মার্চে দেশে পেট্রল, অকটেন, ডিজেল, কেরোসিনের দাম অপরিবর্তিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ মার্চ ২০২৬, ১২: ১৬
মার্চে দেশে পেট্রল, অকটেন, ডিজেল, কেরোসিনের দাম অপরিবর্তিত

মূল্য অপরিবর্তিত রেখে চলতি মার্চ মাসের জ্বালানি তেলের ‘পুনর্নির্ধারিত দাম’ ঘোষণা করেছে সরকার। আজ রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ নির্দেশিকা (সংশোধিত) অনুযায়ী মার্চ মাসের জন্য ভোক্তা পর্যায়ে ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রলের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

সে অনুযায়ী প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১০০ টাকা, অকটেন ১২০ টাকা, পেট্রল ১১৬ টাকা এবং কেরোসিন ১১২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিষয়:

জ্বালানি তেলবিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়অর্থনীতির খবর
