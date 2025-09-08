ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি হলেন মির্জা ফয়সল আমিন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
দীর্ঘ আট বছর পর ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মির্জা ফয়সল আমিন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. পয়গাম আলী। জেলা বিএনপি সম্মেলনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বদিউজ্জামান চৌধুরী আজ সোমবার বিকেলে ফল ঘোষণা করেন।
আজ শহরের সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে ভোট গ্রহণ হয়। সভাপতি পদে একক প্রার্থী থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন মির্জা ফয়সল আমিন। তিনি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ছোট ভাই। ৮০৮ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৭২১ জন ভোট দেন। এর মধ্যে ৩৫১ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী হন মো. পয়গাম আলী। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আল মামুন পান ২৯১ ভোট।
জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান হান্নু জানান, জেলার পাঁচটি উপজেলা ও তিনটি পৌরসভার আট ইউনিট থেকে ৮০৮ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৭২১ জন ভোট দিয়েছেন। এ ছাড়া প্রায় ৪ হাজার নেতা-কর্মী ও ৫ শতাধিক অতিথি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, সর্বশেষ জেলা বিএনপির সম্মেলন হয়েছিল ২০১৭ সালে। দীর্ঘ আট বছর পর নানা রাজনৈতিক জটিলতার অবসান ঘটিয়ে অনুষ্ঠিত হলো এই সম্মেলন।
