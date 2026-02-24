বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বারভিডা নেতাদের বৈঠক

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ‘বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন’-এর (বারভিডা) নেতারা। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে এ বৈঠক হয়েছে বলে সংগঠনটি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।
বারভিডার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এ সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আবদুল হক। দেশের সড়ক পরিবহন খাতে বিশ্বসেরা প্রযুক্তির পরিবেশ ও জ্বালানিবান্ধব বাহন আমদানি এবং বিপণন কার্যক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। বৈঠকে বারভিডার পক্ষ থেকে তুলে ধরা বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে সমাধানের আশ্বাস দেন মন্ত্রী।
বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান ও বারভিডা প্রতিনিধিদলে সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল রিয়াজ রহমান, সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট-১ সাইফুল ইসলাম সম্রাট, জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল সৈয়দ জগলুল হোসেন এবং প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি এস এম মনসুরুল কবির (লিংকন) সভায় উপস্থিত ছিলেন।
রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবাহের কারণে বাজার থেকে প্রচুর ডলার কিনছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩৯ মাস পর আবার ৩৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। আজ মঙ্গলবার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৫ দশমিক শূন্য ৫ বিলিয়ন ডলার।৪ ঘণ্টা আগে
নতুন করে ১৫ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্কের ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত ১০ শতাংশ হারে এই শুল্ক কার্যকর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের এক নোটিশে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে ১০ শতাংশের এই শুল্ক বলবৎ হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের জেরে অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে দেশটির সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করেছিল বাংলাদেশ সরকার। তবে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা সেই শুল্ক বাতিল করে দিয়েছেন। এরপর দেশটির সঙ্গে করা ওই বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে তৈরি হয়ে অনিশ্চয়তা।৬ ঘণ্টা আগে
ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের দাম কিছুটা কমাল বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। বেসরকারি পর্যায়ে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ও পরিবহনে ব্যবহৃত অটোগ্যাসের দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বহুল ব্যবহৃত ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১৫ টাকা কমানো হয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে