ঠাকুরগাঁওয়ে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত

ঠাকুরগাঁওয়ে আলাদা স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার সিংগিয়া গ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় এক নারী নিহত হন। এর আগে রাতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত এক বৃদ্ধ মারা যান।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের সিংগিয়া গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঠাকুরগাঁওগামী গমবোঝাই একটি ট্রাক সিংগিয়া গ্রামের মেহেদীর ধানের চাতালের সামনের মহাসড়কে রহিমা (৬৫) নামের এক পথচারীকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। নিহত রহিমা সিংগিয়া গ্রামের মো. রুহুল আমিনের স্ত্রী।
খবর পেয়ে থানা-পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
অন্যদিকে ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্রী মনোরঞ্জন বর্মন (৮০) নামের এক বৃদ্ধ মারা গেছেন। তিনি ভুল্লি থানার ৬ নম্বর আউলিয়াপুর ইউনিয়নের মাটিগাড়া সোনাহার গ্রামের মৃত হরিমোহন বর্মনের ছেলে।
জানা গেছে, শনিবার বিকেলে সাসলা-পিয়ালা বাজারে সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় সন্ধ্যায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, পৃথক স্থানে দুটি মৃত্যুর ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
রোববার দিবাগত রাতে সেহরি খেয়ে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। সকাল ৬টার দিকে মোস্তফা বাড়ির সদস্যদের ডাকাডাকি শুরু করেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা ঘর থেকে বের হয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। তবে ঘটনার বিস্তারিত কেউ জানাতে পারেননি।৬ মিনিট আগে
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, জেলার নবীনগরের মেঘনা নদীতে ‘সামিউল ট্রেডার্স’ ইজারা নিয়ে বালু উত্তোলন করছে। কিন্তু বালু উত্তোলনকারী ও নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার মির্জাচর এলাকার একটি চক্র অবৈধভাবে নির্দিষ্ট সীমানা ছেড়ে চরলাপাং গ্রামের কাছে এসে বালু উত্তোলন করে থাকে।২২ মিনিট আগে
নিহত ব্যক্তির স্ত্রী আনোয়ারা বেগম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় একই এলাকার আরিফ নামের এক যুবক তাঁর স্বামীকে বাড়িতে ডাকতে আসেন। পরে কিছু ইফতারসামগ্রী কিনে দিয়ে মুজিব আরিফের সঙ্গে বেরিয়ে যান। কিছু সময় পর থেকে মুজিবের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।১ ঘণ্টা আগে
বিক্ষোভকারী চালকদের অভিযোগ, আগে ‘জিপি’ নামে প্রতিদিন ২০ টাকা করে চাঁদা দিতে হলেও বর্তমানে ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছে। অতিরিক্ত চাঁদা আদায় বন্ধের দাবিতে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান।১ ঘণ্টা আগে