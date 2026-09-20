অপ্রতিম হত্যা মামলায় ৩ আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, কারাগারে প্রেরণ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. নাহিদা বেগমের ছেলে ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিম (১৩) হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার তিন আসামি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুমিল্লার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বেগম আবিদা সুলতানা মলির আদালতে তুহিনসহ তিনজন জবানবন্দি দেন। পরে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
কুমিল্লা আদালতের পরিদর্শক সাদেকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জবানবন্দিতে তিন আসামি অপ্রতীমকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। মায়ের আইফোন দিতে রাজি না হওয়ায় অপ্রতিমের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি হয় বলে জবানবন্দিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
একপর্যায়ে অপ্রতিমের কাছ থেকে আইফোনটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে তাকে হত্যা করা হয় বলে জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন আসামিরা।
জেলা গোয়েন্দা পুলিশ আজ রাত ৮টার দিকে তিন আসামিকে আদালতে হাজির করে। জবানবন্দি গ্রহণ শেষে রাত পৌনে ৯টার দিকে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।
কুমিল্লা আদালতের পরিদর্শক সাদেকুর রহমান বলেন, ‘অপ্রতিম হত্যার ঘটনায় তুহিনসহ তিনজন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। রাত পৌনে ৯টার দিকে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
পুলিশ জানায়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে কুমিল্লার কোটবাড়ি গন্ধমতী এলাকার বাসা থেকে মায়ের আইফোন নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ছবি তুলতে বের হয় অপ্রতীম। এরপর থেকে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ওই দিনই পরিবারের পক্ষ থেকে সদর দক্ষিণ থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়।
অপ্রতিমের নিখোঁজের খবর পেয়ে পুলিশ, পরিবারের সদস্য এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালান। নিখোঁজের প্রায় ২১ ঘণ্টা পর গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন লালমাই পাহাড়ঘেঁষা সানন্দা এলাকার একটি জঙ্গল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
অপ্রতিম কুমিল্লা বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তার মা নাহিদা বেগম কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। বাবা কে এম ফিরোজ শাহরিয়ার একজন ব্যবসায়ী।
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