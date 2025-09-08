Ajker Patrika
২২ কোটি টাকা কর ফাঁকি, সালাম মুর্শেদীর ব্যাংক হিসাব জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ০৬
ছবি: সংগৃহীত

খুলনা-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক ফুটবলার আব্দুস সালাম মুর্শেদীর ২২ কোটি টাকার আয়কর ফাঁকি উদঘাটন করেছে আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট। ফাঁকি স্বীকার করে এর মধ্যে তিন কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন তিনি। বাকি টাকা পরিশোধ না করায় তাঁর ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এই তদন্ত সংস্থা।

আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিটের কমিশনার মোহাম্মদ আবদুর রকিব এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে বর্তমানে জেলে আছেন বাফুফের সাবেক সহসভাপতি আব্দুস সালাম মুর্শেদী।

আয়কর গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে খুলনা-৪ থেকে নির্বাচিত সালাম মুর্শেদীর আয়কর ফাঁকি তদন্ত শুরু করে আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট। ব্যাংকের তথ্য, আয়কর সংক্রান্ত নথি যাচাই শেষে প্রায় ২২ কোটি টাকার আয়কর ফাঁকি উদঘাটন করেন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। পরে এই করদাতা ফাঁকি স্বীকার করে ফাঁকি দেওয়া ২২ কোটি টাকার মধ্যে ৩ কোটি টাকা পরিশোধ করেন। বাকি থাকা কর পরিশোধ করার অঙ্গীকার করেও তিনি পরিশোধ করেননি। এরই প্রেক্ষিতে সাবেক এই তুখোড় ফুটবলারের ব্যাংক হিসাব জব্দ (ফ্রিজ) করা হয়েছে।

আয়কর গোয়েন্দা বিভাগের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, সালাম মুর্শেদী ছাড়াও তাঁর স্ত্রী শারমিন সালাম, ছেলে ইশমাম সালাম ও মেয়ে শেহরিন সালামের আয়কর ফাইল খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট। এছাড়াও সালাম মুর্শেদীর মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়কর ফাইলও তদন্ত করা হবে।

ফুটবলারসংসদ সদস্যখুলনাএনবিআর
