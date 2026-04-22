Ajker Patrika
অর্থনীতি

মীরসরাই কণ্ঠ পত্রিকার ২৫তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মীরসরাই কন্ঠ পত্রিকার ২৫তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

মীরসরাই কণ্ঠ পত্রিকার ২৫তম বর্ষপূর্তি ও গুণীজন সংবর্ধনা এবং কৃতী শিক্ষার্থী বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় জাদুঘরে কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনের সংসদ সদস্য নুরুল আমিন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব রোকন উদ দৌলা, পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি মেজবাহুন্নবী, সাইফুর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সাফায়াত আরেফিন, আলোহা বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আকী হায়দার চৌধুরী এফসিএমএ প্রমুখ।

সংবর্ধিত গুণীজনদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মাহফুজুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) মো. মোস্তফা, চিকিৎসাসেবায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) প্রফেসর ডা. নুরুজ্জামান, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ফখরুল ইসলাম খান (সিআইপি), কারা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মোজাফফর উদ্দীন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ১০ কৃতী শিক্ষার্থীকে বৃক্তি দেওয়া হয়। পাশাপাশি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিপত্রিকাকরপোরেটঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

