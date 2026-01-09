ভাসানীর সহচর ও মাভাবিপ্রবির শিক্ষক ইরফানুল বারীর মৃত্যু

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সহচর, সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যসচিব এবং মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাভাবিপ্রবি) শিক্ষক সৈয়দ ইরফানুল বারী (৮২) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বার্ধক্যের কারণে আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে সন্তোষে নিজ বাসভবনে তিনি মারা যান।
সৈয়দ ইরফানুল বারী স্ত্রী ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি সাপ্তাহিক হক কথা পত্রিকার সম্পাদক, লেখক, গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ছিলেন।
তাঁর মৃত্যুতে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দ গভীর শোক প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।
তিনি মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই শোক সইবার জন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেন।
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সহচর, সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যসচিব এবং মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাভাবিপ্রবি) শিক্ষক সৈয়দ ইরফানুল বারী (৮২) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বার্ধক্যের কারণে আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে সন্তোষে নিজ বাসভবনে তিনি মারা যান।
সৈয়দ ইরফানুল বারী স্ত্রী ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি সাপ্তাহিক হক কথা পত্রিকার সম্পাদক, লেখক, গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ছিলেন।
তাঁর মৃত্যুতে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দ গভীর শোক প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।
তিনি মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই শোক সইবার জন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেন।
উখিয়ায় পাহাড় কাটার সময় মাটিচাপা পড়ে মোহাম্মদ নুরুল আমিন (২৬) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাইছড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার মেঘনা নদীবেষ্টিত চরাঞ্চল কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। এ সময় সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করেন এবং সন্ত্রাসীদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেন।৪৪ মিনিট আগে
পাবনার চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দায়িত্বরত নার্সকে গলায় ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। আহত নার্সের গলায় বেশ কয়েকটি সেলাই দেওয়া হয়েছে। আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল পৌনে ৮টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইনডোরে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ফাওজুল কবির খান আরও বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জনগণ যাকে নির্বাচিত করতে চাইবে, তিনি যে দলের, যে ধর্মের বা যে গোত্রেরই হোক না কেন—তাকেই বিজয়ী হিসেবে আমরা দেখতে চাই।১ ঘণ্টা আগে