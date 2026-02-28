নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জে শহীদ মিনারে প্রতিবাদী অবস্থান

সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্র ফেডারেশন। আজ শনিবার বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন দলটির নেতা-কর্মীরা।
সকালে শহীদ মিনারে প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড নিয়ে অবস্থান শুরু করেন ছাত্র ফেডারেশন সরকারি তোলারাম কলেজ শাখার সদস্যসচিব মুন্নি আক্তার প্রত্যাশা। এরপর ছাত্র ফেডারেশন জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা তাঁর সঙ্গে বসে সংহতি প্রকাশ করেন।
মুন্নি আক্তার প্রত্যাশা বলেন, ‘ধর্ষণকে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাগুলোর একটি হিসেবে চিহ্নিত করে এটি সমূলে উৎপাটনের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশে এই পর্যন্ত যতগুলো ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর বিচার করার দাবিতে শহীদ মিনারে অবস্থান করছি।’
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ পৌর শহরের নিজ বাড়ি থেকে শামসুন্নাহার রুমা (৪৫) নামে এক স্কুলশিক্ষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলের দিকে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পশ্চিম পাশের গোবিন্দপুর (পুরাতন বন্দর) এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।৯ মিনিট আগে
অবৈধ দখল ও স্থাপনায় সংকুচিত হয়ে পড়া নরসুন্দা নদীকে বাঁচাতে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছেন কিশোরগঞ্জ-১ (সদর-হোসেনপুর) আসনের সংসদ সদস্য মাজহারুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, নরসুন্দা কিশোরগঞ্জের প্রাণ। এই প্রাণকে বাঁচাতে কোনো আপস হবে না।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীতে এমদাদ হোসেন নামের সাবেক এক ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে কলেজের জমি দখল করে দুটি দোকানঘর নির্মাণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা সরকারি ডিগ্রি কলেজের জমি দখলের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। এ নিয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. সাইদ আলী আজ শনিবার দুপুরে তাঁর কার্যালয়ে সংবাদ....১ ঘণ্টা আগে
পাবনার চাটমোহরে হাটবাজার ইজারার দরপত্র (টেন্ডার) দাখিলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় এবার জামায়াতে ইসলামীর ২২ নেতা-কর্মীর নামে মামলা করেছে বিএনপি। গতকাল শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে চাটমোহর থানায় এই মামলা করা হয়।১ ঘণ্টা আগে