্বারা, দ্য গ্রেট গেইম।
ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—জোবায়ের’স জিকে (সাধারণ জ্ঞান), অভিযাত্রী বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, উনিশতম শিক্ষক নিবন্ধন Analysis, নেটওয়ার্ক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সহায়িকা, ছোটদের ইংলিশ থেরাপি, প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ Analysis ও বাংলা এ প্লাস–এইচএসসি ২০২৬।
সমাপনী বক্তব্যে রকমারি ডটকমের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ ৫৬ হাজার বর্গমাইল বইয়ে বইয়ে সয়লাব করার পাশাপাশি মানুষের পাঠাভ্যাস বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করার কথা তুলে ধরেন।
বাংলাদেশে অনলাইন বই বিপণনে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রকমারি ডটকম ‘রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ দিয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে রকমারিতে সর্বোচ্চ বিক্রীত বইয়ের ভিত্তিতে চার বিভাগে (ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক) মোট ৫৬টি পুরস্কার দেওয়া হয়।
গতকাল শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই জমকালো আয়োজন করা হয়। ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও বইশিল্পের কর্মীদের উপস্থিতিতে মিলনায়তনটি উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে।
ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে প্রথম হন যথাক্রমে—ইলমা বেহরোজ, মুহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন, ড. মিজানুর রহমান আজহারী এবং কিউএনএ পাবলিকেশন্স লেখক পরিষদ।
এ ছাড়া ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে যথাক্রমে প্রথম স্থানে থাকা বইগুলো—আমি পদ্মজা, ব্রেইন ব্যালেন্স ইকুয়াল ব্যাংক ব্যালেন্স, এক নজরে কুরআন এবং জোবায়ের’স জিকে (সাধারণ জ্ঞান)।
অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘোষণা আসে অন্যরকম গ্রুপের পক্ষ থেকে। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ জানান, বইশিল্পের পেছনে থাকা কর্মীদের সন্তানদের জন্য ‘প্রজেক্ট হাসিমুখ’ নামে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ছাপাখানার শ্রমিক, বাঁধাইকর্মী, টুকরিওয়ালাসহ বই-সম্পর্কিত সব কর্মীর সন্তানদের জন্য বার্ষিক ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হবে।
মাহমুদুল হাসান সোহাগ বলেন, লেখকেরা যে মূল্য সৃষ্টি করেন, সেটিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কার্যকর মেকানিজম জরুরি। প্রকাশক, লেখক ও রকমারি একসঙ্গে সেই কাঠামো তৈরি করে আরও শক্তিশালী করতে কাজ করবে।
ফিকশন বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—ইলমা বেহরোজ, সালমা চৌধুরী, সাদাত হোসাইন, রাহিতুল ইসলাম, অন্তিক মাহমুদ, কয়েস সামী ও মাসফিক এনাম তূর্য।
নন-ফিকশন বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—মুহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন (কোচ কাঞ্চন), মার্ক অনুপম মল্লিক, আসিফ ইকবাল, মহিউদ্দিন আহমদ, সাদাত হোসাইন, কায় কাউস ও মনযূর আহমাদ।
ধর্মীয় বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—ড. মিজানুর রহমান আজহারী, আরিফ আজাদ, শায়খ আহমাদুল্লাহ, মিরাজ রহমান, মোহাম্মদ নসরত হোসেন, মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ ও অধ্যাপক মফিজুর রহমান।
ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—কিউএনএ পাবলিকেশন্স লেখক পরিষদ, জোবায়ের আহমেদ, গাজী মিজানুর রহমান (বিসিএস), মো. আবু বকর সিদ্দিক, উদ্ভাস একাডেমিক অ্যান্ড অ্যাডমিশন কেয়ার, নাহিদ হাসান মুন্না ও সাইফুল ইসলাম।
এ ছাড়া ফিকশন বিভাগে আরও ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—আমি পদ্মজা, আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে, শামীম হুসাইন: ফ্রিল্যান্সার গড়ার কারিগর, শঙ্খচূড় দ্বিতীয় খণ্ড, তুমি সন্ধ্যা অলকানন্দা, প্রাক্তন ও ভুল।
নন-ফিকশন বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—ব্রেইন ব্যালেন্স ইকুয়াল ব্যাংক ব্যালেন্স, Art of Triumph, দ্য গ্রোথ কোড, যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, যেতে যেতে তোমাকে কুড়াই, জামায়াতে ইসলামী ও ইতিহাসের ছিন্নপত্র–তৃতীয় খণ্ড।
ধর্মীয় বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—এক নজরে কুরআন, উমরাহ সফরের গল্প, মাহে রমজানের সাতাশ আমল, কথা বলো যয়তুন বৃক্ষ, উসওয়াতুন হাসানা প্রোডাক্টিভ মুহাম্মাদ (সা.), আল কোরআনের বৈজ্ঞানিক তাফসির: সূরা আল বাক্বারা, দ্য গ্রেট গেইম।
ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—জোবায়ের’স জিকে (সাধারণ জ্ঞান), অভিযাত্রী বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, উনিশতম শিক্ষক নিবন্ধন Analysis, নেটওয়ার্ক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সহায়িকা, ছোটদের ইংলিশ থেরাপি, প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ Analysis ও বাংলা এ প্লাস–এইচএসসি ২০২৬।
সমাপনী বক্তব্যে রকমারি ডটকমের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ ৫৬ হাজার বর্গমাইল বইয়ে বইয়ে সয়লাব করার পাশাপাশি মানুষের পাঠাভ্যাস বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করার কথা তুলে ধরেন।
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোক ও একটি ব্যাংক হিসেবে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, ২০২৭ সালের জুলাই মাসেই ব্যাংক, এমএফএস, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা চালু হবে। এ ব্যবস্থায় ক্যাশ আউটের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।১ ঘণ্টা আগে
মতিঝিলসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব অফিসে একযোগে সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রি, ছেঁড়া-ফাটা নোট বদল, অটোমেটেড চালানসহ সব ধরনের গ্রাহকসেবা স্থগিত করা হয়েছে। তবে অনেকে তথ্য না জানার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসব সেবা না পেয়ে ফিরে গেছেন।১ দিন আগে
ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আজ রোববার এক বিশেষ আদেশের মাধ্যমে এই সময় বাড়ানো হয়। আদেশ অনুযায়ী, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। ৩০ নভেম্বর এই সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল।১ দিন আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আজ রোববার এক বিশেষ আদেশের মাধ্যমে এই সময় বাড়ানো হয়।
আদেশ অনুযায়ী, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। ৩০ নভেম্বর এই সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল।
একই সঙ্গে আরও একটি আদেশে এনবিআর জানিয়েছে, ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধনসংক্রান্ত সমস্যার কারণে কোনো করদাতা অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে না পারলে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের কাছে সুনির্দিষ্ট যৌক্তিকতাসহ আবেদন করতে পারবেন।
এনবিআর বলছে, এ বছর ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রবীণ করদাতা, শারীরিকভাবে অসমর্থ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন করদাতা, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতা, মৃত করদাতার পক্ষে আইনগত প্রতিনিধি কর্তৃক রিটার্ন দাখিল ও বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিক ছাড়া সব ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ কর বছরে বেশ কয়েক শ্রেণির করদাতাকে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও তাঁরা ইচ্ছা করলে অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন।
করদাতার পক্ষে তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিও এ বছর অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন।
এ ছাড়া বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতার ক্ষেত্রে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা না থাকলেও তাঁর পাসপোর্ট নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ই-মেইল অ্যাড্রেস ইত্যাদি তথ্য [email protected] ই-মেইলে পাঠিয়ে আবেদন করলে আবেদনকারীর ই-মেইলে ওটিপি ও নিবন্ধন লিংক পাঠানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতারাও ই-রিটার্ন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন করে সহজেই অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন।
কোনো কাগজপত্র বা দলিল আপলোড না করে করদাতারা তাঁদের আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের প্রকৃত তথ্য ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন করে সহজে ঝামেলাহীনভাবে ঘরে বসেই অনলাইনে আয়কর পরিশোধ করতে পারবেন। ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং অথবা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (বিকাশ, নগদ ইত্যাদি) মাধ্যমে আয়কর পরিশোধ করা যাবে। ই-রিটার্ন দাখিল করে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-রিটার্ন দাখিলের স্লিপ ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আয়কর সনদ প্রিন্ট করতে পারবেন।
