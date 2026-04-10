খুলনায় লাঠির আঘাতে মায়ের মৃত্যু, ছেলে আটক

খুলনায় ছেলের লাঠির আঘাতে মায়ের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে রূপসা উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের খান মোহাম্মাদপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর পুলিশ ঘাতক ছেলে নাদিম ইসলামকে (২৮) ঘটনাস্থল থেকে আটক করে। নিহত নারী ওই গ্রামের বাসিন্দা হামিদুল ইসলামের স্ত্রী মিম্মি বেগম (৪৪)।
এদিকে নাদিমকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের ওপর হামলা চালায়। পরে নিরাপত্তার জন্য একটি বাড়িতে অবস্থান নেয় পুলিশ। ঘটনা জানতে পেরে জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সার্কেল এসপি এ সাইফুল ইসলাম, রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ডিবি পুলিশ।
রূপসা উপজেলা আইচগাতি ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. উজ্জল হোসেন জানান, নাদিম সকাল ৮টার দিকে গাছের একটি শক্ত ডাল দিয়ে মায়ের মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সাড়ে ৮টার দিকে স্থানীয়রা আইচগাতি ক্যাম্পে খবর দিলে পৌনে ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এ সময় পুলিশ ছেলেকে আটক করে।
লাশ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা দায়ের হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
