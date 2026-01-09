Ajker Patrika

ভাসানীর সহচর ও মাভাবিপ্রবির শিক্ষক ইরফানুল বারীর মৃত্যু

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৩৬
সৈয়দ ইরফানুল বারী। ছবি: সংগৃহীত
সৈয়দ ইরফানুল বারী। ছবি: সংগৃহীত

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সহচর, সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যসচিব এবং মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাভাবিপ্রবি) শিক্ষক সৈয়দ ইরফানুল বারী (৮২) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বার্ধক্যের কারণে আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে সন্তোষে নিজ বাসভবনে তিনি মারা যান।

সৈয়দ ইরফানুল বারী স্ত্রী ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি সাপ্তাহিক হক কথা পত্রিকার সম্পাদক, লেখক, গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দ গভীর শোক প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

তিনি মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই শোক সইবার জন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেন।

বিষয়:

টাঙ্গাইলশিক্ষকমৃত্যুশোকজেলার খবরমাভাবিপ্রবি
