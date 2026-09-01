খালে শিশুর লাশ, বারান্দায় ঝুলছিল নারীর মরদেহ

ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর ও রাণীশংকৈলে পৃথক ঘটনায় পাঁচ বছরের এক শিশু ও ৩৮ বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে হরিপুরে খালের পানি থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। একই দিন রাণীশংকৈলে একটি ভাড়া বাসার বারান্দা থেকে ওই নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
হরিপুরে মারা যাওয়া শিশুটির নাম শেখ সাজিদ আহম্মেদ সান (৫)। সে উপজেলার ৩ নম্বর বকুয়া ইউনিয়নের খাকরতলা গ্রামের মো. সাদিকুল ইসলামের ছেলে।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে খাকরতলা গ্রামের একটি দোকানের সামনে খেলাধুলা করছিল সাজিদ। এর কিছুক্ষণ পর শিশুটি সবার অগোচরে বাড়ির পাশের খালের পানিতে পড়ে যায়। দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় এক ব্যক্তি খালের ধারে শিশুটিকে ভাসতে দেখে চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা এসে তাকে মৃত অবস্থায় পানি থেকে তুলে আনেন। পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা উল্লেখ করে থানায় লিখিত অবহিত করা হয়েছে এবং এতে কারও প্রতি কোনো সন্দেহ নেই বলে জানানো হয়েছে।
অন্যদিকে রাণীশংকৈলে মারা যাওয়া নারীর নাম সানজিদা ইসলাম (৩৮)। তিনি জামালপুর সদর উপজেলার বাসিন্দা। তাঁর স্বামী মো. আসাদুজ্জামান বিপ্লব চাকরির কারণে রাণীশংকৈলের ভান্ডারা এলাকায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, আজ মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে সানজিদার স্বামী কর্মস্থলে চলে যান। পরে তাঁদের ১৬ বছর বয়সী মেয়ে তার বাবাকে গিয়ে জানায়—তাদের বাসার বারান্দায় মা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। সানজিদার স্বামী দ্রুত বাসায় ফিরে এসে স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।
সানজিদা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করানো হলেও তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়নি। আজ সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে কোনো এক সময় তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
দুইটি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ জানিয়েছে, উভয় ঘটনাতেই প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে। কোনো পরিবারের পক্ষ থেকেই এখন পর্যন্ত অভিযোগ করা হয়নি।
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যৌতুক দাবিতে স্ত্রীকে মারধর ও আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে কলেজ ছাত্রদল নেতা সাহেদ তালুকদারের বিরুদ্ধে। লিখিত অভিযোগের পর পুলিশ বর্ণা খানমকে শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার করে মায়ের জিম্মায় দিয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সাহেদ।৩ মিনিট আগে
এক লাখ টাকায় মিলবে বিপুল পরিমাণ সৌদি রিয়াল। কথামতো রিয়ালের ১৪ বান্ডিলও দেখানো হয় তাঁকে। তবে বান্ডিল খুলতেই বেরিয়ে আসে পুরোনো খবরের কাগজ। প্রতারণা ধামাচাপা দিতে প্রতিটি বান্ডিলে রাখা হয়েছিল ৫০ রিয়ালের মাত্র তিনটি আসল নোট।২২ মিনিট আগে
সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্তের মিনাটিলা বিজিবি ক্যাম্পের ওয়াচ টাওয়ার থেকে জামিল হাসান শিষ (২৫) নামে এক বিজিবি সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়...৩২ মিনিট আগে
ঢাকা থেকে কুড়িগ্রামগামী কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস আন্তনগর ট্রেনের ক্যানটিনে চলন্ত অবস্থায় ৪৪ বছর বয়সী এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে ক্যানটিনবয় আবু বক্কর সিদ্দিককে (২২) গ্রেপ্তার করেছে রেলওয়ে থানা-পুলিশ। গ্রেপ্তার সিদ্দিক নাটোরের লালপুরের আব্দুলপুর গ্রামের মৃত মাসুদ রানার ছেলে।৩৯ মিনিট আগে