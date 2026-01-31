Ajker Patrika
অর্থনীতি

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান ইউনুছ, ভাইস চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ও আখতারুজ্জামান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মোহাম্মদ ইউনুছ, মহিউদ্দিন আহমেদ ও ফকির আখতারুজ্জামান (বাঁ থেকে)। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির পরিচালক পর্ষদের ৪০৪তম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মোহাম্মদ ইউনুছ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। একই সভায় মহিউদ্দিন আহমেদ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত এবং ফকির আখতারুজ্জামান ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

মোহাম্মদ ইউনুছ ১৯৫৮ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শিল্পপতি মোহাম্মদ ইউনুছ তিন দশকের অধিক সময় যাবৎ কাগজ, আইটি, ইনস্যুরেন্স, মার্চেন্ট ব্যাংক, অ্যাগ্রো সেক্টর, রাবার, বস্ত্র ও হিমাগার শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। তিনি সোবহান আইস অ্যান্ড কোল্ড স্টোরেজ লি., ইউনুছ কোল্ড স্টোরেজ লি., অনন্ত পেপার মিলস লি., ইউনুছ পেপার মিলস লি., ইউনুছ ফাইন পেপার মিলস লি., ইউনুছ স্পিনিং মিলস লি., ইউনুছ নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. এবং ইউনুছ অফসেট পেপার মিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

তিনি অনলাইন সংবাদপত্র সোনালী নিউজ ডট কমের প্রকাশক। তিনি দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকা ও দিগন্ত টেলিভিশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। তিনি গ্যালাক্সি ফ্লাইং একাডেমি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তা ছাড়া তিনি বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) ভাইস প্রেসিডেন্ট। ইউনুছ বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ জড়িত রয়েছেন।

পুনর্নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমেদ ১৯৫৫ সালে ঢাকা জেলার বংশালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চার দশক যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মহিউদ্দিন আহমেদ রূপসা ট্রেডিং করপোরেশন এবং মহিউদ্দিন অটো হাউজের স্বত্বাধিকারী। তা ছাড়া তিনি প্যাসিফিক অটোমোবাইলসের চেয়ারম্যান।

তিনি শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজের ভাইস চেয়ারম্যান ও ইসলামী ইনস্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের একজন স্পনসর শেয়ার হোল্ডার।

তিনি সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এবং গভর্নিং বোর্ডের সদস্য। তা ছাড়া তিনি বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সাবেক পরিচালক। মহিউদ্দিন আহমেদ বহু সামাজিক ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ জড়িত রয়েছেন। তা ছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

পরিচালক পর্ষদের নির্বাচিত অপর ভাইস চেয়ারম্যান ফকির আখতারুজ্জামান ১৯৫৬ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার পাঁচরুখীতে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা শেষ করে ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে তিন দশকের অধিক অভিজ্ঞতা তাঁকে একজন সফল নিট গার্মেন্টস ব্যবসায়ী হতে সহায়তা করে। ফকির আখতারুজ্জামান দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যে সমৃদ্ধ নিট গার্মেন্টস জগতের পথপ্রদর্শক ফকির নিটওয়্যারস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তাঁর তত্ত্বাবধায়নে ফকির নিটওয়্যারস লিমিটেড বহুবার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (গোল্ড, সিলভার) অর্জন করেন।

দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে সিআইপি মনোনীত হয়ে আসছেন। সেই সঙ্গে তিনি এফকেএল স্পিনিং লিমিটেড, জামান অ্যাগ্রো ফিশারিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এ ছাড়াও তিনি ফকির ইকো নিটওয়্যারস লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেড, ঢাকার পরিচালক।

ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি পারিবারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জের পাঁচরুখী হাজী সাহেব আলী ফকির হাইস্কুল, পাঁচরুখী বেগম আনোয়ারা ডিগ্রি কলেজ এবং মাদ্রাসা দারুল হাদিস সালাফিয়াহর পরিচালনা করে আসছেন। এ ছাড়া তিনি বিজিএমইএ, বিটিএমইএ, পূর্বাচল ক্লাব এবং অল কমিউনিটি ক্লাবের সম্মানিত সদস্য। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠান
