৩৮ বিলিয়ন ডলারে ৬৫টি বোয়িং ৭৭৭এক্স কিনছে এমিরেটস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দুবাই এয়ারশো ২০২৫ চলাকালে আজ সোমবার দুবাইয়ের আল-মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে একটি বোয়িং ৭৭৭-৯। ছবি: এএফপি
দুবাই এয়ারশোর প্রথম দিনেই আজ সোমবার ৩৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে বোয়িংয়ের ৬৫টি ৭৭৭এক্স বিমান কেনার ঘোষণা দিয়েছে এমিরেটস। এই উড়োজাহাজের ডেলিভারি শুরু হবে ২০২৭ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে। চুক্তিতে জেনারেল ইলেকট্রিকের ১৩০টি জিই৯ এক্স ইঞ্জিনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইতিমধ্যেই বোয়িং ৭৭৭-এর সবচেয়ে বড় গ্রাহক এমিরেটস এখন মোট ২৭০টি ৭৭৭এক্স, ১০টি ৭৭৭ কার্গো বিমান এবং ৩৫টি বোয়িং ৭৮৭-এর অর্ডার করেছে।

এমিরেটস গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী শেখ আহমেদ বিন সায়েদ আল মাকতুম এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, যা উচ্চমূল্যের উৎপাদন খাতে বিপুল কর্মসংস্থানকে টিকিয়ে রাখবে।

দুবাই সরকারের মালিকানাধীন এমিরেটস বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক বিমান সংস্থা, যারা চলতি মাসের শুরুর দিকে অর্ধবার্ষিক ২.৯ বিলিয়ন ডলার মুনাফার ঘোষণা করেছে। ৭৭৭এক্স সরবরাহে বারবার বিলম্বে সংস্থাটির অসন্তোষ ছিল। বর্তমানে তাদের ৩১৫টি বোয়িং ওয়াইড-বডি বা দীর্ঘ পাল্লার উড়োজাহাজের অর্ডার প্রক্রিয়াধীন।

শেখ আহমেদ বলেন, ‘কেউ কেউ হয়তো আমাদের বিশাল অর্ডার নিয়ে সন্দিহান; কিন্তু প্রতিটি উড়োজাহাজই এমিরেটসের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনার অংশ।’

সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা ও নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট মামলার কারণে চাপের মুখে থাকা বোয়িংয়ের জন্য এই অর্ডার বড় ধরনের স্বস্তি। জুনে এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনায় ২৬০ জন নিহত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি নতুন করে সমালোচনার মুখে পড়ে।

ডেলিভারিতে বিলম্বের কারণে এমিরেটসকে পুরোনো বহরের বিমান—বিশেষ করে উৎপাদন বন্ধ হওয়া এয়ারবাস এ৩৮০-পুনঃসংস্কার করতে হচ্ছে। নতুন অর্ডারে উন্নয়নাধীন বড় মাপের ৭৭৭এক্স সংস্করণে আপগ্রেডের অপশনও রাখা হয়েছে।

