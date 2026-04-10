খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী নুর আজিম বাহিনীর প্রধান সহযোগী আটক

খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী নুর আজিম বাহিনীর প্রধান সন্ত্রাসী ফয়সালকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নগরীর টুটপাড়া মহিরবাড়ি খালপাড় এলাকার একটি বাড়ি থেকে খুলনা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে আটক করে।
ফয়সালের বিরুদ্ধে খুলনার বিভিন্ন থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৈমুর ইসলাম বলেন, ‘সন্ত্রাসী নুর আজিমের অবর্তমানে ফয়সাল বাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছিল। সে খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসীদের একজন। তাকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে নগরীর বিভিন্ন স্থানে খুঁজছিলাম। আজ তার সঠিক সন্ধান জানতে পেয়ে অভিযান চালিয়ে টুটপাড়া মহিরবাড়ি খালপাড় একটি বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।’
