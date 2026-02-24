Ajker Patrika
অর্থনীতি

বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বারভিডা নেতাদের বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ‘বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন’-এর (বারভিডা) নেতারা। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে এ বৈঠক হয়েছে বলে সংগঠনটি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

বারভিডার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এ সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আবদুল হক। দেশের সড়ক পরিবহন খাতে বিশ্বসেরা প্রযুক্তির পরিবেশ ও জ্বালানিবান্ধব বাহন আমদানি এবং বিপণন কার্যক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। বৈঠকে বারভিডার পক্ষ থেকে তুলে ধরা বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে সমাধানের আশ্বাস দেন মন্ত্রী।

বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান ও বারভিডা প্রতিনিধিদলে সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল রিয়াজ রহমান, সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট-১ সাইফুল ইসলাম সম্রাট, জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল সৈয়দ জগলুল হোসেন এবং প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি এস এম মনসুরুল কবির (লিংকন) সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সচিবালয়বাণিজ্যমন্ত্রীবৈঠকসংগঠন