এ বছর এখন পর্যন্ত ১৮ লাখের বেশি করদাতা অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন।
ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আজ রোববার এক বিশেষ আদেশের মাধ্যমে এই সময় বাড়ানো হয়।
আদেশ অনুযায়ী, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। ৩০ নভেম্বর এই সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল।
একই সঙ্গে আরও একটি আদেশে এনবিআর জানিয়েছে, ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধনসংক্রান্ত সমস্যার কারণে কোনো করদাতা অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে না পারলে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের কাছে সুনির্দিষ্ট যৌক্তিকতাসহ আবেদন করতে পারবেন।
এনবিআর বলছে, এ বছর ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রবীণ করদাতা, শারীরিকভাবে অসমর্থ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন করদাতা, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতা, মৃত করদাতার পক্ষে আইনগত প্রতিনিধি কর্তৃক রিটার্ন দাখিল ও বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিক ছাড়া সব ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ কর বছরে বেশ কয়েক শ্রেণির করদাতাকে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও তাঁরা ইচ্ছা করলে অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন।
করদাতার পক্ষে তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিও এ বছর অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন।
এ ছাড়া বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতার ক্ষেত্রে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা না থাকলেও তাঁর পাসপোর্ট নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ই-মেইল অ্যাড্রেস ইত্যাদি তথ্য [email protected] ই-মেইলে পাঠিয়ে আবেদন করলে আবেদনকারীর ই-মেইলে ওটিপি ও নিবন্ধন লিংক পাঠানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতারাও ই-রিটার্ন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন করে সহজেই অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন।
কোনো কাগজপত্র বা দলিল আপলোড না করে করদাতারা তাঁদের আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের প্রকৃত তথ্য ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন করে সহজে ঝামেলাহীনভাবে ঘরে বসেই অনলাইনে আয়কর পরিশোধ করতে পারবেন। ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং অথবা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (বিকাশ, নগদ ইত্যাদি) মাধ্যমে আয়কর পরিশোধ করা যাবে। ই-রিটার্ন দাখিল করে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-রিটার্ন দাখিলের স্লিপ ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আয়কর সনদ প্রিন্ট করতে পারবেন।
এ বছর এখন পর্যন্ত ১৮ লাখের বেশি করদাতা অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন।
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের ১২ একর ১৬ শতাংশ জমি ক্রোক ও একটি ব্যাংক হিসেবে থাকা ৫৪ কোটি ৬৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, ২০২৭ সালের জুলাই মাসেই ব্যাংক, এমএফএস, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা চালু হবে। এ ব্যবস্থায় ক্যাশ আউটের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।১ ঘণ্টা আগে
মতিঝিলসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব অফিসে একযোগে সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রি, ছেঁড়া-ফাটা নোট বদল, অটোমেটেড চালানসহ সব ধরনের গ্রাহকসেবা স্থগিত করা হয়েছে। তবে অনেকে তথ্য না জানার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসব সেবা না পেয়ে ফিরে গেছেন।১ দিন আগে
বাংলাদেশে অনলাইন বই বিপণনে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রকমারি ডটকম ‘রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ দিয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে রকমারিতে সর্বোচ্চ বিক্রীত বইয়ের ভিত্তিতে চার বিভাগে (ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক) মোট ৫৬টি পুরস্কার দেওয়া হয়।১ দিন আগে