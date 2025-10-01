এসবিকে টেকের চুক্তিভঙ্গে বিপাকে ৫ স্টার্টআপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এসবিকে টেক ভেঞ্চারস লিমিটেড বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি না রাখায় দেশের পাঁচটি স্টার্টআপ মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এসবিকে টেকের কর্ণধার সোনিয়া বশির কবিরের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে এসব স্টার্টআপের কার্যক্রম থমকে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
সূত্র জানায়, এসব স্টার্টআপকে বাছাই ও বিনিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। চুক্তির সঙ্গে মৌখিক আশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী মার্কোপোলো, ফসল, যাত্রী, ১০ মিনিট স্কুল, অরোগা ও সোলশেয়ার স্টার্টআপ ৭ দশমিক ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। কিন্তু চুক্তির এক বছর পার হওয়া সত্ত্বেও কোনো বিনিয়োগ হয়নি। বারবার তাগাদার পরও কোনো অর্থছাড়ের আশ্বাস মেলেনি। ফলে এসব স্টার্টআপের কার্যক্রম বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। এসবিকে টেক ভেঞ্চারসের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায় সোনিয়া বশির কবির এড়াতে পারবেন না।
একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও এসবিকে টেক ভেঞ্চারসের সিইও সোনিয়া বশির কবির কল রিসিভ করেননি এবং খুদেবার্তায়ও কোনো জবাব দেননি।
এসবিকে টেক ভেঞ্চারস লিমিটেড বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি না রাখায় দেশের পাঁচটি স্টার্টআপ মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এসবিকে টেকের কর্ণধার সোনিয়া বশির কবিরের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে এসব স্টার্টআপের কার্যক্রম থমকে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
সূত্র জানায়, এসব স্টার্টআপকে বাছাই ও বিনিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। চুক্তির সঙ্গে মৌখিক আশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী মার্কোপোলো, ফসল, যাত্রী, ১০ মিনিট স্কুল, অরোগা ও সোলশেয়ার স্টার্টআপ ৭ দশমিক ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। কিন্তু চুক্তির এক বছর পার হওয়া সত্ত্বেও কোনো বিনিয়োগ হয়নি। বারবার তাগাদার পরও কোনো অর্থছাড়ের আশ্বাস মেলেনি। ফলে এসব স্টার্টআপের কার্যক্রম বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। এসবিকে টেক ভেঞ্চারসের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায় সোনিয়া বশির কবির এড়াতে পারবেন না।
একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও এসবিকে টেক ভেঞ্চারসের সিইও সোনিয়া বশির কবির কল রিসিভ করেননি এবং খুদেবার্তায়ও কোনো জবাব দেননি।
সরকারি কেনাকাটায় স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে সরকারি ক্রয়নীতিতে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী সব ধরনের সরকারি কেনাকাটায় অনলাইনে দরপত্র (ই-জিপি) দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গত রোববার নতুন এই বিধিমালা গেজেট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়েছে।২৬ মিনিট আগে
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির কর্মকর্তাদের জন্য অনুষ্ঠিত বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৮৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছেন। বাকি ১২ শতাংশ কর্মকর্তার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ শেষে পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে। গত মঙ্গলবার রাতে এই বিশেষ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিত৩৭ মিনিট আগে
সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদেই গেজেট আকারে কার্যকর করা হবে। অর্থ বরাদ্দ চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাখা হবে, যাতে নতুন পে স্কেল আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিল থেকে বাস্তবায়িত হতে পারে।৪৪ মিনিট আগে
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোম্পানিটি ৬৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকার নিট মুনাফা অর্জন করেছে। এর মধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য মোট ২০ কোটি টাকা বা ৩২ দশমিক ৫৮ শতাংশ লভ্যাংশ১ ঘণ্টা আগে