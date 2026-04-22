‘উপায়’-এর নতুন সিইও শ্যামল বরন দাশ

দেশের মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ‘উপায়’-এর নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে যোগ দিয়েছেন শ্যামল বরন দাশ। ডিজিটাল ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁর ২৫ বছরের বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
দীর্ঘ কর্মজীবনে আধুনিক আর্থিক সেবা মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষ করে, এমএফএস, ডিজিটাল ব্যাংকিং, রিটেইল ও এসএমই সলিউশন, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং কার্ড সার্ভিসের মতো বিষয়গুলোতে তিনি সফলভাবে কাজ করেছেন।
‘উপায়’-এ আসার আগে তিনি দেশের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। তিনি ‘নগদ’-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান ডিজিটাল কর্মকর্তা এবং ব্র্যাক আইটি সার্ভিসেস লিমিটেডের সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নতুন নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি ও দক্ষ কর্মী দল গঠনে তাঁর সাফল্য রয়েছে।
শিক্ষাজীবনে শ্যামল বরন দাশ ভারতের বেঙ্গালুরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ও যুক্তরাজ্যের রয়্যাল হলোওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেছেন। পাশাপাশি হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, এমআইটি, কর্নেল ও লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের মতো বিশ্বের নামকরা সব প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি পেশাগত ডিগ্রি ও সনদ নিয়েছেন।
ইউসিবি ফিনটেক কোম্পানি লিমিটেডের (‘উপায়’) পরিচালনা পর্ষদ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছে। পর্ষদের আশা, শ্যামল বরন দাশের দক্ষ নেতৃত্বে ‘উপায়’ নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে এবং সামনের দিনগুলোতে গ্রাহকদের আরও আধুনিক ও উন্নত সেবা দিতে সক্ষম হবে।
