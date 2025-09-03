Ajker Patrika
পরিবার থেকে ব্যবসা আলাদা রাখায় জোর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এমসিসিআই আয়োজিত সেমিনারে অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
এমসিসিআই আয়োজিত সেমিনারে অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পারিবারিক ব্যবসা দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখলেও নতুন বাস্তবতায় তা টিকিয়ে রাখতে শুধু ঐতিহ্য নয়; প্রয়োজন আধুনিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পিত নেতৃত্ব ও স্পষ্ট উত্তরাধিকার কৌশল। উত্তরাধিকার মানে শুধু সম্পদ নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি ও কৌশলগত দৃষ্টি।

রাজধানীর গুলশানে গতকাল মঙ্গলবার এমসিসিআই আয়োজিত ‘পারিবারিক মূল্যবোধের সঙ্গে ভবিষ্যৎ দৃষ্টির মিলন: টেকসই উত্তরাধিকার পরিকল্পনার কৌশল’ শীর্ষক সেমিনারে এসব মত উঠে আসে। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও শিল্পপ্রধানেরা এতে অংশ নেন, সহযোগিতায় ছিল সিঙ্গাপুরভিত্তিক রাজাহ অ্যান্ড ট্যান এলএলপি এবং এএজেড অ্যান্ড পার্টনার্স।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পারিবারিক প্রতিষ্ঠান আসলে পুঁজি নয়; অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সম্মিলন। তবে দায়িত্ব হস্তান্তরের এই সময়ে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক বাস্তবতা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বে পক্ষপাত আর পরিকল্পনার ঘাটতি সেই টেকসইতার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এ সেমিনারে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়িক পরিবেশের তুলনাও তুলে ধরা হয়। দেশে একটি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনে লাগে প্রায় এক মাস ও নানা অনুমোদন; যেখানে সিঙ্গাপুরে দুই সপ্তাহেই কাজ শেষ হয়। বিদেশি মালিকানায় সেখানে কোনো বাধা নেই, বরং শতাধিক দেশের সঙ্গে দ্বৈত কর সুবিধা রয়েছে। করপোরেট করও তুলনামূলক কম—বাংলাদেশে ২২ শতাংশ, সিঙ্গাপুরে মাত্র ১৭ শতাংশ।

এ সময় বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তারা তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করেন। এসিআই গ্রুপের চেয়ারম্যান এম আনিস উদ দৌলা বলেন, সুশাসন ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার ছাড়া পারিবারিক ব্যবসা টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই ভবিষ্যতের জন্য স্পষ্ট উত্তরাধিকার পরিকল্পনা থাকা জরুরি।

এম এম ইস্পাহানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালমান ইস্পাহানি মন্তব্য করেন, নেতৃত্ব কখনোই শুধু উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়; কারণ, পরিবার বড় হলে শুধু আত্মীয়দের ওপর নির্ভর করা যায় না; তখন পেশাদার ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মানদণ্ড ছাড়া প্রতিষ্ঠান টেকানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই বাস্তবতা আমলে নিয়ে বহু বছর ধরে তিনি এই চর্চা অনুসরণ করছেন বলেও জানান তিনি।

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের এমডি তপন চৌধুরী বলেন, ‘শুধু পরিবারের সদস্য বলে কাউকে সিইও করা যাবে না। সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকেই দায়িত্ব দিতে হবে। প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার জন্য মূল্যবোধ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়া সমান জরুরি।’

এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান বলেন, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন এবং প্রজন্মান্তরে ঐতিহ্য রক্ষায় পারিবারিক উদ্যোগ অপরিহার্য। কিন্তু উত্তরাধিকার শুধু দায়িত্ব হস্তান্তর নয়, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত প্রক্রিয়া। অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের সাবেক চেয়ারম্যান আনিস এ খানও জানান, উত্তরাধিকার মানে শুধু সম্পদ নয়—সংস্কৃতি, স্বপ্ন এবং উদ্দেশ্যও নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

রহিমআফরোজ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফিরোজ রহিম জানান, তাঁদের প্রতিষ্ঠানে ফ্যামিলি কাউন্সিল নামে একটি কাঠামো আছে, যা পরিচালনা ও মালিকানাকে আলাদা রাখে।

বিষয়:

ব্যবসা–বাণিজ্যছাপা সংস্করণঅর্থনীতির খবরব্যবসা
