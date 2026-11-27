টানা দুই দিনে ভরিতে ২১০০ টাকা বাড়ল সোনার দাম, তবুও ২ লাখের নিচে
দেশের বাজারে সোনার দামের উত্থান-পতন অব্যাহত রয়েছে। গত ছয় দিনের ব্যবধানে মূল্যবান এই ধাতুটির দাম দুই দিন কমলেও বেড়েছে চার দিন। এর ধারাবাহিকতায় শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম সর্বোচ্চ ১ হাজার ৫০ টাকা বাড়ানো হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবারও সমপরিমাণ দাম বেড়েছিল। ফলে টানা দুই দিনে প্রতি ভরি সোনার দাম বাড়ল ২ হাজার ১০০ টাকা। তবে দফায় দফায় বাড়লেও ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম এখনো ২ লাখ টাকার নিচেই রয়েছে।
শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) নতুন এই দর নির্ধারণের ঘোষণা দেয়। (বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী, মূল্যবৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ায় ক্রেতাদের বাড়তি দামে অলংকার কিনতে হবে)।
বাজুসের নতুন দর অনুযায়ী, শুক্রবার থেকে কার্যকর হওয়া ভ্যাটসহ সোনার দাম নিচে তুলে ধরা হলো:
২২ ক্যারেট: ভরিতে ১,০৫০ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৯৩০ টাকা।
২১ ক্যারেট: ভরিতে ৯৯১ টাকা বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার ৭ টাকা।
১৮ ক্যারেট: ভরিতে ৮৭৫ টাকা বেড়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৬৩ হাজার ২৩৮ টাকা।
সনাতন পদ্ধতি: ভরিতে ৭০০ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৩ হাজার ২৮ টাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত এই দরের সঙ্গে ভরিতে আড়াই হাজার টাকা ভ্যাট যুক্ত করা আছে। ফলে ক্রেতাদের আলাদা করে কোনো ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না।
এদিকে সোনার দাম বাড়ানো হলেও রুপার দর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ভ্যাটসহ ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপা ৩ হাজার ৩৩ টাকা এবং ২১ ক্যারেটের এক ভরি রুপা ২ হাজার ৯১৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম কমে যাওয়ায় সম্প্রতি দেশের বাজারেও প্রতি ভরির দর ২ লাখ টাকার কাছাকাছি চলে আসে। এর মধ্যে গত শনিবার জুয়েলার্স সমিতি সোনার দাম থেকে অলংকার তৈরির মজুরি ও মুনাফা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে দর দুই লাখ টাকার নিচে নেমে আসে।
সবশেষ গত রোববার সোনার দাম কমে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৯৬৩ টাকায় দাঁড়িয়েছিল, যা গত এক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন দর ছিল। তবে এরপর থেকে টানা কয়েক দফায় দাম বাড়ায় বাজার আবারও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ফিরেছে।