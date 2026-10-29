ঠাকুরগাঁও-১ উপনির্বাচনে সংখ্যালঘু নারী ভোটারদের সরব উপস্থিতি
ঠাকুরগাঁও-১ (সদর, রুহিয়া ও ভূল্লী) আসনের উপনির্বাচনে অধিকাংশ কেন্দ্রে সকাল থেকে ভোটারদের উপস্থিতি কিছুটা কম থাকলেও কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা গেছে। বিশেষ করে কিছু কেন্দ্রে সংখ্যালঘু নারী ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।
বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) সকালে ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র ঘুরে এমন চিত্র দেখা যায়। সকালের দিকে সামগ্রিকভাবে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম থাকলেও নির্দিষ্ট কয়েকটি কেন্দ্রে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল উৎসবমুখর।
সকাল সাড়ে ১১টার দিকে আসনের ৪৮ নম্বর কেন্দ্র দৌলতপুর সোলেমান খান বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে গিয়ে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখা যায়। বিশেষ করে সংখ্যালঘু নারী ভোটারদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার দৃশ্য ছিল চোখে পড়ার মতো।
দৌলতপুরের সাধুপাড়া এলাকার বাসিন্দা শেফালী রানী ভোট দেওয়া শেষে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ‘কেন্দ্রে এসে খুব ভালো লাগছে। ভোটের পরিবেশ বেশ শান্ত ও সুন্দর। কোনো ঝামেলা ছাড়া ভোট দিতে পেরেছি।’
একই এলাকার পদ্মারানী বলেন, ‘আমি সকাল ১১টার দিকেই কেন্দ্রে চলে আসি। পরিবেশ খুব ভালো ছিল। সুষ্ঠুভাবে নিজের ভোটটি দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে।’
এ ছাড়া দৌলতপুরের বাঁশগাড়া এলাকার অঞ্জনা এবং খোঁচাবাড়ি এলাকার সোমারীসহ অনেক নারী ভোটার সকালে কেন্দ্রে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।
কেন্দ্রটির প্রিসাইডিং কর্মকর্তা মো. রিজওয়ানুল হক জানান, দৌলতপুর সোলেমান খান বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে মোট ভোটার ৩ হাজার ৫ জন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ হাজার ৪৯৭ জন এবং নারী ভোটার ১ হাজার ৫০৮ জন। তিনি আরও জানান, সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এ কেন্দ্রে আনুমানিক ৬৫০টি ভোট পড়েছে।