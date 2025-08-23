Ajker Patrika
কৃষকের ক্ষতি কমাতে সরকারিভাবে আলু কেনা হবে: কৃষি উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শনিবার বিএডিসির বিভিন্ন গবেষণা ও প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
শনিবার বিএডিসির বিভিন্ন গবেষণা ও প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ বছর আলু উৎপাদন বেশি হওয়ায় কৃষকেরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। কৃষকদের এই ক্ষতি কমাতে সরকার কিছু আলু সরকারিভাবে ক্রয় করবে। আজ শনিবার রাজধানীর গাবতলীতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) বিভিন্ন গবেষণা ও প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

উপদেষ্টা বলেন, বিএডিসির টিস্যু কালচার কেন্দ্রে আলু, আনারস, খেজুর এবং বিভিন্ন ফুলের টিস্যু কালচার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা খেজুর আমদানি করে থাকি। কিন্তু স্থানীয়ভাবে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত চারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলে আমদানি নির্ভরতা কমবে। এ ছাড়া, নেদারল্যান্ডসসহ বিভিন্ন দেশ থেকে চড়া মূল্যে আলু বীজ কিনতে হয়। দেশে উন্নত জাতের আলু বীজ উৎপাদন করা গেলে দেশের কৃষির জন্য তা খুবই ভালো হবে। বিএডিসি টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে সেই কাজ করছে বলে তিনি জানান।

সম্প্রতি বাজারে সবজির দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, বৃষ্টির কারণে সবজি খেত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাজারে তার প্রভাব পড়েছে। আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে গেলে এ সমস্যা থাকবে না। যদিও সবজির দাম বাড়তির দিকে, তবে আলুর দাম কম। কৃষকেরা এ বছর আলুর দাম না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাই সরকারিভাবে কিছু আলু কেনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

উপদেষ্টা আরও জানান, কৃষকদের ক্ষতি কমাতে কোল্ড স্টোরেজ পর্যায়ে আলুর দাম নির্ধারণ করার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পাট বীজের আমদানি নির্ভরতা কমানো প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, পাট বীজ উৎপাদনে অনেক সময় লাগে। এ সময়ে কৃষক দুই থেকে তিনবার ধান চাষ করতে পারে এবং তাঁরা সেটাই চাষ করেন যাতে তাঁরা লাভবান হন। তা ছাড়া, বীজের জন্য পাট রাখলে আঁশের মানও কমে যায়। যেহেতু দেশে জমির পরিমাণ কম, তাই স্থানীয়ভাবে পাট বীজ উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে না।

পরে তিনি নির্বাচন ও সীমান্ত বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। নির্বাচনের আগে অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং প্রতিদিন অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। আমরা আশা করছি, নির্বাচনের আগে প্রায় সব অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, শুধু নির্বাচনের সময় নয়, অন্য সময়ও যাতে দেশে কোনো অস্ত্র ঢুকতে না পারে সে জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনের প্রস্তুতি যেভাবে নেওয়া দরকার, আমরা সেভাবেই নিচ্ছি। ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের প্রধান উপদেষ্টা যে সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন, আমরা সেভাবে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

নির্বাচন ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, দেশে এখন বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আপনারা কিন্তু আগে অনেক কিছু প্রকাশ করতে পারেন নাই। এখন সবাই যার যার মতো করে প্রকাশ করতে পারেন।’

সীমান্তের নিরাপত্তার প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের সীমান্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত। আমাদের জনগণও কিন্তু অনেক সচেতন। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকার জনগণ আরও বেশি সচেতন।’

পরিদর্শনকালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান উপস্থিত ছিলেন।

