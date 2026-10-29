ভোটের দিন লিফলেট বিতরণ, জামায়াত নেতাকে দণ্ড

ভোটের দিন লিফলেট বিতরণ, জামায়াত নেতাকে দণ্ড
ঠাকুরগাঁও-১ আসনের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে লিফলেট বিতরণের অভিযোগে জামায়াতের এক নেতাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। জরিমানা অনাদায়ে তাঁকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত মো. আব্দুল করিম ওই ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি।
নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির বিচারক এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ সাদিয়া আফসানা রিমা বলেন, নির্বাচনের আগে শেষ ৪৮ ঘণ্টায় লিফলেট বিতরণের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু একটি প্রার্থীর পক্ষে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছিল। এ ছাড়া প্রার্থীর এজেন্টের কার্যালয়েও লিফলেট পাওয়া যায়। এ সময় বিপুল পরিমাণ লিফলেট জব্দ করা হয়।
সাদিয়া আফসানা রিমা বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে মো. আব্দুল করিমকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে তাঁকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার পথে দুই নারী বিএনপি-সমর্থকের কাছেও লিফলেট পান বিচারক। পরে তাঁদের মৌখিকভাবে সতর্ক করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।