সেরা সাপ্লাই চেইন পার্টনারদের সম্মাননা জানাল বিকাশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দেশজুড়ে কোটি গ্রাহকের কাছে নির্বিঘ্নে সেবা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিকাশ আয়োজন করেছে ‘বিকাশ পার্টনার এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৬’। অ্যাওয়ার্ডটির ষষ্ঠ আসরে ৮ ক্যাটাগরিতে ১৭টি সেরা সাপ্লাই চেইন পার্টনারকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে অপারেশনাল এক্সিলেন্স, কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড ইন্টেগ্রিটি, প্রো-অ্যাকটিভ সাপোর্ট অ্যান্ড কোলাবোরেশন এবং পার্টনার প্রোফাইল ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ কর্মদক্ষতার জন্য পার্টনার প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

পুরস্কার অনুষ্ঠানে বিকাশের চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) মঈনুদ্দিন মোহাম্মদ রাহগীর, ইভিপি ও হেড অব সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট মোহাম্মদ রাশেদুল আলম এবং পার্টনার কোম্পানিগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিকাশ তার সাপ্লাই চেইন পার্টনারদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট তুলে দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

